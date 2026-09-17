Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोन्याच्या दागिन्यांचे शुद्धता प्रमाणचिन्ह शुल्क महागले

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांना ५०० कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस पाठवली आहे. या दोघांनी केलेल्या काही विधानांवर या नोटीसद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे. सतीश सालियन यांनी माफी मागण्याची, विधाने मागे घेण्याची आणि ५०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
रोखरहित डिजिटल व्यवस्थेच्या दृष्टीने लोकप्रिय ठरलेल्या युनिफाइंड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीत नव्या शुल्काची घोषणेवाबत व्यापारी वर्गात आधीच नाराजी असताना, आता त्यांना अदा कराव्या लागणाऱ्या 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट -एमडीआर' शुल्कावर १८ टक्के दराने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देखील भरावा लागेल, असा कर तज्ज्ञांचा होरा आहे. मात्र, पात्र व्यापारी 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' अर्थात परताव्याचा दावा करू शकत असल्याने त्यांचा एकूण कराचा बोजा कमी होईल, असाही मतप्रवाह आहे.
राज्यातील महायुतीचे सरकार हे मागासवर्गीयांच्या विरोधातील असून, अनुसूचित जाती, जमातीच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारत आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. यवतमाळ मध्ये विदर्भातील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचा निषेध नोंदविण्यात आला. हे मंत्री ज्या समाज घटकातून आले, त्या समाजाच्या विकासासाठी चा निधी पळविल्या जात असतानाही मुख्यमंत्र्यांची कठपुतली बनुन काम करीत आहेत. त्यामुळेच अनुसूचित जाती घटकातून ३५९४.०३ व अनुसूचित जमाती घटकातून १००७. १० कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविला आहे. या मुद्द्यावर मंत्र्यांना ते जिथे फिरतील तिथे जाब विचारला जाईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते नीरज वाघमारे यांनी सरकारला दिला आहे.
गणेशोत्सवाच्या उत्साहात आज गुरुवारी 17 सप्टेंबरला महालक्ष्मी अर्थात गौरींचे आगमन होत आहे. गौरींच्या स्वागतासाठी यजमानांच्या घरात जय्यत तयारी सुरू असून आकर्षक सजावटीसाठी बाजारपेठेत खरेदीची लगबग वाढली आहे. अमरावती शहरातील मूर्तिकारांकडे माती, फायबर आणि धातूच्या विविध आकारातील गौरींच्या मूर्ती उपलब्ध आहे. महालक्ष्मीच्या मूर्तींच्या किमती 5 हजारांपासून 35 हजार रुपयांपर्यंत असून यंदा पूर्णाकृती फायबर बॉडीच्या गौरींच्या सेटला विशेष पसंती मिळत आहे. तर पीओपीच्या गौरींचे सेट 400 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. गौरींच्या सजावटीसाठी पारंपरिक दागिने, साड्या, मुखवटे आणि विविध साहित्याने बाजारपेठ सजली आहे. काही साहित्याचे दर स्थिर असले तरी काही वस्तूंच्या किमतीत 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या वाढत्या पाणीपातळीने आता गंभीर संकट निर्माण झालंय. सरोवराचं पाणी सातत्याने वाढत असून, वाढलेल्या पाण्यामुळे कमळजा माता मंदिरासह परिसरातील काही प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी संबंधित विभागाने एका वर्षाच्या आत सरोवरातील पाणी कमी करून दाखवू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र वर्ष उलटलं तरी प्रत्यक्षात पाणी काढण्याचं काम सुरू झालेलं नाही.
पावसाअभावी पिकांचं मोठं नुकसान होत असताना बुलढाणा जिल्ह्याला दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्याचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान पन्नास हजार रुपयांचं अनुदान द्या, तसेच दुष्काळातील सर्व सवलती लागू करा, अशी मागणी करण्यात आली.
सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर असताना दागिन्यांच्या शुद्धता व प्रमाणचिन्हकांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे भारतीय मानक ब्युरोने प्रत्येक दागिन्याचे शुल्कात 45 रुपयांवरून 75 रुपये केले आहे ही जवळपास 67% वाढ ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार असल्याचे हा निर्णय स्थगित करावा अशी मागणी ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने केलीय. ब्युरो ने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारित नियमानुसार मान्यता प्राप्त तपासणी आणि प्रमाणचिन्हाकन केंद्रांसाठी हे शुल्क निश्चित केले. दागिन्यांचे वजन विचारात न घेता समान शुल्क आकारले जाणार असल्याने एक ग्रॅमच्या कमी किमतीच्या दागिन्यावरी 75 रुपये मोजावे लागतील. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार एक जुलै 2021 ते 5 मार्च 2026 दरम्यान 60 कोटीहून अधिक सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्क उमटवण्यात आलंय.
दौंड तालुक्यातील राहू येथील रेकॉर्डवरील सराईत आरोपी दत्ता अशोक शिंदे याच्यावर यवत पोलिसांकडून तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. दत्ता शिंदे याच्यावर विविध गंभीर स्वरूपाचे 19 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी त्याला दोन वर्षांसाठी पुणे जिल्हा, पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीतून तडीपार करण्यात आलं आहे. उपविभागीय अधिकारी दौंड उपविभाग यांच्या आदेशानंतर यवत पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
नांदेड मध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम दीन साजरा करण्यात आला. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं तरी मराठावाडा मात्र हैद्राबादच्या जुलमी निजाम राजवटीच्या आधीपत्याखाली होता. देश स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्याचा दिवस पाहण्यासाठी मराठवड्यातील जनतेला तेरा महिने वाट पाहावी लागली. या काळात स्वातंत्र्य सैनिकांनी निजामी फौजे विरोधात सशस्त्र लढा दिला. यामध्ये 180 पेक्षा अधिक हुतात्मे झाले. अखेर पोलीस सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी पोलीस ऐक्शन करून निजामाला गुडघ्यावर आणले आणि 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा स्वतंत्र झाला. या दिवसाचे स्मरण म्हणून मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा केला जातोय.
