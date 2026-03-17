Maharashtra Breaking News Today LIVE : महाविकास आघाडीत मतभेद, ठाकरे-काँग्रेस आमने-सामने

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 March 2026 : इराण, इस्त्रालय आणि अमेरिकामध्ये भयावह युद्ध सुरु आहे. या युद्धाचा आज 18 वा दिवस असून इस्रायल आणि अमेरिका सतत विविध इराणीमध्ये विविध ठिकाणी लक्ष्य करत आहेत. इराण देखील जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. इराणजवळील होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात गॅस आणि कच्चे तेल आणणाऱ्या व्यापारी जहाजे आणि टँकरच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भारतीय नौदलाने युद्धनौकांच्या दोन टास्क फोर्स तैनात केल्या आहेत. त्यामुळे ही भारतासाठी दिलासादायक बातमी आहे. पणदुसरीकडे खाद्यतेलाच्या भावात प्रतिकिलो १० ते १२ टक्के वाढले आहे. तर राजकारणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्लीत आहे. ते इथे भाजप नेत्यांची भेटणार आहेत. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
17 Mar 2026, 08:59 वाजता
केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘महाराष्ट्र भाजप’ लावणार जोर
राज्यातील जवळपास 55 भाजपचे आमदार केरळात प्रचारात उतरणार, सूत्रांची माहिती
केरळात 20 मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने आमदार प्रचारात सहभागी होणार
अनेक आमदारांवर केरळातील काही विधानसभा मतदारसंघातील जबाबदारी
केरळात 9 एप्रिल रोजी मतदान तर 4 मे रोजी मतमोजणी पार पडणार
17 Mar 2026, 07:39 वाजता
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि उद्योजक राज कुंद्रा यांना लक्ष्य करून तयार केलेले 'एआय' निर्मित डीपफेक फोटो अथवा व्हिडिओ तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने संबंधित संकेतस्थळांना दिले. शेट्टीच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन झाले असून, त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने नोंदवले आणि सुमारे 28 विविध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (प्रतिवादींना) सर्व अश्लील सामग्री त्यांच्या संकेतस्थळावरून आठ दिवसांत काढून टाकण्याचे आदेश दिले. रेकॉर्डवरील माहितीवरून प्रथमदर्शनी शिल्पा शेट्टीचे व्यक्तिमत्त्व, नाव, फोटो, व्हिडिओ इत्यादीचा गैरवापर करण्यात आला आहे. एआय कंटेंट तयार करणाऱ्या वेबसाइट्स, डीपफेक आणि इतर एआयनिर्मित अश्लील फोटो, व्हिडिओ तयार करून संकेतस्थळावर टाकण्यात आले. त्यामुळे शेट्टीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले असून, तिच्या संमतीशिवाय फोटोचा केल्याचे न्यायालयाने तिच्या वापर नमूद केले.
17 Mar 2026, 07:34 वाजता
आता बायपास सर्जरीसाठी एक रुपयाही लागणार नाही; आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णाला एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. या योजनांचे नियम पाळत नसलेल्या किंवा रुग्णांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शेतकऱ्याच्या बायपासचा प्रश्न सभागृहात
विधिमंडळ अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या मतदारसंघातील विठ्ठल कदम नावाच्या शेतकऱ्याला बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागणार असून या शस्त्रक्रियेसाठी साधारण अकरा लाख रुपये खर्च येतो, असे त्यांनी सांगितले. योजनेनुसार केंद्र सरकारकडून तीन लाख आणि राज्य सरकारकडून तीन लाख असे एकूण सहा लाख रुपये या रुग्णाला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित रुग्णालयाने केवळ एक लाख रुपयांचीच मदत मंजूर होईल असे सांगितल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून ही शस्त्रक्रिया रखडली आहे. योजनेत सहा लाखांची तरतूद असताना एक लाखच का दिला जात आहे, असा थेट सवाल लोणीकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांना केला.
17 Mar 2026, 06:35 वाजता
खाद्यतेलाच्या भावात वाढ
खाद्यतेलाच्या भावात प्रतिकिलो 10 ते 12 टक्के वाढले आहे.
17 Mar 2026, 06:35 वाजता
लग्न मंडपात धाड टाकून कारवाई
वाशिम जिल्ह्यात मालेगाव येथे घरगुती गॅसचा अवैध वापर करणाऱ्या हॉटेल्सवर कारवाई. भिवंडीत अधिकृत एजन्सीकडून अनधिकृतपणे गॅस साठवणुकीचा काळा बाजार उघड झाला असून एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अकोला नागरी सुविधा सेंटर आणि एका कॅटरिंग व्यावसायिकावर पुरवठा विभागाचा छापा, 23 घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त. चंद्रपुरात लग्न मंडपात धाड टाकून सहा सिलिंडर केले जप्त, घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर करणाऱ्या कॅटरर्स मालकावर केला गुन्हा दाखल झाला आहे.
17 Mar 2026, 06:35 वाजता
मुंबईकरांचे पाणी महागणार? पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ?
यंदा पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ करण्याचा मुंबई महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतर तो स्थायी समितीपुढे मांडण्यात येणार आहे. महापौर रितू तावडे यांनी पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देणार असल्याचे पदभार स्वीकारल्यानंतर जाहीर केले होते. मात्र, पाणीपुरवठ्याचा वाढता खर्च लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी 2300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पाणीपट्टीत वाढ न झाल्यास 100 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होऊ शकते. 2020 मध्ये करोनामुळे मुंबईचे आर्थिक गणित बिघडले आणि त्याचा परिणाम मुंबई महापालिकेच्या महसूलावरही झाला. त्यानंतर 2022 नंतर पाणीपट्टीत विविध कारणांमुळे वाढ न झाल्याने महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
17 Mar 2026, 06:33 वाजता
वादग्रस्त विधानानंतर आव्हाडांची माफी
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाबाबत सभागृहात वादग्रस्त विधान केलं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही जितेंद्र आव्हाडांच्या विधानावर तीव्र नासंपती व्यक्त करत, आव्हाडांना माफी मागण्याची सूचना केली. दरम्यान विधानसभेतलं वातारण तापलेलं होतं हे पाहून अखेर आव्हाड यांनी याप्रकरणी आपण माफी मागत असल्याचं सांगितलं.
17 Mar 2026, 06:33 वाजता
इराणजवळून सुरक्षितपणे जहाजे परत आणण्यासाठी भारताचं स्पेशल प्लॅनिंग
इराणजवळील होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात गॅस आणि कच्चे तेल आणणाऱ्या व्यापारी जहाजे आणि टँकरच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भारतीय नौदलाने युद्धनौकांच्या दोन टास्क फोर्स तैनात केल्या आहेत.
17 Mar 2026, 06:31 वाजता
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरून मविआत मतभेद
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाबाबत महाविकास आघाडीचे घटक असलेले शिवेसना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आलं. विधेयकाबाबत सेना उद्धव ठाकरे, काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधेयकाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. काँग्रेसकडून विधेयकाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं
17 Mar 2026, 06:30 वाजता
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात कुणावरही अन्याय केला जाणार नाही – मुख्यमंत्री
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात कुणावरही अन्याय केला जाणार नाही अशी ग्वाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. तसंच धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर राजकारण करणं योग्य नसल्याच ते म्हणाले.