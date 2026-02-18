Maharashtra Breaking News Today LIVE : प. बंगालसह 4 राज्यांत विधानसभांचा धुरळा! एप्रिलमध्ये निवडणुकांची शक्यता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 February 2026 : परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या खून प्रकरणाला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असून, आता या प्रकरणाचा तपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला असल्याची माहिती समोर येतेय. तर आज आमदार रोहित पवार यांची सकाळी 10:30 वाजता महत्वाची पत्रकार परिषद घेणार आहेत. दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत काय मोठा खुलासा करणार याकडे लक्ष लागलंय. तसंच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज फैसला होणार की पुढची तारीख देणार हे पाहवं लागणार आहे. तर खेळा विश्वात आज भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात संध्याकाळी 7 वाजता सामना खेळला जाईल.या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
18 Feb 2026, 08:49 वाजता
प. बंगालसह 4 राज्यांत विधानसभांचा धुरळा! एप्रिलमध्ये निवडणुकांची शक्यता
पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ ही चार राज्ये आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका एप्रिल महिन्यात विविध तारखांना होऊ शकतात. त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम मार्चच्या मध्यात निवडणूक आयोग जाहीर करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली. त्यापैकी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळमधील विधानसभा निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांचा दौरा सुरू केला असून, मतदानाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात येत आहे. आयोगाचे पथक सध्या आसाममध्ये आहे.
18 Feb 2026, 08:16 वाजता
मुंबईच्या रस्त्यांची वाट लावणाऱ्या कंत्राटदारांवर महापालिकेची मोठी कारवाई
रस्ते कामात दिरंगाई करणी-या कंत्राटदारांना ३७ कोटींचा दंड
निकृष्ट व वेळकाढूपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई
३७ कोटींच्या दंडीपैकी आतापर्यंत सुमारे १६ कोटी रुपयांची वसुली झाली
मुंबईत सध्या सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे काम सुरू आहे
मात्र, अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जा आणि दिरंगाई पहायला मिळतेय
प्रशासनाने गुणवत्ता सुधरवा अन्यथा कठोर कारवाईचा इशारा दिलाय
18 Feb 2026, 07:31 वाजता
सोलापूर ते गोवा विमानसेवा दोन दिवस बंद! कारण....
- सोलापूर ते गोवा विमान सेवा पुन्हा एकदा तांत्रीक कारणामुळे दोन दिवसांसाठी बंद
- गोवा विमानतळावर रेल्वेच्या दुरुस्तीचे काम सुरूच असल्यामुळे आज आणि शुक्रवारची विमानसेवा रद्द
- रविवार पासून सोलापूर ते गोवा विमानसेवा नियमित होणार असल्याचे कंपनीचे संकेत
- तर दुसरीकडे स्टार एअर कडून सोलापूर ते मुंबई सुरू असलेले विमानसेवा नियमित अखंडित सुरू
18 Feb 2026, 06:55 वाजता
झी २४ तासच्या बातमीचा दणका
झी २४ तासच्या बातमीचा दणका, शाळांवर अल्पसंख्याक दर्जाची खैरात करणा-या अधिका-यांवर कारवाई, अल्पसंख्याक मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या आदेशानंतर उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची बदल
18 Feb 2026, 06:55 वाजता
पुणे मनपाच्या 24 नगरसेवकांविरोधात समन्स
पुणे महापालिकेच्या 24 नवनिर्वाचित नगरसेवकांना न्यायालयानं समन्स बजावलंय.. 24 नगरसेवकाविरुद्ध पराभूत उमेदवारानं कोर्टात याचिका दाखल केल्यात. जिल्हा लघुवाद न्यायालयाकडून महापालिकेला 24 नगरसेवकाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवरुन समन्स बजावण्यात आलंय. पराभूत उमेदवाराने विविध आक्षेप नोंदवत या याचिका दाखल केल्या आहेत तसंच तीन नगरसेवकांविरुद्ध अनधिकृत बांधकामाची तक्रार करण्यात आलीये..
18 Feb 2026, 06:54 वाजता
रोहित पवारांची आज सकाळी साडे दहा वाजता पत्रकार परिषद
आमदार रोहित पवारांची आज सकाळी साडे दहा वाजता पत्रकार परिषद, अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत कोणता नवा गौप्यस्फोट करणार याकडे लक्ष...
18 Feb 2026, 06:54 वाजता
अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी करावी
अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी करावी... सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीचं मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.. तात्काळ पाऊलं
उचलणार फडणवीसांचं आश्वासन
18 Feb 2026, 06:53 वाजता
सरकारी नोकरीतील 5 टक्के आरक्षण रद्द
मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं शैक्षणिक, सरकारी नोकरीतील 5 टक्के आरक्षण रद्द, राज्य सरकारकडून सुधारित शासन निर्णय जारी
18 Feb 2026, 06:20 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या कोणाच्या हाती जाणार ?
मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या कोणाच्या हाती जाणार ? आज होणार फैसला स्थायी समिती तसेच सुधार, बेस्ट आणि शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केले जाणार सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करता येणार भाजप सेनेच्या युतीत भाजपकडे स्थायी आणि शिक्षण समिती भाजपकडे राहणार
18 Feb 2026, 06:19 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत आज सुनावणी?
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज फैसला होणार की पुढे ढकलणार हे पाहावं लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले होते हा वाद गेल्या अडीच वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.