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज 'सेमिकॉन इंडिया 2026' चे उद्घाटन सकाळी दहा वाजता दिल्लीतील यशोभूमी येथे होणार आहे. पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधित देखील करणार आहे. 52 देशांमधील 600 हून अधिक कंपन्या आणि प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. सेमिकॉन इंडिया 2026 मध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेदरलँड्स, सिंगापूर आणि स्वीडन या देशांचे सहा कंट्री पॅव्हेलियन्स अर्थात विशेष दालने असतील.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ४,४६२ घरांच्या विक्रीसाठी २४ ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू असून या प्रक्रियेस मंडळाने नुकतीच मुदतवाढ दिली, त्यानुसार इच्छुकांना आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार असून सोडतीचे नवीन वेळापत्रक मंडळाने जाहीर केले. या वेळापत्रकानुसार १३ ऑक्टोबरऐवजी आता थेट २५ नोव्हेंबरला सोडत काढण्यात येणार आहे. पुणे मंडळाने ४,४६२ घरांसाठी ऑगस्टमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून १४ ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात केली. सोडतीत ११ लाखांपासून ६४ लाखांदरम्यानच्या किमतींच्या घरांचा समावेश आहे.
तब्बल ३५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची सायबर फसवणूक करणाऱ्या एका आंतरराज्यीय टोळीचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केला असून गुन्हे शाखा कक्ष-५ ने गोव्यातील वारका परिसरातील एका आलिशान रिसॉर्टमधून सात जणांना अटक केली आहे. या टोळीतील तिघांना यापूर्वीच मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत अटक झालेल्या आरोपींची संख्या दहावर पोहोचली आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये आजघडीला १४ लाख ११ हजार ३७३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र धरणांमध्ये ३५ हजार ९९० दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट असून महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईत लागू केलेली १० टक्के पाणीकपात तूर्तास 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर असताना दागिन्यांच्या शुद्धता व प्रमाणचिन्हकांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे भारतीय मानक ब्युरोने प्रत्येक दागिन्याचे शुल्कात 45 रुपयांवरून 75 रुपये केले आहे ही जवळपास 67% वाढ ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार असल्याचे हा निर्णय स्थगित करावा अशी मागणी ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने केलीय. ब्युरो ने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारित नियमानुसार मान्यता प्राप्त तपासणी आणि प्रमाणचिन्हाकन केंद्रांसाठी हे शुल्क निश्चित केले. दागिन्यांचे वजन विचारात न घेता समान शुल्क आकारले जाणार असल्याने एक ग्रॅमच्या कमी किमतीच्या दागिन्यावरी 75 रुपये मोजावे लागतील. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार एक जुलै 2021 ते 5 मार्च 2026 दरम्यान 60 कोटीहून अधिक सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्क उमटवण्यात आलंय.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आज दिल्ली दौरा असून दुपारी त्या दिल्लीत दाखल होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी खासदार पार्थ पवार देखील सोबत असणार आहेत. दोन्ही नेते पंतप्रधान मोदींना भेटून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार आहेत.
भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या वर बलात्कारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका 22 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्या प्रकरणी भिवंडी पडघा येथील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. माजी आमदर नरेंद्र पवार यांचा मित्र शैलेश पाटील वर ही गुन्हा दाखल झाला असून पिस्तूलचा धाक दाखवत दोघांनी बलात्कार केला. शैलेश पाटील यांच्या फार्महाऊस वर नेऊन पीडितेवर बलात्कार केला गेला.
गणेशोत्सवादरम्यान नाशिककरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नाशिक शहरात वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून गर्दी टाळण्यासाठी शहरातील १० प्रमुख मार्गांवर 'नो व्हेइकल झोन' लागू. शुक्रवार ते गुरुवार या कालावधीत दररोज सायंकाळी ६ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत हे वाहतूक निर्बंध कायम राहतील. बी. डी. भालेकर मैदान, शालीमार, मेन रोड, रविवार कारंजा आणि अशोकस्तंभ परिसरातील सर्व १० मार्ग वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. देखावे आणि आरास पाहण्यासाठी होणारी संभाव्य मोठी गर्दी लक्षात घेऊन शहर वाहतूक शाखेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अण्णा भाऊ साठे पुतळा ते शालीमार, सीबीएस ते बी. डी. भालेकर मैदान, खडकाळी सिग्नल ते शालीमार यांसारख्या १० प्रमुख रस्त्यांचा बंद मार्गांमध्ये समावेश. वाहनधारकांच्या सोयीसाठी खडकाळी सिग्नल-मोडक सिग्नल, मुंबई नाका-सीबीएस, मालेगाव स्टँड-पेठ नाका असे ४ पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केलं आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE 17 September : आज 17 सप्टेंबर रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 76 वा वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपाकडून देशव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान' उद्यापासून सुरू होऊन 17 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना (युबीटी) उद्धव ठाकरे यांचा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथील दौरा, 17 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अधिकृत ध्वजारोहण आणि अभिवादनाचा कार्यक्रम आहे. शिवसेना पक्ष - चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची आज पुन्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. तब्बल 20 दिवसांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं असून त्यांनी आता सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. तेव्हा दिवसभरातील वेगवान घडामोडींचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता.