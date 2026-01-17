LIVE Updates: पुण्यात एकनाथ शिंदेंना भोपळा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 January 2025: काल राज्यातल्या 29 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. वसई-विरार, लातूर, भिवंडी महापालिका वगळता महाराष्ट्रात सर्वत्र भाजपला बहुमत मिळालंय. लक्षणीय बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी भाजपला एकहाती सत्ता मिळालीय. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली वगळता भाजप कुठंच छोट्या भावाच्या भूमिकेत नाहीये... पुणे नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर या शहरांमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता आलीय. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड बघायला मिळतेय... बहुतांश महापालिकांवर भाजपचं वर्चस्व प्रस्थापित होताना दिसतंय. याबद्दलचे अपडेट्स आज असतील शिवाय इतर सर्वच बातम्यांकडे लक्ष या ब्लॉगच्या माध्यमातून असेल.
17 Jan 2026, 09:39 वाजता
पुण्यात एकनाथ शिंदेंना भोपळा
भाजपने युतीत सोबत न घेतल्याने शिंदे यांची शिवसेना ऐनवेळी स्वबळावर लढली खरी पण त्यांना पुणे शहरात यावेळी नगरसेवक पदाचं साधं खातंही खोलता आलं नाही...तर दुसरीकडे ठाकरेसेनेसोबत युती केलेल्या मनसेला देखील पुण्यात भोपळा फोडता आलेला नाही...नाही म्हणायला तिकडे हडपसर भागातून उबाठा सेनेचा नितीन गावडे हा एकमेव नगरसेवक मशाल चिन्हावर निवडून आलाय...पण त्यातही पक्षाचे नेमके किती योगदान असेल हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो...थोडक्यात काय शिवसेना कधीकाळी एकञित असताना याच पुण्यात 25 च्यावर नगरसेवक निवडून आणायची तिच आज भोपळ्यावर येऊन ठेपलीय...मनसेचेही कधीकाळी याच पुण्यात 29 नगरसेवक निवडून आलेले पण आज त्यांना साधा भोपळाही फोडता आलेला नाही
17 Jan 2026, 09:11 वाजता
मुंबईत एकनाथ शिंदेंपेक्षा ठाकरेच वरचढ
ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणे शिवसेनेला मुंबईत आपला जम बसवता आला नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात कायम असते... या वेळी मुंबई महापालिकेच्या निकालात हे प्रकषनि दिसून आले. मुंबईत ९० जागा लढवलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला विजयाचा 'स्ट्राइक रेट' राखता आला नाही... ठाकरे गटाच्या गोटातून फोडलेल्या ६२ नगरसेवकापैकी केवळ २९ उमेदवारांना विजय मिळवता आला; मात्र शिवसेनेला सोबत घेतल्याचा फायदा शिंदेऐवजी भाजपला जास्त झाल्याचे चित्र आहे.
17 Jan 2026, 08:56 वाजता
अजित पवार शरद पवारांच्या भेटीला
उपमुख्यमंत्री अजित पवार शरद पवार यांच्या गोविंद बाग निवासस्थानी दाखल. दोन्ही नेत्यांची भेट वेधतेय लक्ष. भेटीमागचं कारण अद्याप अस्पष्ट.
17 Jan 2026, 08:28 वाजता
पुणे,पिंपरीत दोन्ही राष्ट्रवादींना मोठा हादरा
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादीला मोठा हादरा बसलाय.. पुण्यात 119 जागांसह भाजपची एकहाती सत्ता आलीय. तर पिंपरीतही भाजप 84 जागांसह सत्ता स्थापन करणार आहे.. त्यामुळे तेल गेले आणि तूपही गेले या उक्तीप्रमाणे पुणे आणि पिंपरी - चिंचवडमध्ये काका शरद पवार यांच्या पक्षासोबत आघाडी करूनही दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची या क्षणाची अवस्था 'तेल गेले...' अशी झालीय. आता भाजपशी जुळवून घेतले नाही तर तूपही गेले, अशी त्यांची अवस्था होऊ शकेल. पुणे जिल्ह्यातील नगर परिषदांमध्ये मोठे यश अजित पवार यांनी मिळवल्यानंतर महापालिका जिंकण्याची आकांक्षा निर्माण झाली. पुणे म्हणजे पवार हे समीकरण भाजपने आधीच दोन्ही महापालिकांवर झेंडा फडकवून मोडीत काढलेले होते. पण, एकसंध पवार भाजपला धक्का देऊ शकतील, असे वाटल्याने अजित पवारांनी काका शरद पवारांचे बोट धरले. मात्र अजित पवारांची ही रणनीती सपेशल फेल ठरली...
