Maharashtra Breaking News Today LIVE: मराठा आरक्षणाचा GR रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 October 2025: राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Oct 16, 2025, 21:54 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 October 2025: राज्यात सध्या विरोधकांनी निवडणूक मतदार याद्यांवरुन निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं असून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. दुसरीकडे राज ठाकरे महाविकास आघाडीत येणार की नाही याबद्दल चर्चा रंगली असताना काँग्रेसचा विरोध असल्याचं समजत आहे. यावरुन संजय राऊतांनी काँग्रेस हायकमांडला पत्रही लिहिलं आहे. त्यातच आज उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्कात मनसेच्या दीपोत्सवाचं उद्घाटन करणार असून, यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ठाकरे बंधू एकत्र दिसणार आहेत. दुसरीकडे ऑक्टोबर हिटचे चटके बसत असतानाच गुरुवारी ठाणे आणि कल्याणमध्ये पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे हवामानातील बदल लक्ष वेधून घेत आहेत. अशाच राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

 

16 Oct 2025, 21:54 वाजता

Live Updates: कोरेगाव भिमाच्या सरपंचांच्या कारवरती चोरट्यांनी मारला डल्ला

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा परिसरातून पहाटे वाहन चोरीची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोरेगाव भीमाचे सरपंच यांची फॉर्च्युनर कार पहाटे च्या सुमारास चोरीस गेली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. 

यशराज टॉवर परिसरात, कोरेगाव भीमा–पुणे नगर रोडवर.चोरट्यांनी फॉर्च्युनर गाडी क्रमांक MH 12 TH 9955 घेऊन फरार झाले आहेत. या घटनेनंतर कोरेगाव भीमा परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे

16 Oct 2025, 21:52 वाजता

Live Updates: जालना महानगरपालिका आयुक्तालाच 10 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं

जालना महानगरपालिकेत ऐन दिवाळीत अँटी करप्शन विभागाने अँटोम बॉम्ब फोडला आहे. जालना महानगरपालिकेचा आयुक्त संतोष खांडेकर याला 10 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलंय.एका कॉन्ट्रॅक्टरकडून ही लाच घेताना आयुक्त खांडेकर याला पकडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे मात्र ही लाच कोणत्या कामासाठी मागितली याची माहिती लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अजून देण्यात आलेली नाही.संतोष खांडेकर हा जालना महानगरपालिकेचा आयुक्त असून त्याने एका कॉन्ट्रॅक्टरकडे 10 लाखांच्या लाचेची मागणी केली होती.मात्र या तक्रारदार ही रक्कम देण्यास तयार नसल्यानं त्यांनी लाच लूचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.या तक्रारीनंतर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा लाऊन आयुक्त संतोष खांडेकर याला ताब्यात घेतलं तसेच त्याच्या शासकीय निवासस्थानाची झाडाझडती घेण्याच काम रात्री उशिरापर्यत सुरू होतं.

16 Oct 2025, 21:51 वाजता

Live Updates: गुजरातच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा आज शपथविधी

गुजरातच्या नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा सकाळी ११:३० वाजता गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर येथे होणार आहे.

16 Oct 2025, 21:50 वाजता

Live Updates: उसाला प्रतिटन रुपये विना कपात पहिली उचल  विनाकपात 3751 देण्यात यावी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची ऊस परिषदेत चालू गळीत हंगामातील तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन रुपये विना कपात पहिली उचल विनाकपात 3751 देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. साखर कारखानदारांनी 10 नोव्हेंबर पर्यंत आमची मागणी मान्य करावी असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 10 नोव्हेंबर पर्यंत साखर कारखानदारानी मागणी मान्य केले नाही तर 11 नोव्हेंबर पासून मैदानात उतरणार असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

16 Oct 2025, 21:48 वाजता

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. 

