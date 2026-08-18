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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 Aug 2026 : देश, राज्य आणि तुमच्या शहरातील अशाच सर्व वेगवान घडामोडींचा धावता आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 18, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:48 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
18 August 2026 12:47 PM (IST)

पत्नीनंतर पतीचाही मृत्यू, कचरा फेकण्याच्या वादातून शेजारयाने केला होता हल्ला

पत्नीनंतर पतीचाही मृत्यू, कचरा फेकण्याच्या वादातून शेजारयाने केला होता हल्ला

सांगलीच्या कुपवाड मध्ये कचरा फेकण्याच्या वादातून हल्ला करण्यात आलेल्या पतीचाही मृत्यु झाला आहे.१५ ऑगस्ट रोजी शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीने पती-पत्नीवर चाकू-हातोडीने हल्ला केल्याचा प्रकार घडला होता,ज्यामध्ये मनिषा केसरेकर यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला होता,तर उपचार घेणाऱ्या मोहन केसरीकर यांच्यावर मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू होते.शेजारी राहणाऱ्या फरीद शेख यांनी हल्ला केला होता,पोलिसांनी शेख याला अटक देखील केली आहे.दरम्यान गंभीर जखमी असलेल्या मोहन केसरेकर यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे.घटनेच्या दिवशी आमदार गोपीचंद पडळकरांनी कुटुंबाची भेट घेत आरोपाचा एनकौंटर करण्याची मागणी केली होती.

18 August 2026 11:34 AM (IST)

मुंडन करून चंद्रकांत हांडोरे यांनी केला भाजपचा निषेध

मुंडन करून चंद्रकांत हांडोरे यांनी केला भाजपचा निषेध

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे यांची उत्तराखंड येथील हल्दानी स्थित रामलिला मैदानात सभा झाली होती. त्या सभेनंतर उत्तराखंड मधील काही संघटनाच्या लोकानी स्टेजवरती जावून गोमुत्र शिंपडून मंत्रपठन करुण शुध्दीकरण करण्याचा प्रयत्न केला.या गोष्टीचा जाहिर निषेध करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल चेंबूर येथे अनोखे आंदोलन भीमशक्ती सामाजिक संघटना आणि काँग्रेस च्या वतीने आयोजीत केले होते. काँग्रेस खासदार चंद्रकांत हंडोरेयांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन आयोजित केले होते.या वेळी सामूहिक मुंडण करण्यात आले तसेच पिंडदान करण्यात आले. खासदार हंडोरे यांनी देखील या वेळी कार्यकर्त्यांसह मुंडण केले.इतक्या मोठ्या काँग्रेस नेत्याला जातीयवादाला सामोरे जावे लागले, आम्ही या विरोधात अंतापर्यंत लढाई लढत राहू अशी प्रतिक्रिया यावेळी काँग्रेस चे नेते खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी दिली आहे. 

18 August 2026 11:34 AM (IST)

हिंगोली अभिजीत दिपके आज पुन्हा हिंगोली दौऱ्यावर

हिंगोली अभिजीत दिपके आज पुन्हा हिंगोली दौऱ्यावर

CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी स्कूल ठीक करो या अभियानाची सुरुवात केली असून आज या अभियानांतर्गत अभिजीत दिपके पुन्हा हिंगोली जिल्ह्यात आले आहेत 15 ऑगस्ट रोजी लिंबाळा येथील शाळेत मुख्याध्यापक दारू पिऊन शाळेत झोपला होता शासनाच्या लक्षात अगोदर का नाही आलं आमच्या आंदोलनानंतर सरकारला जाग आली आहे सविधान अभिजीत दिपके यांनी केलं आहे.

