Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोन्याच्या दागिन्यांचे शुद्धता प्रमाणचिन्ह शुल्क महागले

Maharashtra Breaking News Today LIVE 17 September : देश विदेशातील, तसेच तुमच्या शहरातील प्रत्येक ताज्या घडामोडींचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 17, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:33 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोन्याच्या दागिन्यांचे शुद्धता प्रमाणचिन्ह शुल्क महागले
17 September 2026 12:33 PM (IST)

दिशा सालियन यांच्या वडिलांकडून ५०० कोटींची मानहानीची नोटीस

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांना ५०० कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस पाठवली आहे. या दोघांनी केलेल्या काही विधानांवर या नोटीसद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे. सतीश सालियन यांनी माफी मागण्याची, विधाने मागे घेण्याची आणि ५०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 

17 September 2026 10:31 AM (IST)

व्यापाऱ्यांना शुल्कासह जीएसटीचा अतिरिक्त भुर्दंड

रोखरहित डिजिटल व्यवस्थेच्या दृष्टीने लोकप्रिय ठरलेल्या युनिफाइंड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीत नव्या शुल्काची घोषणेवाबत व्यापारी वर्गात आधीच नाराजी असताना, आता त्यांना अदा कराव्या लागणाऱ्या 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट -एमडीआर' शुल्कावर १८ टक्के दराने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देखील भरावा लागेल, असा कर तज्ज्ञांचा होरा आहे. मात्र, पात्र व्यापारी 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' अर्थात परताव्याचा दावा करू शकत असल्याने त्यांचा एकूण कराचा बोजा कमी होईल, असाही मतप्रवाह आहे.

17 September 2026 10:31 AM (IST)

लाडकी बहीण योजनेसाठी मागासवर्गीयांचा निधी वळविल्याने वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक

राज्यातील महायुतीचे सरकार हे मागासवर्गीयांच्या विरोधातील असून, अनुसूचित जाती, जमातीच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारत आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. यवतमाळ मध्ये विदर्भातील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचा निषेध नोंदविण्यात आला. हे मंत्री ज्या समाज घटकातून आले, त्या समाजाच्या विकासासाठी चा निधी पळविल्या जात असतानाही मुख्यमंत्र्यांची कठपुतली बनुन काम करीत आहेत. त्यामुळेच अनुसूचित जाती घटकातून ३५९४.०३ व अनुसूचित जमाती घटकातून १००७. १० कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविला आहे. या मुद्द्यावर मंत्र्यांना ते जिथे फिरतील तिथे जाब विचारला जाईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते नीरज वाघमारे यांनी सरकारला दिला आहे.

17 September 2026 10:11 AM (IST)

महालक्ष्मीच्या स्वागतासाठी अमरावतीच्या बाजारपेठेत महिलांची गर्दी

 गणेशोत्सवाच्या उत्साहात आज गुरुवारी 17 सप्टेंबरला महालक्ष्मी अर्थात गौरींचे आगमन होत आहे. गौरींच्या स्वागतासाठी यजमानांच्या घरात जय्यत तयारी सुरू असून आकर्षक सजावटीसाठी बाजारपेठेत खरेदीची लगबग वाढली आहे. अमरावती शहरातील मूर्तिकारांकडे माती, फायबर आणि धातूच्या विविध आकारातील गौरींच्या मूर्ती उपलब्ध आहे. महालक्ष्मीच्या मूर्तींच्या किमती 5 हजारांपासून 35 हजार रुपयांपर्यंत असून यंदा पूर्णाकृती फायबर बॉडीच्या गौरींच्या सेटला विशेष पसंती मिळत आहे. तर पीओपीच्या गौरींचे सेट 400 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. गौरींच्या सजावटीसाठी पारंपरिक दागिने, साड्या, मुखवटे आणि विविध साहित्याने बाजारपेठ सजली आहे. काही साहित्याचे दर स्थिर असले तरी काही वस्तूंच्या किमतीत 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

17 September 2026 10:11 AM (IST)

लोणार सरोवराच्या वाढत्या पाणीपातळीने चिंता वाढली

जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या वाढत्या पाणीपातळीने आता गंभीर संकट निर्माण झालंय. सरोवराचं पाणी सातत्याने वाढत असून, वाढलेल्या पाण्यामुळे कमळजा माता मंदिरासह परिसरातील काही प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी संबंधित विभागाने एका वर्षाच्या आत सरोवरातील पाणी कमी करून दाखवू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र वर्ष उलटलं तरी प्रत्यक्षात पाणी काढण्याचं काम सुरू झालेलं नाही. 

