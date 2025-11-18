English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मराठीच्या नावाखाली मनसेकडून द्वेषप्रसार; काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांची टीका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 November 2025: राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा जाणून घेऊयात या लाइव्हब्लॉगच्या माध्यमातून

Mansi kshirsagar | Nov 18, 2025, 10:58 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 November 2025: नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच, आज मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक होणार आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया कंपनीला स्टँप ड्यूटी प्रकरणी आपले म्हणणे सादर करण्यास 24 तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  याबरोबरच राज्यातील इतर घडामोडींचा ठळक आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

18 Nov 2025, 10:47 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: 'मराठीच्या नावाखाली मनसेकडून द्वेषप्रसार'

मुंबई महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक स्वबळावर लढवणार असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केल्यानंतर पक्षाने मनसेला लक्ष्य केले आहे. मनसेने अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेच्या अभिमानाच्या नावाखाली द्वेष व भीती निर्माण केली आहे, हे मुंबईच्या सामाजिक सलोख्याला तडे देणारे आहे, अशी टीका मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलीय. राज ठाकरेंची विचारधारा काँग्रेसला मान्य नसल्याचंही सावंत यांनी स्पष्ट केलंय. 

18 Nov 2025, 10:43 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मविआ आणि अपक्षांच्या साथीनं पवारांचा पक्ष रिंगणात

--- बारामती नगरपरिषद निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी
--- मविआ आणि अपक्षांच्या साथीनं पवारांचा पक्ष रिंगणात
--- युगेंद्र पवारांकडून एकत्रित निवडणूक लढण्याची घोषणा
--- मविआ अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला देणार टक्कर

18 Nov 2025, 09:57 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: निवडणुकांसाठी अनेक उमेदवारांचे अर्ज दाखल; 443 जागांसाठी 1 हजार 962 अर्ज दाखल 

मुंबईतील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक उमेदवारांनी शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केले..... महामुंबईत 15 नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीतील 443 जागांसाठी 1 हजार 962  अर्ज दाखल झालेत...  महामुंबईत ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये नगरपालिका आणि नगर पंचायतीची रणधुमाळी सुरूये

18 Nov 2025, 09:50 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: कल्याणच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक विस्कळीत, वाहतूक जलद मार्गावर वळवली

मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालीये... विक्रोळी ते भांडुप दरम्यान धीम्या मार्गावर रुळाला तडा गेलाय.. त्यामळे मुंबईहून कल्याणकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत झालीये... या मार्गावर लोकलच्या रांगा लागल्यात.. दरम्यान कल्याणच्या दिशेनं जाणारी वाहूतक माटुंग्याहून जलद मार्गावरुन वळवण्यात आलीये..

18 Nov 2025, 09:16 वाजता

18 Nov 2025, 09:06 वाजता

Bus Accident: संपूर्ण बस जळून खाक, 45 जणांचा मृत्यू; पण तो एकटाच वाचला कसा? 

 

18 Nov 2025, 08:50 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अखेर मुंबईत सीएनजी पुरवठा काही पंपावर सुरू

मुंबईत सीएनजी पुरवठा काही पंपावर सुरू , CNG भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा. महानगर गॅस लिमिटेडच्या मते दुरुस्तीचे काम अजूनही सुरूच. सीएनजी वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था करून शक्य तितके सीएनजी स्टेशन चालू ठेवण्याचा महानगर गॅस लिमिटेडचा प्रयत्न, महानगर गॅस लिमिटेड ची माहिती

18 Nov 2025, 08:49 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अमरावतीच्या मेळघाटात बालमृत्यूचं प्रमाण वाढतंच चाललंय. गेल्या 24 तासात धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात चार बालकांचा आणि एका मातेचा मृत्यू झालाय. प्रसूतीदरम्यान सिझेरियन करताना मातेचा आणि बाळाचा मृत्यू झाला. तर दुस-या महिलेच्या जुळ्या बाळांचाही दोन तासाच्या फरकानं मृत्यू झाला. दरम्यान डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप पालकांनी केलाय. धारणीत 20 वर्षानंतर ही रुग्णालयात अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या 40 जागा रिक्त असल्याचे भयाण वास्तव आहे.

18 Nov 2025, 08:48 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आज थंडीची लाट... धुळ्यात पारा 6 अंशावर.. कोकणातही कडाक्याची थंडी..

18 Nov 2025, 08:44 वाजता