18 August 2026 11:02 AM (IST)

हाँगकाँगहून पहिले समर्पित मालवाहू विमान नवी मुंबईत

हाँगकाँगहून पहिले समर्पित मालवाहू विमान नवी मुंबईत

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने प्रवासी वाहतुकीपाठोपाठ आता आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या क्षेत्रातही दमदार पाऊल टाकले आहे. हाँगकाँगहून पहिले समर्पित आंतरराष्ट्रीय मालवाहू विमान नवी मुंबई विमानतळावर रविवारी दाखल झाले. एअरबस ए-३३०-२०० एफ या मालवाहू विमानातून ही सेवा सुरू झाली असून, विमानाची सुमारे ६० टन मालवाहतुकीची क्षमता आहे. हाँगकाँग आणि नवी मुंबईदरम्यान आठवबंधातून तीन मालताहू फेऱ्या चालविल्या जातील.

18 August 2026 10:37 AM (IST)

भूस्खलनग्रस्त चिराग नगरमधील 50 कुटुंबे स्थलांतरास तयार

भूस्खलनग्रस्त चिराग नगरमधील 50 कुटुंबे स्थलांतरास तयार

घाटकोपर चिराग नगर परिसरात गेल्या आठवड्यात झालेल्या भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने असुरक्षित भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत 50 कुटुंबांनी स्थलांतर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, काही कुटुंबांनी पर्यायी निवाऱ्यात जाण्यास नकार दिला. 'एल' विभागाचे सहायक आयुक्त अनिल जाधव यांनी नागरिकांना परिसर रिकामा करण्याचे आवाहन केले आहे. स्वेच्छेने स्थलांतर करण्यास तयार असलेल्या कुटुंबांसाठी साकीनाका येथील मोहिली शाळेत तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली आहे. चिराग नगरची वस्ती असलेली जमीन जिल्हाधिकारी तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिकेने दोन्ही प्राधिकरणांना पत्रे पाठवली आहेत.

18 August 2026 10:33 AM (IST)

बेस्ट कामगारांचा 18 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा

बेस्ट कामगारांचा 18 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा

बेस्ट उपक्रमातील कर्मचारी, खासगी कंपन्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या BEST बसगाड्यांवरील वेट लीज कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी BEST Workers Union आक्रमक झाली आहे. युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी १८ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. ४२ कॅनेडी ब्रिज, ऑपेरा हाऊस येथील BEST Workers Union कार्यालयात हे आंदोलन सुरू होणार आहे. 

18 August 2026 10:29 AM (IST)

मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

अमरावतीच्या मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने अचानक खडबड उडाली आहे. अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूल मधील ही धक्कादायक घटना आहे. चिखलदरा तालुक्यातील कारंजखेडा येथील इयत्ता अकरावीत शिकत असलेला विद्यार्थी राजेश बाबू बेठेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्याच्या पोटात दुखत असल्याने व उलट्या आणि मळमळ होत असल्याने हतरू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारादरम्यान राजेशचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान पाच आदिवासी विद्यार्थी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती समोर आली असून विद्यार्थ्यांना डायरिया झाला होता की अन्नातून विषबाधा असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आजाराबाबत आदिवासी विभागाकडून चौकशी सुरू असून विद्यार्थ्यांना तीव्र डोकेदुखी, उलटी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.

 

18 August 2026 10:27 AM (IST)

अकोल्यातील दोन जणांचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू

 अकोल्यातील दोन जणांचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू

अकोला शहरातील नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळील अकोला-बार्शीटाकळी मार्गावर भीषण अपघातात दोन शिवभक्तांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. संकेत मोरे आणि त्याचा मित्र कावड यात्रेत सहभागी होण्यासाठी घरून दुचाकीवरून निघाले होते. मात्र, दुचाकीतील पेट्रोल संपल्याने ते खडकी येथील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी गेले होते. पेट्रोल भरून परतत असताना त्यांची दुचाकी अनियंत्रित होऊन रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळली.  या भीषण अपघातात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रात्री सुमारे एक वाजताच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. मात्र, मृतदेह सकाळी आठ वाजेपर्यंत घटनास्थळीच पडून असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर खदान पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, अपघातानंतर पोलिसांकडून तत्काळ कारवाई का झाली नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कावड यात्रेत सहभागी होण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या दोन शिवभक्तांचा अशा दुर्दैवी पद्धतीने मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. 