17 September 2026 10:10 AM (IST)

दुष्काळाच्या यादीतून बुलढाणा वगळला; शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला

पावसाअभावी पिकांचं मोठं नुकसान होत असताना बुलढाणा जिल्ह्याला दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्याचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान पन्नास हजार रुपयांचं अनुदान द्या, तसेच दुष्काळातील सर्व सवलती लागू करा, अशी मागणी करण्यात आली. 

17 September 2026 10:09 AM (IST)

सोन्याच्या दागिन्यांचे शुद्धता प्रमाणचिन्ह शुल्क महागले

सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर असताना दागिन्यांच्या शुद्धता व प्रमाणचिन्हकांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे भारतीय मानक ब्युरोने प्रत्येक दागिन्याचे शुल्कात 45 रुपयांवरून 75 रुपये केले आहे ही जवळपास 67% वाढ ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार असल्याचे हा निर्णय स्थगित करावा अशी मागणी ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने केलीय. ब्युरो ने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारित नियमानुसार मान्यता प्राप्त तपासणी आणि प्रमाणचिन्हाकन केंद्रांसाठी हे शुल्क निश्चित केले. दागिन्यांचे वजन विचारात न घेता समान शुल्क आकारले जाणार असल्याने एक ग्रॅमच्या कमी किमतीच्या दागिन्यावरी 75 रुपये मोजावे लागतील. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार एक जुलै 2021 ते 5 मार्च 2026 दरम्यान 60 कोटीहून अधिक सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्क उमटवण्यात आलंय. 

17 September 2026 10:07 AM (IST)

दौंडच्या राहूतील रेकॉर्डवरील आरोपीला दोन वर्षांसाठी तडीपार

दौंड तालुक्यातील राहू येथील रेकॉर्डवरील सराईत आरोपी दत्ता अशोक शिंदे याच्यावर यवत पोलिसांकडून तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. दत्ता शिंदे याच्यावर विविध गंभीर स्वरूपाचे 19 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी त्याला दोन वर्षांसाठी पुणे जिल्हा, पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीतून तडीपार करण्यात आलं आहे. उपविभागीय अधिकारी दौंड उपविभाग यांच्या आदेशानंतर यवत पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

17 September 2026 09:59 AM (IST)

नांदेड मध्ये मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा

नांदेड मध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम दीन साजरा करण्यात आला. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं तरी मराठावाडा मात्र हैद्राबादच्या जुलमी निजाम राजवटीच्या आधीपत्याखाली होता. देश स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्याचा दिवस पाहण्यासाठी मराठवड्यातील जनतेला तेरा महिने वाट पाहावी लागली. या काळात स्वातंत्र्य सैनिकांनी निजामी फौजे विरोधात सशस्त्र लढा दिला. यामध्ये 180 पेक्षा अधिक हुतात्मे झाले. अखेर पोलीस सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी पोलीस ऐक्शन करून निजामाला गुडघ्यावर आणले आणि 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा स्वतंत्र झाला. या दिवसाचे स्मरण म्हणून मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा केला जातोय.

17 September 2026 09:47 AM (IST)

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज सेमिकॉन इंडिया 2026 चे उद्घाटन

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज 'सेमिकॉन इंडिया 2026' चे उद्घाटन सकाळी दहा वाजता दिल्लीतील यशोभूमी येथे होणार आहे. पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधित देखील करणार आहे. 52 देशांमधील 600 हून अधिक कंपन्या आणि प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. सेमिकॉन इंडिया 2026 मध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेदरलँड्स, सिंगापूर आणि स्वीडन या देशांचे सहा कंट्री पॅव्हेलियन्स अर्थात विशेष दालने असतील. 

17 September 2026 09:46 AM (IST)

म्हाडा पुणे मंडळाच्या ४,४६२ घरांसाठी २५ नोव्हेंबरला सोडत

म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ४,४६२ घरांच्या विक्रीसाठी २४ ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू असून या प्रक्रियेस मंडळाने नुकतीच मुदतवाढ दिली, त्यानुसार इच्छुकांना आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार असून सोडतीचे नवीन वेळापत्रक मंडळाने जाहीर केले. या वेळापत्रकानुसार १३ ऑक्टोबरऐवजी आता थेट २५ नोव्हेंबरला सोडत काढण्यात येणार आहे. पुणे मंडळाने ४,४६२ घरांसाठी ऑगस्टमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून १४ ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात केली. सोडतीत ११ लाखांपासून ६४ लाखांदरम्यानच्या किमतींच्या घरांचा समावेश आहे. 

