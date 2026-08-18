Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

सांगलीच्या कुपवाड मध्ये कचरा फेकण्याच्या वादातून हल्ला करण्यात आलेल्या पतीचाही मृत्यु झाला आहे.१५ ऑगस्ट रोजी शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीने पती-पत्नीवर चाकू-हातोडीने हल्ला केल्याचा प्रकार घडला होता,ज्यामध्ये मनिषा केसरेकर यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला होता,तर उपचार घेणाऱ्या मोहन केसरीकर यांच्यावर मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू होते.शेजारी राहणाऱ्या फरीद शेख यांनी हल्ला केला होता,पोलिसांनी शेख याला अटक देखील केली आहे.दरम्यान गंभीर जखमी असलेल्या मोहन केसरेकर यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे.घटनेच्या दिवशी आमदार गोपीचंद पडळकरांनी कुटुंबाची भेट घेत आरोपाचा एनकौंटर करण्याची मागणी केली होती.
काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे यांची उत्तराखंड येथील हल्दानी स्थित रामलिला मैदानात सभा झाली होती. त्या सभेनंतर उत्तराखंड मधील काही संघटनाच्या लोकानी स्टेजवरती जावून गोमुत्र शिंपडून मंत्रपठन करुण शुध्दीकरण करण्याचा प्रयत्न केला.या गोष्टीचा जाहिर निषेध करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल चेंबूर येथे अनोखे आंदोलन भीमशक्ती सामाजिक संघटना आणि काँग्रेस च्या वतीने आयोजीत केले होते. काँग्रेस खासदार चंद्रकांत हंडोरेयांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन आयोजित केले होते.या वेळी सामूहिक मुंडण करण्यात आले तसेच पिंडदान करण्यात आले. खासदार हंडोरे यांनी देखील या वेळी कार्यकर्त्यांसह मुंडण केले.इतक्या मोठ्या काँग्रेस नेत्याला जातीयवादाला सामोरे जावे लागले, आम्ही या विरोधात अंतापर्यंत लढाई लढत राहू अशी प्रतिक्रिया यावेळी काँग्रेस चे नेते खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी दिली आहे.
CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी स्कूल ठीक करो या अभियानाची सुरुवात केली असून आज या अभियानांतर्गत अभिजीत दिपके पुन्हा हिंगोली जिल्ह्यात आले आहेत 15 ऑगस्ट रोजी लिंबाळा येथील शाळेत मुख्याध्यापक दारू पिऊन शाळेत झोपला होता शासनाच्या लक्षात अगोदर का नाही आलं आमच्या आंदोलनानंतर सरकारला जाग आली आहे सविधान अभिजीत दिपके यांनी केलं आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने प्रवासी वाहतुकीपाठोपाठ आता आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या क्षेत्रातही दमदार पाऊल टाकले आहे. हाँगकाँगहून पहिले समर्पित आंतरराष्ट्रीय मालवाहू विमान नवी मुंबई विमानतळावर रविवारी दाखल झाले. एअरबस ए-३३०-२०० एफ या मालवाहू विमानातून ही सेवा सुरू झाली असून, विमानाची सुमारे ६० टन मालवाहतुकीची क्षमता आहे. हाँगकाँग आणि नवी मुंबईदरम्यान आठवबंधातून तीन मालताहू फेऱ्या चालविल्या जातील.
घाटकोपर चिराग नगर परिसरात गेल्या आठवड्यात झालेल्या भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने असुरक्षित भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत 50 कुटुंबांनी स्थलांतर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, काही कुटुंबांनी पर्यायी निवाऱ्यात जाण्यास नकार दिला. 'एल' विभागाचे सहायक आयुक्त अनिल जाधव यांनी नागरिकांना परिसर रिकामा करण्याचे आवाहन केले आहे. स्वेच्छेने स्थलांतर करण्यास तयार असलेल्या कुटुंबांसाठी साकीनाका येथील मोहिली शाळेत तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली आहे. चिराग नगरची वस्ती असलेली जमीन जिल्हाधिकारी तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिकेने दोन्ही प्राधिकरणांना पत्रे पाठवली आहेत.
बेस्ट उपक्रमातील कर्मचारी, खासगी कंपन्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या BEST बसगाड्यांवरील वेट लीज कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी BEST Workers Union आक्रमक झाली आहे. युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी १८ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. ४२ कॅनेडी ब्रिज, ऑपेरा हाऊस येथील BEST Workers Union कार्यालयात हे आंदोलन सुरू होणार आहे.
