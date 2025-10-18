English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 October 2025: गुंड निलेश घायवळने परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवलेल्या मुलाचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरले याची चौकशी होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात भाजपने मोठी राजकीय खेळी केली. चार माजी आमदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत मध्यरात्री चर्चा झाली.

Pravin Dabholkar | Oct 18, 2025, 07:07 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 October 2025: ठाणे महानगर पालिकेचे अधिकारी सचिन बोरसे यांची निवडणूक विभाग पदावरुन बदली झाली. आशिष शेलारांनी राज - उद्धववर खरपूस टीका केली आहे. ईशान्य मुंबईत उड्डाणपुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला विरोध का केला? असा खडा सवाल आशिष शेलारांनी उद्धव ठाकरेंना केला. जळगावच्या सराफ बाजारामध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरामध्ये तब्बल 3  हजार 600 रुपयांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया.

18 Oct 2025, 07:07 वाजता

बीडमधील महाएल्गार मेळाव्यातून भुजबळांनी जरांगेवर टीका

बीडमधील महाएल्गार मेळाव्यातून भुजबळांनी जरांगेवर टीका केलीय.. त्यांच्या टीकेला जरांगेंनीही उत्तर दिलंय... राज्याचा  7/12 तुमच्या नावावर आहे का? असा सवाल करत जरांगेंवर भुजबळांनी टीका केलीय.. तर त्यांच्या टीकेला जरांगेंनी उत्तर दिलंय.. 

18 Oct 2025, 07:06 वाजता

ठाकरे बंधू-भगिनींचे एकत्र फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल 

ठाकरे बंधू-भगिनींचे एकत्र फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय... आदित्य ठाकरेंनी आपल्या सोशल मीडियावर हा फोटो शेअर केलाय... मनसेच्या दीपोत्सव कार्यक्रमाच्या उद्धाटन सोहळ्यात दोन्ही ठाकरे कुटुंब एकत्र आले होते...

18 Oct 2025, 07:06 वाजता

भुजबळांची विखे पाटलांवर टीका 

छगन भुजबळांनी बीडमधली महाएल्गार मेळाव्यातून वारंवार जरांगेंना भेटणा-या विखे पाटलांवरही टीका केलीय.. नेहमी तुम्ही जरांगेंना का भेटता त्यामुळे  आम्हाला तुम्हालाही बघावं लागेल असा इशारा भुजबळांनी विखेंना दिलाय.. तसेच जरांगेंच्या समर्थनार्थ बोलणा-या भाजप नेत्यांनाही भुजबळांनी इशारा दिलाय... 

18 Oct 2025, 07:01 वाजता

शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र

मनसेच्या दीपोस्तवानिमित्त पुन्हा एकदा ठाकरे बंधू एकत्र आले होते... मनसेच्या दीपोत्सवाचं उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते उद्धाटन पार पडलं... यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंब एकाच फ्रेममध्ये आल्याचं पाहायला मिळालं... या दीपोत्सवाच्या उद्धाटनाआधी उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ येथील निवासस्थानी गेले होते... यावेळी दोन्ही कुटुंबांमध्ये दिलखुलास गप्पासुद्धा रंगल्या होत्या...मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवर मनसेच्या दीपोत्सवानं ठाकरे बंधूंच्या कार्यकर्त्यांच्या डोळ्याचं पारणं फेडलं... दिवाळीच्या पहिला दिवशी दीपोत्सवाला सुरुवात करण्याची मनसेची परंपरा...यंदा या उद्घाटन सोहळ्याला राज ठाकरेंचे बंधू उद्धव ठाकरे हजर होते....ठाकरे कुटुंबीयांच्या मनोमिलनासाठी प्रार्थना करणाऱ्या अनेकांसाठी शिवाजी पार्कवरचा दीपोत्सव डोळ्यांत साठवण्यासारखा होता..पण या कौटुंबिक सोहळ्याला राजकीय अँगलही होता...यावेळी उद्धव ठाकरेंनी समोर उपस्थित असलेल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं. सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. मराठी माणसांची एकजूट आणि त्या एकजूटीचा प्रकाश सर्वांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन आल्याशिवाय राहणार नाही असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

17 Oct 2025, 21:31 वाजता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसारच

विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने मतदार याद्यांमधील घोळामुळं निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. परंतु राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका पुढे ढकलणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

17 Oct 2025, 21:27 वाजता

जळगावच्या सराफ बाजारामध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ

सोन्याच्या दरामध्ये तब्बल 3  हजार 600 रुपयांनी वाढ झाली आहे. सोन्याचे दर जीएसटी सह 1 लाख 35 हजार 300 रुपयांवर पोचलेले आहेत.चांदीच्या दरात मात्र कुठलेही वाढ झालेली नसून चांदीचे दर विना जीएसटी 1 लाख 78 हजार रुपये एवढे आहे.

17 Oct 2025, 21:26 वाजता

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025-26 या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे.