18 August 2026 10:27 AM (IST)

नगर–मनमाड महामार्गाचा पुन्हा ‘खड्डेमय’ प्रवास सुरूच

नगर–मनमाड महामार्गाचा पुन्हा ‘खड्डेमय’ प्रवास सुरूच

वीस वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झालेल्या नगर मनमाड महामार्गाच्या कामाला अवघे सहा महिने झालेत.मात्र काम पूर्ण होण्याआधीच नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडू लागले आहेत.कुठे काम संथगतीने, तर कुठे तयार झालेला रस्ताच उखडत असल्याने वाहनधारक त्रस्त झालेत.याच मुद्द्यावरून भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जबाबदार धरलंय.क्रूड ऑईलच्या कमतरतेमुळे डांबर मिळत नसल्याचा दावा विखेंनी केलाय.मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेची कारणं काहीही असली, तरी त्याचा त्रास सामान्य वाहनधारकांनाच सहन करावा लागतोय.शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर या दोन प्रमुख देवस्थानांना जोडणारा हा महामार्ग कधी पूर्ण होणार, नगर–मनमाड महामार्गाचा खड्डेमय वनवास कधी संपणार आणि प्रवाशांना खरोखरच दर्जेदार रस्ता कधी मिळणार..?हा सवाल आता केवळ प्रवाशांचा नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

18 August 2026 10:23 AM (IST)

उल्हासनगरमध्ये दिवसाढवळ्या नशेखोर टोळीचा धुडगूस ३ कारसह मालवाहू रिक्षाची तोडफोड

उल्हासनगरमध्ये दिवसाढवळ्या नशेखोर टोळीचा धुडगूस  ३ कारसह मालवाहू रिक्षाची तोडफोड

उल्हासनगर-३ मधील सेक्शन १७ येथील बाबा थारिया सिंगजी  दरबार जवळ असलेल्या उद्यान परिसरात २ ते ३ नशेखोर तरुणांच्या टोळीने लोखंडी सळ्यांच्या सहाय्याने उभ्या वाहनांची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या घटनेमुळे परिसरातील रहिवासी, दुकानदार तसेच वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

18 August 2026 10:22 AM (IST)

आंबा घाटात रस्ता खचला; अवजड वाहतूक बंद,प्रवाशांचा जीव टांगणीला

आंबा घाटात रस्ता खचला; अवजड वाहतूक बंद, प्रवाशांचा जीव टांगणीला

पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या प्रमुख आंबा घाटात पहिल्याच पावसात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.घाटात ठिकठिकाणी दरडी कोसळल्या असून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खोल दरी असलेल्या भागात रस्ता मोठ्या प्रमाणावर खचला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनाने घाटातील अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून खचलेल्या भागावर बॅरिकेड्स लावून प्लास्टिकचे आच्छादन टाकण्यात आले असून,सध्या केवळ हलक्या वाहनांची (लाइट वेट व्हीकल) एकेरी वाहतूक अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. अवजड वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग म्हणून राजापूर मधील अनुस्कुरा घाटातून सध्या अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून घाटाच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते.मात्र, पहिल्याच पावसात डोंगर खचून रस्ता खचल्याने या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून प्रवाशांमधून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

18 August 2026 10:21 AM (IST)

पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण

पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण

पुण्यातील हडपसर-शेवाळवाडी येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमगृहात विविध मागण्यांसाठी ३०० हून अधिक विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. गेल्या सहा दिवसांपासून विद्यार्थिनींनी अन्नत्याग केला आहे ..चार उपोषणकर्त्यांपैकी एकाची प्रकृती बिघडल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गडचिरोलीतील सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला एक कोटींची मदत, प्रत्येक आदिवासी आश्रमशाळेचा दहा कोटींचा विमा आणि ५ ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी आहे. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी रात्री उशिरा आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, आदिवासी विकास विभागाचा अधिकारी अद्याप भेटीस न आल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली.

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Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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