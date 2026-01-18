Maharashtra Breaking News Today LIVE : लवकरच मुंबईचा महापौर ठरण्याची शक्यता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 January 2025 : राज्यात 29 महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेवर इतक्या वर्ष शिवसेनेची सत्ता होता, आता भाजपच्या हातात पालिकेच्या चाब्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईचा महापौर कोण बनणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. तर पुणे असो नागपूर इथे महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळात पडते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. तर राज्यात पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार असल्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. तरदुसरीकडे आज रविवारी क्रिकेट प्रेमींसाठी भारतीय मॅचची मेजवानी आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
18 Jan 2026, 09:21 वाजता
ठाण्यातील बापगावात मल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केटची उभारणी
ठाणे जिल्ह्यातील बापगावात ल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. फळे, भाजीपाला निर्यातीसाठी हे हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला 7 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे.
18 Jan 2026, 08:36 वाजता
लवकरच मुंबईचा महापौर ठरण्याची शक्यता
पुढील आठवड्यात मुंबईचा महापौर ठरण्याची शक्यता... नगर विकास खात्याकडून आरक्षण सोडत निघाल्यावर भाजपचा महापौर ठरणार...
18 Jan 2026, 08:30 वाजता
गणेश नाईकांची विरोधाची तलवार म्यानात...
निवडणूक संपली, शत्रुत्व संपलं. शिंदेंसोबतच्या वादावर भाजप नेते गणेश नाईकांचं वक्तव्य चर्चेत. नवी मुंबईतील भाजपच्या कामगिरीनंतर गणेश नाईकांची विरोधाची तलवार म्यानात गेल्याचं दिसत आहे.
18 Jan 2026, 08:16 वाजता
भारतातील पहिली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सुरु
भारतीय रेल्वेच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली आहे. वंदे भारत ट्रेनच्या सोईसुविधांची जगभर चर्चा होती. दरम्यान दर्जेदार सुविधांसह देशातील पहिली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवला हिरवा झेंडा...