Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 September 2025: राज्यभरातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये पाहू शकता. 

Dakshata Thasale | Sep 17, 2025, 05:30 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 September 2025: पावसाने मुंबईसह राज्यभरातील अनेक परिसरात हजेरी लावली. तसेच मनसेच शिष्टमंडळ बुधवारी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहे. या भेटीत दुपारी 12 वाजता मनसे नेते बाळा नांदगावकर,नितीन सरदेसाई,शिरीष सावंत, संदीप देशपांडे असणार आहेत. बुधवारी मुंबईतील शाखाप्रमुखांची शिवसेना भवन येथे बैठक शाखाप्रमुखांना बैठकीत उद्धव ठाकरे करणार मार्गदर्शन करणार आहेत. यामध्ये सर्व अपडेट्स आपण Live Blog मध्ये पाहणार आहोत. आगामी मुंबई महानगर पालिकेच्या दृष्टीने शिवसेना भवन येथे महत्वाची बैठक, चार दिवसापूर्वी मुंबई आमदार आणि खासदारांची आणि जिल्ह्यातील जिल्हाप्रमुखांची बैठक मातोश्रीवर पार पडली होती.

16 Sep 2025, 22:54 वाजता

३० सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मुंबईत

नवी मुंबई विमानतळासह दक्षिण मुंबईतील भूमिगत मेट्रोसह इतर प्रकल्पांचे मोदी करणार उद्घाटन आहेत. 30 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत असणार आहे. 

16 Sep 2025, 22:52 वाजता

मंत्री छगन भुजबळांविरोधातील 2021 च बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे विशेष न्यायालयाचे आदेश

खटला रद्द करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिट वर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याच विशेष न्यायालयाने  स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला निश्चित केली असून मुंबई आणि नाशिक येथील बेनामी मालमत्तांप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध आयकर विभागाने २०२१ मध्ये कार्यवाही सुरू केली होती.  या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना  समन्स बजावलं होत. मात्र सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. डिसेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याच विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 
उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची पुनर्विलोकन याचिका मंजूर केल्यास कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य दिलं असल्याच देखील आदेशात नमूद केलं आहे. 

16 Sep 2025, 22:51 वाजता

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस अख्खा भारत देश आज साजरा करत आहे. पण एक साधा संघ स्वयंसेवक ते देशाचे पंतप्रधान हा मोदींचा प्रवास शब्दश: थक्क करणारा आहे 

