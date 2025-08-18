Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्वाच्या बातम्या एकाच क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 Aug 2025: राजकारण, समाजाकरणाबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या एकाच ठिकाणी जाणून घ्या. देशभरात आज स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात आहे.
18 Aug 2025, 07:50 वाजता
अल्पसंख्यांक तरुणांना मारल जात आहे- इम्तियाज जलील
धुळे शहराचे एमआयएमचचे माजी आमदार डॉ फारुक shah यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आणि त्यानंतर शहरातील एमआयएमच्या कार्यकारिणीने सामूहिक राजीनामे दिल्यानंतर पक्षाचे माजी खासदार इम्तियाज जलील हे धुळे शहर दौऱ्यावरती आले होते. यावेळेस त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना, सध्या देशात अल्पसंख्यांकांच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. यावेळेस जामनेर येथे खून करण्यात आलेल्या तरुणाला न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली. जामनेर येथील प्रकरणांमध्ये सर्व दोषी आरोपींना अटक न केल्यास मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. देशामध्ये सध्या कुत्र्यांवर, कबुतरांवर आणि हत्तींवरती चर्चा सुरू आहे. मात्र अल्पसंख्यांक समाजाच्या तरुणांना मारून टाकलं जात आहे, त्यावरती कोणी बोलायला तयार नाही, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
18 Aug 2025, 07:48 वाजता
चौथ्या सोमवारी प्रभू वैद्यनाथाच्या दर्शनाला भाविकांची मोठी गर्दी
श्रावण महिन्यातील चौथा सोमवार असल्याने परळी वैद्यनाथ येथे भाविकांची मोठी गर्दी उसळली. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाचवे स्थान असलेल्या प्रभू वैद्यनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक परळी येथे दाखल झाले. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या. मंदिर परिसरात "हर हर महादेव"च्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमून गेले होते. सकाळपासून रात्रीपर्यंत हजारो भाविकांनी प्रभू वैद्यनाथाच्या चरणी माथा टेकवला. श्रावण महिन्यातील सोमवारी विशेष महत्त्व असल्याने मंदिरात अभिषेक, पूजन व महाआरतीचा सोहळा पार पडला.
18 Aug 2025, 07:46 वाजता
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना साथीच्या आजारांची लागण
पुण्याच्या भोरमधील पांगारी शासकीय आश्रमशाळेच्या वस्तीगृहातील विद्यार्थी साथीच्या आजारांनी हैराण. विद्यार्थ्यांना घेऊन मुख्याध्यापकांसह महिला अधिक्षक यांची रुग्णालयात धाव. 5 मुली 15 मुले अशा 20 विद्यार्थींना 108 रुग्णवाहिकेतून भोरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी केले दाखल. मुलांना डोके दुःखी,मळमळ, उलटी,खोकला, थंडी तापाचा आजार. विद्यार्थांना व्हायरल इन्फेक्शन झाल्याची डॉक्टरांची माहिती.
18 Aug 2025, 07:43 वाजता
कठुआत ढगफुटी, भूस्खलन; सात जणांचा मृत्यू
जम्मू काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यात रविवारी पहाटे ढगफुटी आणि भूस्खलनाच्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये पाच मुलांचा समावेश आहे. किश्तवार जिल्ह्यातील चसोटी येथील ढगफुटीची घटना ताजी असतानाच रविवारी ही दुर्घटना घडली. कठुआ जिल्ह्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील जोध घाटी गाव आणि बाग्रा गावाला त्याचा फटका बसला. जोध गावात एका पुरुष, दोन मुलांसह पाच जणांचा तर बाग्रा गावात मायलेकीचा मृत्यू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्व मृतांची ओळख पटवण्यात आली आहे.
लष्कर, स्थानिक प्रशासन आणि 'एनडीआरएफ' ने बचाव व मदतकार्य सुरू केले आहे. पावसामुळे अनेक जलसाठ्यांची पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली असून उझ नदी धोक्याच्या पातळीजवळून वाहत आहे. सखल भागांमध्ये पाणी साचले असून पुराचे पाणी घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये शिरले आहे.
18 Aug 2025, 07:23 वाजता
बेस्ट पतपेढी कोणाच्या ताब्यात? आज मतदान अन् उद्या फैसला
बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या 2025-2030 या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक सोमवारी, 18 ऑगस्टला होणार आहे. तर मत मोजणी मंगळवार, 19 तारखेला होणार आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू बेस्ट कामगार सेना व मनसे बेस्ट कामगार सेनेच्या माध्यमातून निवडणूक लढवित आहेत. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनल विरोधात भाजपकडून 5 संघटनांचे संयुक्त सहकार समृद्धी पॅनल मैदानात आहे. चार वर्षापासून रखडलेली बेस्ट पतपेढीची पंचवार्षिक निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होत आहे.
18 Aug 2025, 07:12 वाजता
Maharashtra Weather News : दिवस उजाडला... पण नावापुरता! पावसाच्या ढगांमुळं मुंबईपासून कोकणापर्यंत काळोख, सतर्कतेचा इशारा जारी https://t.co/psLG2Z6yNh
अरे देवा! पावसाचं कधीही न पाहिलेलं रुप पाहायला मिळणार? मुंबई- कोकणासाठी सतर्कतेचा इशारा... पाहा सविस्तर हवामान वृत्त... #news…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 18, 2025
17 Aug 2025, 21:53 वाजता
बेस्ट पतपेढीची निवडणूक आज, दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या बेस्ट युनियन एकत्र आल्यामुळे चर्चेत
दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या बेस्ट युनियन एकत्र आल्यामुळे चर्चेत आलेली बेस्ट पतपेढीची निवडणूक आज पार पडणार आहे.मुंबईतील बेस्टच्या विविध आगारांमध्ये या बेस्टच्या पतपेढीसाठी मतदान पार पडेल.बेस्ट मधील सदस्य असणारे कामगार या निवडणुकीसाठी मतदान करतील.गेल्या काही दिवसापासून या बेस्टच्या पतपेढीच्या निवडणुकीवरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या बेस्ट युनियननी "उत्कर्ष पॅनल" उभे केले आहे तर त्यांच्या विरोधात भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचे "श्रमिक पॅनल" यांच्यामध्ये प्रामुख्याने ही लढत होईल.त्यामुळे बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत आता कोण बाजी मारणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.दोन्ही पॅनलचे एकूण 21 - 21 उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत.
17 Aug 2025, 21:50 वाजता
आज दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठक
आज दिल्लीत सकाळी १० वाजता इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे.उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. खर्गेंच्या संसद भवनातील कार्यालयात इंडिया आघाडीची बैठक होईल.
17 Aug 2025, 21:46 वाजता
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वैधतेला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी!
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 18 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.