अमरावतीच्या मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने अचानक खडबड उडाली आहे. अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूल मधील ही धक्कादायक घटना आहे. चिखलदरा तालुक्यातील कारंजखेडा येथील इयत्ता अकरावीत शिकत असलेला विद्यार्थी राजेश बाबू बेठेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्याच्या पोटात दुखत असल्याने व उलट्या आणि मळमळ होत असल्याने हतरू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारादरम्यान राजेशचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान पाच आदिवासी विद्यार्थी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती समोर आली असून विद्यार्थ्यांना डायरिया झाला होता की अन्नातून विषबाधा असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आजाराबाबत आदिवासी विभागाकडून चौकशी सुरू असून विद्यार्थ्यांना तीव्र डोकेदुखी, उलटी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
अकोला शहरातील नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळील अकोला-बार्शीटाकळी मार्गावर भीषण अपघातात दोन शिवभक्तांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. संकेत मोरे आणि त्याचा मित्र कावड यात्रेत सहभागी होण्यासाठी घरून दुचाकीवरून निघाले होते. मात्र, दुचाकीतील पेट्रोल संपल्याने ते खडकी येथील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी गेले होते. पेट्रोल भरून परतत असताना त्यांची दुचाकी अनियंत्रित होऊन रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळली. या भीषण अपघातात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रात्री सुमारे एक वाजताच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. मात्र, मृतदेह सकाळी आठ वाजेपर्यंत घटनास्थळीच पडून असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर खदान पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, अपघातानंतर पोलिसांकडून तत्काळ कारवाई का झाली नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कावड यात्रेत सहभागी होण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या दोन शिवभक्तांचा अशा दुर्दैवी पद्धतीने मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
वीस वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झालेल्या नगर मनमाड महामार्गाच्या कामाला अवघे सहा महिने झालेत.मात्र काम पूर्ण होण्याआधीच नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडू लागले आहेत.कुठे काम संथगतीने, तर कुठे तयार झालेला रस्ताच उखडत असल्याने वाहनधारक त्रस्त झालेत.याच मुद्द्यावरून भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जबाबदार धरलंय.क्रूड ऑईलच्या कमतरतेमुळे डांबर मिळत नसल्याचा दावा विखेंनी केलाय.मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेची कारणं काहीही असली, तरी त्याचा त्रास सामान्य वाहनधारकांनाच सहन करावा लागतोय.शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर या दोन प्रमुख देवस्थानांना जोडणारा हा महामार्ग कधी पूर्ण होणार, नगर–मनमाड महामार्गाचा खड्डेमय वनवास कधी संपणार आणि प्रवाशांना खरोखरच दर्जेदार रस्ता कधी मिळणार..?हा सवाल आता केवळ प्रवाशांचा नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
उल्हासनगर-३ मधील सेक्शन १७ येथील बाबा थारिया सिंगजी दरबार जवळ असलेल्या उद्यान परिसरात २ ते ३ नशेखोर तरुणांच्या टोळीने लोखंडी सळ्यांच्या सहाय्याने उभ्या वाहनांची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या घटनेमुळे परिसरातील रहिवासी, दुकानदार तसेच वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या प्रमुख आंबा घाटात पहिल्याच पावसात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.घाटात ठिकठिकाणी दरडी कोसळल्या असून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खोल दरी असलेल्या भागात रस्ता मोठ्या प्रमाणावर खचला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनाने घाटातील अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून खचलेल्या भागावर बॅरिकेड्स लावून प्लास्टिकचे आच्छादन टाकण्यात आले असून,सध्या केवळ हलक्या वाहनांची (लाइट वेट व्हीकल) एकेरी वाहतूक अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. अवजड वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग म्हणून राजापूर मधील अनुस्कुरा घाटातून सध्या अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून घाटाच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते.मात्र, पहिल्याच पावसात डोंगर खचून रस्ता खचल्याने या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून प्रवाशांमधून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पुण्यातील हडपसर-शेवाळवाडी येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमगृहात विविध मागण्यांसाठी ३०० हून अधिक विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. गेल्या सहा दिवसांपासून विद्यार्थिनींनी अन्नत्याग केला आहे ..चार उपोषणकर्त्यांपैकी एकाची प्रकृती बिघडल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गडचिरोलीतील सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला एक कोटींची मदत, प्रत्येक आदिवासी आश्रमशाळेचा दहा कोटींचा विमा आणि ५ ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी आहे. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी रात्री उशिरा आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, आदिवासी विकास विभागाचा अधिकारी अद्याप भेटीस न आल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 Aug 2026 : शिवसेना पक्ष चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडणार आहेत. बेस्ट कामगारांचा 18 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. नवी मुंबईतील घणसोलीमध्ये क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पावरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये संघर्ष पेटलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एफडीएला फटकारले असून पुण्यातील मिठाई दुकानाला 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. देश, राज्य आणि तुमच्या शहरातील अशाच सर्व वेगवान घडामोडींचा धावता आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता.