Maharashtra Breaking News Today LIVE: विलीनीकरणासंदर्भात राष्ट्रवादीच्या बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 February 2026 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या निवडीची तारीख ठरली 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची कार्यकारिणीची बैठक पार पडणार बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जाणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती दिली आहे. तसेच आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात काय घडामोडी घडतात याकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राष्ट्रवादीच्या बैठकीनंतर उद्या मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
17 Feb 2026, 08:00 वाजता
932 कोटींची थकित पाणीपट्टी भरा अन्यथा पाणी कपात
जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला नोटीस पाठवली आहे. महापालिकेकडून अद्याप 932 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे, प्रलंबित थकबाकीची गंभीर दखल घेऊन जलसंपदा विभागाने पालिकेच्या 2025-26 साठीचा वार्षिक मंजूर पाण्याचा वापर पूर्ण झाल्याने नोटीस पाठवली आहे. थकीत बाकी भरली नाही तर लवकरच पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
17 Feb 2026, 06:48 वाजता
देशाचे दोन अवकाशवीर आज मुंबईत एकाच मंचावर
भारताच्या पहिल्या मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये हवामान कृतीच्या लढ्यात देशाचे दोन अवकाशवीर राकेश शर्मा आणि शुभांशू शुक्ला प्रथमच एकाच मंचावर एकत्र येणार आहेत. या ऐतिहासिक क्षणी क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव होणार आहे.
17 Feb 2026, 06:45 वाजता
ठाणे महानगरपालिकेच्या आवारात चालकाने ऑन ड्युटी असताना केलं मद्यप्राशन
ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यशाळा विभागातील वाहनचालक सतीष बळीराम तेटवार याला कर्तव्यावर असताना मद्य प्राशन केल्याप्रकरणी ठाणे महापालिकेच्या सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. सतीष बळीराम टेटवार तसेच खाजगी वाहनचालक विपुल भरत बनकर हे कार्यालयीन वेळेत मद्यप्राशन करत असल्याचे निदर्शनास आले.
17 Feb 2026, 06:44 वाजता
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पुणेकराच्या लेकीच्या मदतीला धावले एकनाथ शिंदे
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळे हिला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे मनपा आयुक्तांना दिले आहेत.
17 Feb 2026, 06:44 वाजता
लोकल ट्रेनमध्ये गरर्दुल्यांचा खुलेआम नशा
ठाणे-कल्याण दरम्यान लोकल ट्रेनमध्ये गरर्दुले खुलेआम नशा करत असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. सोमवारी दुपारच्या सुमारास ठाण्याहून कल्याणच्या दिशेने येणाऱ्या लोकल ट्रेन मधला हा व्हिडिओ असल्याची माहिती आहे.
17 Feb 2026, 06:41 वाजता
झिरवाळ काय बोलणार?
राष्ट्रवादीच्या बैठकीनंतर आज मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची पत्रकार परिषद पार पडणार आहे. आज दुपारनंतर सुरुची येथे पत्रकार परिषदेमध्ये झिरवाळ धाडीसंदर्भात मोठा खुलासा करण्याची शक्यता आहे.
17 Feb 2026, 06:41 वाजता
राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची घोषणा
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची घोषणा पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडून करण्यात आल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. प्रफुल पटेल यांच्याकडून नावाची घोषणा झाल्यानंतर सर्व आमदारांकडून हात वर करून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाला समर्थन देण्यात आलं सूत्रांची माहिती
17 Feb 2026, 06:41 वाजता
बैठकीत सुनेत्रा पवारांचं भावनिक आवाहन
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आणि मंत्र्यांची पहिलीच बैठक उपस्थित नेत्यांना संबोधित करताना सुरुतीलाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भावूक झाल्याचं दिसून आलं. बैठकीत सुनेत्रा पवार याचं नेत्यांना भावनिक आवाहन दादांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन आता पुढे मी काम करणार, त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची साथ हवी, असं म्हटलं. सुनेत्रा पवार तुम्ही विनंती करू नका आदेश द्या, तुमच्या आदेशाचे पालन आम्ही करणार, असं म्हणत नेत्यांनी सुनेत्रा पवारांच्या भावनिक सादला प्रतिसाद दिला.
17 Feb 2026, 06:38 वाजता
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या निवडीची तारीख ठरली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या निवडीची तारीख ठरली आहे. 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची कार्यकारिणीची बैठक पार पडणार आहे. बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जाणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
17 Feb 2026, 06:38 वाजता
विलीनीकरणासंदर्भात मोठा निर्णय
राष्ट्रवादीच्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार त्यांची एक मताने निवड झाल्याची सूत्रांकडून माहिती सोबतच विलीनीकरणाच्या चर्चांवर प्रसारमाध्यमांशी कोणीही बोलू नये अशा सर्व आमदारांना, ज्येष्ठ नेत्यांच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. देखील विलीनीकरणाचा मुद्दा काही नेते मंडळींनी केला होता उपस्थित मात्र विलीनीकरणावर बैठकीत चर्चा न करण्याच्या नेत्यांच्या सूचना आल्याने विषय टाळण्यात आला.