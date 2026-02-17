Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 February 2026 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या निवडीची तारीख ठरली 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची कार्यकारिणीची बैठक पार पडणार बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जाणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती दिली आहे. तसेच आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात काय घडामोडी घडतात याकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राष्ट्रवादीच्या बैठकीनंतर उद्या मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
16 Feb 2026, 23:12 वाजता
लोकल ट्रेनमधील सुरक्षा वाऱ्यावर
16 Feb 2026, 23:10 वाजता
सुनेत्रा पवारांची भावनिक साद
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आणि मंत्र्यांची पहिलीच बैठक उपस्थित नेत्यांना संबोधित करताना सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या आहेत. बैठकीत सुनेत्रा पवार याचं नेत्यांना भावनिक आवाहन दादांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन आता पुढे मी काम करणार, त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची साथ हवी. सुनेत्रा पवार तुम्ही विनंती करू नका आदेश द्या, तुमच्या आदेशाचे पालम आम्ही करणार, असं म्हणत नेत्यांनी सुनेत्रा पवारांच्या भावनिक सादला प्रतिसाद दिला आहे.