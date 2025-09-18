Maharashtra Breaking News Today LIVE : मोदींना थांबा म्हणून सांगता येणार नाही - शरद पवार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 September 2025: मुंबईसह राज्यात पावसाने जोर धरला आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाच्या मध्यम ते मुसळधार पावसाचे सरी कोसळणार आहेत. उत्तराखंडमधील चमोली येथे ढगफुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील नंदनगर येथे बुधवारी रात्री उशिरा ढगफुटी झाली. पाच जण बेपत्ता असल्याची माहिती आहे आणि सहा घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. दुसरीकडे मुंबईत मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग प्रकरण गाजतोय. तर आज राज्यभरातील डॉक्टरांचा आज संप असून होमिओपॅथी डॉक्टरांची परवानगी काढण्याची मागणी केली आहे. विदेशातील घडामोडीमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयांमुळे अमेरिकेतील महागाई शिगेला पोहोचली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केली आहे.
18 Sep 2025, 09:02 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : समता परिषदेचा नागपुरात आज ओबीसी मेळावा
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा नागपूरला ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. मेळाव्यास अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ओबीसी नेते छगनराव भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहेत. विविध ओबीसी संघटना यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केलेला आहे. 2 सप्टेंबर 2025 ला काढलेल्या अध्यादेशाला त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ आज मेळाव्यात काय बोलणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
18 Sep 2025, 09:02 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : समता परिषदेचा नागपुरात आज ओबीसी मेळावा
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा नागपूरला ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. मेळाव्यास अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ओबीसी नेते छगनराव भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहेत. विविध ओबीसी संघटना यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केलेला आहे. 2 सप्टेंबर 2025 ला काढलेल्या अध्यादेशाला त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ आज मेळाव्यात काय बोलणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
18 Sep 2025, 08:59 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मविआमधून सगळे एकत्र लढू असं नाही - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:57 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : शेतकऱ्यांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:55 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : अतिवृष्टीमुळे पिकं उद्धवस्त झालीत - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:54 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मोदींना थांबा म्हणून सांगू शकत नाही - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:53 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : राजकारणात संस्कृतपणाचे दर्शन झाले पाहिजे - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:52 वाजता
उत्तराखंडमध्ये अस्मानी संकट; रात्रीच्या अंधारात ढगफुटीनं मोठा विध्वंस... दृश्य विचलित करणारी https://t.co/fsgvJp6xQS
सृष्टीसौंदर्यासाठी ओळखणाऱ्या या राज्यामध्ये पावसानं संकटांमध्ये भर टाकली असून, चमोलीच्या ढगफुटीची थरकाप उडवणारी दृश्य समोर. #Chamoli #news #Uttarakhand…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 18, 2025
18 Sep 2025, 08:52 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : माझ्या 75व्या वाढदिवशी मोदी स्वत: आले होते - शरद पवार
18 Sep 2025, 08:41 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates: पुण्यातील डॉक्टरांचा आज 24 तासाचा संप
राज्यभरातील डॉक्टरांनी आज संप पुकारलाय..होमिओपॅथी डॉक्टरांची परवानगी काढण्याची मागणी या डॉक्टरांनी केलीये.. राज्य सरकारने ५ सप्टेंबरला महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. आतापर्यंत परिषदेमध्ये केवळ आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केलेल्या अॅलोपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी होत होती. मात्र नव्या निर्णयामुळे रुग्णहिताला बाधा निर्माण होण्याची भूमिका घेत, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या निर्णयाविरोधात एक दिवसाचा संप पुकारला आहे. राज्यातील एक लाख 80 हजार डॉक्टर यामध्ये सहभागी होणार आहेत. मार्डचे डॉक्टर या संपात सहभागी होणार आहेत.. या संपामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.