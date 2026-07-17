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Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 July 2026: जग, देश, राज्य आणि तुमच्या शहरातील प्रत्येक घडामोडींचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर. 

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 17, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द
17 July 2026 09:59 AM (IST)

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द झाला आहे. अकरा वाजता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सदन इथल्या कार्यक्रमाला ऑनलाईन हजेरी लावणार आहेत.  काल एकनाथ शिंदे यांची जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतलेल्या भेटीनंतर आज एकनाथ शिंदे नंदनवन या ठिकाणी महायुतीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांची चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. 

17 July 2026 09:56 AM (IST)

माजी मंत्र्यांनी घेतला फुगडीचा आनंद

जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळा इंदापूर तालुक्यातील बेलवाडी येथे पहिले मानाचे आश्वाचे गोल रिंगण पार पडल्यानंतर राज्याची कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार ,माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी रिंगण सोहळा पार पडल्यानंतर फुगडी खेळण्याचा आनंद घेतला. वारीच्या या  सोहळ्यात फुगडी खेळत आनंद घेतला.

17 July 2026 09:48 AM (IST)

पिंपळगाव फाट्याजवळ इंचलकरंजी बसला आग 

पिंपळगाव फाट्याजवळ इंचलकरंजी बसला आग लागली आहे. बस मध्ये 38 प्रवासी सर्व प्रवासी सुखरुप बाहेर काढले आहे. बस मागे कारने प्रवास करणाऱ्या अहिल्यानगरच्या श्रीगोंदा येथील प्राचार्य अमोल नागवडे यांनी बस पेटलेली असं सांगताच बस थांबून प्रवाशांना काढलं बाहेर काढण्यात आलं. सकाळी 8 वाजता लालपरी बस इचलकरंजीकडे निघाली होती. 

17 July 2026 09:42 AM (IST)

'येणाऱ्या पंधरा दिवसात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील', आमदार रवी राणा यांचा खळबळ जनक दावा

'राजकारणामध्ये अशक्य शक्य झाल आहे. येणाऱ्या पंधरा दिवसात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील', असा खळबळ जनक दावा आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. 
केंद्रामध्ये सुप्रिया सुळे मंत्री बनतील तर राज्य सुनीत्रा पवार बघतील. उद्धव ठाकरे यांनी देखील राम भगवंताच्या विचाराला स्वीकारला आहे.  उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे सुद्धा भविष्यात एकत्र होऊ शकतात अशी भविष्यवाणी आमदार रवी राणा यांनी केली आहे. 

17 July 2026 09:41 AM (IST)

पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसची चाचणी होणार 

पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसची चाचणी होणार आहे. 21 जुलै रोजी ही चाचणी होणार असून ज्या मार्गावर बीआरटी व मेट्रो नाही अशा मार्गावर 'डबलडेकर' धावणार आहे. पुण्यातील १० मार्गांवर या बसची चाचणी केली जाणार असून यात हडपसर-वाघोलीआणि हडपसर-स्वारगेट या मार्गाचा समावेश केला आहे.

17 July 2026 09:40 AM (IST)

नाशिक जिल्ह्यात पावसाळा लांबल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई 

मुसळधारेने पश्चिमेला असलेल्या इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक, कळवण या तालुक्यांची तहान भागविली असली तरी जिल्ह्याच्या पूर्वेला असलेल्या तालुक्यांमध्ये टंचाईग्रस्त गावांची संख्या ५२६ इतकी आहे. १९७ वरून टँकरचा आकडा आता १२९पर्यंत घसरला आहे. जिल्ह्यात ६ जुलैपर्यंत १९७ टँकर सुरू होते. मागील आठवड्यात झालेल्या अतिमुसळधार पावसानंतर टँकरची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झाली. गुरुवारपर्यंत ६८ टँकर जिल्ह्यातून कमी झाले आहेत. इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण, त्र्यंबकेश्वर या तहानलेल्या तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. नांदगाव, येवला व सिन्नरमध्ये टँकरच्या फेऱ्या कायम आहेत. जिल्ह्यात कोसळधार पावसाने हा दिलासा दिला आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या यामुळे बऱ्यापैकी सुटण्यास मदत झाली असली तरीसुद्धा २ लाख ३५ हजार ७०१ लोक अद्यापही टंचाईग्रस्त आहे.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द
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