17 September 2026 09:46 AM (IST)

सायबर फसवणूक करणारे आणखी सात जण अटकेत

तब्बल ३५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची सायबर फसवणूक करणाऱ्या एका आंतरराज्यीय टोळीचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केला असून गुन्हे शाखा कक्ष-५ ने गोव्यातील वारका परिसरातील एका आलिशान रिसॉर्टमधून सात जणांना अटक केली आहे. या टोळीतील तिघांना यापूर्वीच मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत अटक झालेल्या आरोपींची संख्या दहावर पोहोचली आहे.

17 September 2026 09:45 AM (IST)

मुंबईत १० टक्के पाणीकपात कायम धरणांत ३५,९९० दशलक्ष लिटरची तूट

 मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये आजघडीला १४ लाख ११ हजार ३७३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र धरणांमध्ये ३५ हजार ९९० दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट असून महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईत लागू केलेली १० टक्के पाणीकपात तूर्तास 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

17 September 2026 09:44 AM (IST)

सोन्याच्या दागिन्यांचे शुद्धता प्रमाणचिन्ह क्रमांक महागले

सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर असताना दागिन्यांच्या शुद्धता व प्रमाणचिन्हकांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे भारतीय मानक ब्युरोने प्रत्येक दागिन्याचे शुल्कात 45 रुपयांवरून 75 रुपये केले आहे ही जवळपास 67% वाढ ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार असल्याचे हा निर्णय स्थगित करावा अशी मागणी ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने केलीय. ब्युरो ने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारित नियमानुसार मान्यता प्राप्त तपासणी आणि  प्रमाणचिन्हाकन केंद्रांसाठी हे शुल्क निश्चित केले. दागिन्यांचे वजन विचारात न घेता समान शुल्क आकारले जाणार असल्याने एक ग्रॅमच्या कमी किमतीच्या दागिन्यावरी 75 रुपये मोजावे लागतील. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार एक जुलै 2021 ते 5 मार्च 2026 दरम्यान 60 कोटीहून अधिक सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्क उमटवण्यात आलंय. 

17 September 2026 09:42 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आज दिल्ली दौरा

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आज दिल्ली दौरा असून दुपारी त्या दिल्लीत दाखल होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी खासदार पार्थ पवार देखील सोबत असणार आहेत. दोन्ही नेते पंतप्रधान मोदींना भेटून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार आहेत. 

17 September 2026 09:40 AM (IST)

भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यावर बलात्कारचा गुन्हा दाखल

भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या वर बलात्कारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका 22 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्या प्रकरणी भिवंडी पडघा येथील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. माजी आमदर नरेंद्र पवार यांचा मित्र शैलेश पाटील वर ही गुन्हा दाखल झाला असून पिस्तूलचा धाक दाखवत दोघांनी बलात्कार केला. शैलेश पाटील यांच्या फार्महाऊस वर नेऊन पीडितेवर बलात्कार केला गेला. 

17 September 2026 09:39 AM (IST)

गणेशोत्सवादरम्यान नाशिक शहरात वाहतुकीत बदल

गणेशोत्सवादरम्यान नाशिककरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नाशिक शहरात वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून गर्दी टाळण्यासाठी शहरातील १० प्रमुख मार्गांवर 'नो व्हेइकल झोन' लागू. शुक्रवार ते गुरुवार  या कालावधीत दररोज सायंकाळी ६ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत हे वाहतूक निर्बंध कायम राहतील. बी. डी. भालेकर मैदान, शालीमार, मेन रोड, रविवार कारंजा आणि अशोकस्तंभ परिसरातील सर्व १० मार्ग वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. देखावे आणि आरास पाहण्यासाठी होणारी संभाव्य मोठी गर्दी लक्षात घेऊन शहर वाहतूक शाखेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अण्णा भाऊ साठे पुतळा ते शालीमार, सीबीएस ते बी. डी. भालेकर मैदान, खडकाळी सिग्नल ते शालीमार यांसारख्या १० प्रमुख रस्त्यांचा बंद मार्गांमध्ये समावेश. वाहनधारकांच्या सोयीसाठी खडकाळी सिग्नल-मोडक सिग्नल, मुंबई नाका-सीबीएस, मालेगाव स्टँड-पेठ नाका असे ४ पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
narendra modi
marathi news
Shivsena UBT
Mumbai news
Manoj jarange patil

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Silver Price Crash: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण, MCX वर सोनं ₹1.50 लाखांवर; आजचे भाव किती?
2
3
4
5