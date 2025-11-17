English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE : झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल येणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 November 2025: राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 09:27 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 November 2025 : बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज स्मृतीदिन आहे. उद्धव ठाकरे संपूर्ण कुटुंबीय स्मृतीस्थळी येणार आहे. यावेळी राज ठाकरे हेदेखील उपस्थितीत राहतील का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. ठाकरे बंधूमधील युतीनंतर पहिल्यांदाच ते स्मृतीस्थळावर एकत्र येऊ शकतात. तर मीरा-भाईंदर मधील हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कलादालनाचा उद्घाटन सोहळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. राज्यात 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. तरदुसरीकडे पुण्यात नाशिक, अहिल्यानगर येथील होणा-या बिबट्याची दहशत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रात थंडाचा कडाका वाढतोय. तर बिहारमध्ये भाजपने विजय मिळवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री कोण होणार याबद्दल उत्सुकता लागली आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.

17 Nov 2025, 09:27 वाजता

'या' 8 गैरसमजांमुळे जीवन विम्यापासून दूर पळतात लोक; तुम्हीपण करताय ही चूक?

17 Nov 2025, 09:11 वाजता

17 Nov 2025, 09:10 वाजता

17 Nov 2025, 09:06 वाजता

आधी पालघर साधू हत्याकांडात गंभीर आरोप, आता त्याच्याच हाती भाजपने दिलं कमळ!

17 Nov 2025, 09:02 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 13वा स्मृतीदिन

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 13 वा स्मृतिदिन. राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळ असलेल्या शिवाजी पार्क येथे अभिवादन करण्यासाठी दाखल होत आहेत. यावर्षीचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार ती म्हणजे राज आणि उद्धव या दोघांची या ठिकाणी असलेली उपस्थिती. मुंबईतील आगामी मनपा निवडणुका आणि संभाव्य युतीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधू एकत्र उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांना काही संदेश देतात का हे पाहावं लागेल. 

17 Nov 2025, 09:02 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मीरा रोडमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कला दालन

मीरा-भाईंदरमधील हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे कला दालनाचा उद्घाटन सोहळा आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. आज बाळासाहेब ठाकरेंचा स्मृतिदिन आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काल या कला दालनाची पाहणी केली. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे कलादालन साकारलण्यात आलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा करारी आवाज या कला दालनात पुन्हा कानावर पडणार आहे.

17 Nov 2025, 09:01 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आज सादर होणार 

झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल आज येणार आहे. दस्त नोंदणी पातळीवरील अनियमितता तपासण्यासाठी मुठे समिती गठीत करण्यात आली होती. ही समिती आज अहवाल सादर करणार आहे. या प्रकरणी रवींद्र तारु यांचं निलंबन करण्यात आलंय. मात्र विभागीय स्तरावर त्यांची चौकशी करण्यात आलीय. गैरव्यवहाराचा शोध घेण्यासाठी आणि तथ्य मांडण्यासाठी सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने चौकशी पूर्ण केली असून हा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक नियंत्रण कडे सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल सादर केल्यानंतर नेमकं यामध्ये दोषी कोण आहे हे समोर येणार आहे. 

17 Nov 2025, 08:59 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : महायुतीत जागावाटपापूर्वी आज भाजपची महत्त्वाची बैठक

महायुतीत जागावाटपापूर्वी आज भाजपची महत्त्वाची बैठक होणारेय. दादरच्या पक्ष कार्यालयात संध्याकाळी सहा वाजता या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात भाजपची महत्त्वाची बैठक असणारेय. या बैठकीला मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार, मंगलप्रभात लोढा, प्रवीण दरेकर, अतुल भातखळकर यांच्यासोबत काही महत्त्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. 

17 Nov 2025, 08:58 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : 'येणा-या निवडणुकीत भाजप नंबर एकचा पक्ष असेल'

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय. यामुळे सर्वच पक्ष कामाला लागलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप कार्यालयाचं उद्घाटन केलं. यावेळी फडणवीसांनी स्थानिक पदाधिका-यांना शक्य तिथे युती करा, अशा सूचना केल्यात. तसंच सत्तेत येणारा पक्ष हा महायुतीच असला पाहिजे. असं म्हणत भाजप हाच नंबर एकचा पक्ष असेल, असा विश्वासही व्यक्त केलाय. 

17 Nov 2025, 08:57 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस 

राज्यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. दुपारी 3 पर्यंत इच्छुकांना अर्ज भरता येणार आहे. त्यानंतर युती - आघाडीचं चित्र स्पष्ट होईल. उमेदवारी अर्जानंतर ख-या अर्थानं निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात होईल. कुठला पक्ष कुणासोबत जातोय, याचंही चित्र समोर येईल. त्यानंतर प्रचाराला वेग येईल. दरम्यान 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी असणार आहे. 