17 Jan 2026, 08:04 वाजता
महापालिका निवडणुकीत एमआयएमच्या पंतगाची भरारी
राज्यभरात एमआयएमच्या पतंगानं उंचच उंच भरारी घेतल्याचं पाहायला मिळालंय. ओवैसींच्या एमआयएमनं महापालिका निवडणुकीत सव्वाशे जागा जिंकत सा-यांनाच धक्का दिलाय.. एमआयएमचे सर्वाधिक ३३ नगरसेवक हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निवडून आले आहेत. मालेगाव २१, नांदेड १३, धुळे १०, मुंबई ७, सोलापूर ८, ठाणे ५, अमरावती ११, नागपूर व परभणी प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून आला. मुंबईतील मुस्लीमबहुल प्रभागांमध्ये समाजवादी पक्षाचे सहा ते सात नगरसेवक अनेक वर्षे निवडून येत असत. अबू आसीम आझमी आणि रईस शेख या दोन आमदारांच्या वादात पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. पक्षाचा मुस्लीमबहुल भागातील जनाधार घटला. ही जागा एमआयएमने घेतली आहे.
17 Jan 2026, 07:39 वाजता
महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच धुरंधर
--२,८६९ पैकी भाजपचे १,४२६ नगरसेवक विजयी
--९ मनपात भाजपची एकहाती सत्ता
--ठाकरे ब्रँड निष्प्रभ, पवारांची पॉवर संपली
--काँग्रेस 324 नगरसेवकांसह तिस-या स्थानी
--एमआयएमची 116 जागांसह राज्यात मोठी मुसंडी
17 Jan 2026, 07:37 वाजता
मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा आणि मराठीच होणार?
भाजप महापौरपदाची माळ शिवसेनेच्या गळ्यात टाकणार?
मुंबई पालिकेवर महायुतीचा मराठी महापौर बसणार?
शिंदेंच्या शिवसेनेचा मुंबईत 28 जागांवर विजय
मुंबईत भाजप मोठा पक्ष, 88 जागांवर विजय
भाजप महापौरपद शिंदेंच्या शिवसेनेला देणार?
17 Jan 2026, 07:36 वाजता
महापालिका निवडणुकीत भाजपची बाजी
राज्यातल्या २९ पैकी २३ महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता येताना दिसतेय... वसई-विरार, लातूर, भिवंडी महापालिका वगळता महाराष्ट्रात सर्वत्र भाजपला बहुमत मिळालंय. लक्षणीय बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी भाजपला एकहाती सत्ता मिळालीय. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली वगळता भाजप कुठंच छोट्या भावाच्या भूमिकेत नाहीये... पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर या शहरांमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता आलीय. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड बघायला मिळतेय... बहुतांश महापालिकांवर भाजपचं वर्चस्व प्रस्थापित होताना दिसतंय.. ... कोणकोणत्या महापालिकांवर भाजपचा विजयाचा झेंडा फडकताना दिसतोय पाहुयात...
17 Jan 2026, 07:35 वाजता
प्रभाग क्रमांक २४ मधून रवींद्र धंगेकर यांच्या मुलाचा पराभव
भाजपचे नेते गणेश बिडकर यांनी केला पराभव
तब्बल 9234 मतांनी पराभव
तर प्रभाग 23 मधून धंगेकरांची पत्नी प्रतिभा धंगेकर देखील झाले आहेत पराभूत
रवींद्र धंगेकर यांच्या घरातील दोन्ही उमेदवार पराभूत
17 Jan 2026, 07:34 वाजता
फेर मतमोजणीच्या मागणीमुळे अनेक मतमोजणी केंद्रावरती निकालासाठी झाला विलंब...
उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने अनेक प्रभागांमध्ये मत विभागणी होऊन चुरशीची लढत पाहायला मिळाली कमी मतांचा फरक असल्याने मतमोजणी प्रतिनिधींकडून बाराखडीने पाहणे केली जात होती कुठे थोडा फरक आढळल्यास फेर मतमोजणीची मागणी केली जात होती त्यामुळे मतमोजणी थांबवावी लागत होती असा प्रकार प्रभाग क्रमांक 29, 31, 32, 9, 38, 25 ,28, 27, 8,12 आधी ठिकाणच्या मतमोजणी दरम्यान घडला त्यामुळे मतमोजणीला चांगलाच विलंब झाला.