Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा तूर्तास रद्द झाला आहे. अकरा वाजता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सदन इथल्या कार्यक्रमाला ऑनलाईन हजेरी लावणार आहेत. काल एकनाथ शिंदे यांची जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतलेल्या भेटीनंतर आज एकनाथ शिंदे नंदनवन या ठिकाणी महायुतीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांची चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे.
जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळा इंदापूर तालुक्यातील बेलवाडी येथे पहिले मानाचे आश्वाचे गोल रिंगण पार पडल्यानंतर राज्याची कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार ,माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी रिंगण सोहळा पार पडल्यानंतर फुगडी खेळण्याचा आनंद घेतला. वारीच्या या सोहळ्यात फुगडी खेळत आनंद घेतला.
पिंपळगाव फाट्याजवळ इंचलकरंजी बसला आग लागली आहे. बस मध्ये 38 प्रवासी सर्व प्रवासी सुखरुप बाहेर काढले आहे. बस मागे कारने प्रवास करणाऱ्या अहिल्यानगरच्या श्रीगोंदा येथील प्राचार्य अमोल नागवडे यांनी बस पेटलेली असं सांगताच बस थांबून प्रवाशांना काढलं बाहेर काढण्यात आलं. सकाळी 8 वाजता लालपरी बस इचलकरंजीकडे निघाली होती.
'राजकारणामध्ये अशक्य शक्य झाल आहे. येणाऱ्या पंधरा दिवसात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील', असा खळबळ जनक दावा आमदार रवी राणा यांनी केला आहे.
केंद्रामध्ये सुप्रिया सुळे मंत्री बनतील तर राज्य सुनीत्रा पवार बघतील. उद्धव ठाकरे यांनी देखील राम भगवंताच्या विचाराला स्वीकारला आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे सुद्धा भविष्यात एकत्र होऊ शकतात अशी भविष्यवाणी आमदार रवी राणा यांनी केली आहे.
पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसची चाचणी होणार आहे. 21 जुलै रोजी ही चाचणी होणार असून ज्या मार्गावर बीआरटी व मेट्रो नाही अशा मार्गावर 'डबलडेकर' धावणार आहे. पुण्यातील १० मार्गांवर या बसची चाचणी केली जाणार असून यात हडपसर-वाघोलीआणि हडपसर-स्वारगेट या मार्गाचा समावेश केला आहे.
मुसळधारेने पश्चिमेला असलेल्या इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक, कळवण या तालुक्यांची तहान भागविली असली तरी जिल्ह्याच्या पूर्वेला असलेल्या तालुक्यांमध्ये टंचाईग्रस्त गावांची संख्या ५२६ इतकी आहे. १९७ वरून टँकरचा आकडा आता १२९पर्यंत घसरला आहे. जिल्ह्यात ६ जुलैपर्यंत १९७ टँकर सुरू होते. मागील आठवड्यात झालेल्या अतिमुसळधार पावसानंतर टँकरची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झाली. गुरुवारपर्यंत ६८ टँकर जिल्ह्यातून कमी झाले आहेत. इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण, त्र्यंबकेश्वर या तहानलेल्या तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. नांदगाव, येवला व सिन्नरमध्ये टँकरच्या फेऱ्या कायम आहेत. जिल्ह्यात कोसळधार पावसाने हा दिलासा दिला आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या यामुळे बऱ्यापैकी सुटण्यास मदत झाली असली तरीसुद्धा २ लाख ३५ हजार ७०१ लोक अद्यापही टंचाईग्रस्त आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 July 2026: सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा उद्या 20 वा दिवस आहे. सरकार याबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. तर महाराष्ट्रातून या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असून रविवारी सायंकाळी ४ वाजता शिवतीर्थवर सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवतील. तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात बंद दाराहाड जवळपास अर्धा तास चर्चा दोन दिवसांपूर्वीच जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची देखील घेतली होती. तसेच महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. तेव्हा जग, देश, राज्य आणि तुमच्या शहरातील प्रत्येक घडामोडींचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर.