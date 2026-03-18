Maharashtra Breaking News Today LIVE: इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध संघर्ष सुरुच

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 March 2026: इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध अद्याप सुरुच आहे. याचा फटका भारताला बसला आहे. भारतात गॅस टंचाईल निर्माण झाली आहे. विविध उद्योगांना फटका बसला आहे. तर, महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याची तयारी अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात वडगावपान येथे सहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अज्ञात तरुणाने अँसिड हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. शाळा सुटल्यानंतर ही मुलगी घरी जात असताना अचानक समोर आलेल्या एका अज्ञात तरुणाने तिच्या चेहऱ्यावर ऍसिड फेकले. जखमी अवस्थेत मुलीला त्वरित लोणी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. – सकाळी अपडेट घेणे. हल्यामागचे कारण आणि आरोपीची ओळख दोन्ही बाकी आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात वडगावपान येथे सहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर ऍसिड हल्ल्याच्या घटनेचे पडसाद विधीमंडळात बघायचला मिळणार आहेत.
18 Mar 2026, 00:29 वाजता
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झाला असून, या हप्त्यासाठी रु. १,७७४ कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ९० लाख ३४ हजार पात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
18 Mar 2026, 00:29 वाजता
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी उद्या निवड
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी उद्या निवड सुनेत्रा पवारांच्या निर्णयाकडे लक्ष पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७३ पैकी ५१ जागा जिंकत सत्ता मिळवली आहे. आता उद्या होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
18 Mar 2026, 00:27 वाजता
ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस
ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसाने अचानक हजेरी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर नव्याने संकट उभे ठाकले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची नोंद झाली. सोलापूर सांगली, लातूर, बेळगाव धाराशिवमध्ये अवकाळी पाउस गारपीट झाली आहे.
18 Mar 2026, 00:27 वाजता
पुण्याच्या शिरूर मध्ये तेरा वर्षीय मुलाचा ऊसाच्या शेतात मृतदेह आढळल्याने खळबळ
पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील दहिवडी मध्ये तेरा वर्षीय मुलाचा ऊसाच्या शेतात मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. साईराज मांजरे असं मृत मुलाचं नाव आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याच ठिकाणी याच शेतात याच जागेवर वर्षभरापूर्वी एका दहा वर्षीय यश गायकवाड या मुलाचा मृतदेह अशाच अवस्थेत आढळला होता , त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे