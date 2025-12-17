English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स पहा ब्लॉगच्या माध्यमातून....

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 December 2025: राज्यात महापालिका निवडणुक जाहीर झाली असून त्याच्या आणि बाकी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहता येणार आहेत.    

Tejashree Gaikwad | Dec 17, 2025, 06:46 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 December 2025: महाराष्ट्रात सर्वत्र राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. 29 महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. याशिवाय आज भारत विरुद्ध साउथ आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी20 सामना आज रंगणार आहे. याचेही अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

17 Dec 2025, 06:45 वाजता

राष्ट्रवादीची मुंबईत मनपा निवडणुकीसंदर्भात महत्वाची बैठक

राष्ट्रवादीची मुंबईत मनपा निवडणुकीसंदर्भात महत्वाची बैठक मनपा निवडणुकीसोबत नेमकं कोणासोबत युती करायची की नाही?  दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकञ यायचं तर कसं? यावरही चर्चा होणार  बैठकीला अजित पवार,सुनील तटकरे हजर राहणार.

17 Dec 2025, 06:45 वाजता

मनसेच्या नेत्यांची आज बैठक 

मनसेच्या नेत्यांची शिवतीर्थावर बैठक राज ठाकरे यांनी बोलावली बैठक बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच्या युतीबाबत होणार चर्चा वॉर्ड निहाय मनसे किती जागांवर लढणार याबाबतही होणार चर्चा सकाळी ११ वाजता होणार बैठक

17 Dec 2025, 06:44 वाजता

वाल्मीक कराडच्या जामीन अर्जावर सुनावणी

वाल्मीक कराड एक याच्या जामीन अर्जावर औरंगाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे,  त्यात सरकारी पक्ष आणि देशमुख कुटुंबीयांच्या वकिलाने वाल्मीक कराड यांना जामीन मिळू नये अशा पद्धतीचे अपील केलं ही संघटित गुन्हेगारी आहे केलेलं कृत्य हीन आहे असे मुद्दे यावेळी कोर्टात मांडण्यात आले...

17 Dec 2025, 06:43 वाजता

राष्ट्रवादीची मुंबईत मनपा निवडणुकीसंदर्भात महत्वाची बैठक

राष्ट्रवादीची मुंबईत मनपा निवडणुकीसंदर्भात महत्वाची बैठक मनपा निवडणुकीसोबत नेमकं कोणासोबत युती करायची की नाही?  दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकञ यायचं तर कसं? यावरही चर्चा होणार  बैठकीला अजित पवार,सुनील तटकरे हजर राहणार.

17 Dec 2025, 06:43 वाजता

कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा कायम

राष्ट्रवादीचे आमदार आणि मंत्री माणिकराव कोकाटेंना सदनिका प्रकरणात 2 वर्षाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आलीय.. न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आलीय.

17 Dec 2025, 06:42 वाजता

जिल्हानिहाय आढावा आज सुपूर्द केला जाणार 

मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या बैठकांचा सपाटा; जिल्हानिहाय आढावा; राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे अहवाल आज सुपूर्द केला जाणार...

17 Dec 2025, 06:41 वाजता

 ⁠मुलाखतींना सुरुवात

कॉंग्रेसला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे  ⁠मुलाखतींना आजपासून सुरुवात होत आहे  ⁠२४ आणि २५ तारखेला राज्य पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक होईल  ⁠आघाडी संदर्भात त्याचवेळी चर्चा होईल.   ⁠बैठकीत निर्णय झाल्याशिवाय आघाडी करता येणार नाही. 

17 Dec 2025, 06:41 वाजता

 आज राष्ट्रवादीची बैठक 

मुंबईत राष्ट्रवादीची महत्त्वपूर्ण बैठक मनपा निवडणुकीसंदर्भात आज राष्ट्रवादीची बैठक अजित पवार, सुनील तटकरे राहणार हजर बैठकीत युती करायची की नाही यावर चर्चा?

