English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE : मोदींना थांबा म्हणून सांगता येणार नाही - शरद पवार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 September 2025: राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Neha Choudhary | Sep 18, 2025, 09:03 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मोदींना थांबा म्हणून सांगता येणार नाही - शरद पवार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 September 2025: मुंबईसह राज्यात पावसाने जोर धरला आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाच्या मध्यम ते मुसळधार पावसाचे सरी कोसळणार आहेत.  उत्तराखंडमधील चमोली येथे ढगफुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील नंदनगर येथे बुधवारी रात्री उशिरा ढगफुटी झाली. पाच जण बेपत्ता असल्याची माहिती आहे आणि सहा घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. दुसरीकडे मुंबईत मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग प्रकरण गाजतोय. तर आज राज्यभरातील डॉक्टरांचा आज संप असून होमिओपॅथी डॉक्टरांची परवानगी काढण्याची मागणी केली आहे. विदेशातील घडामोडीमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयांमुळे अमेरिकेतील महागाई शिगेला पोहोचली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केली आहे. 

18 Sep 2025, 09:02 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : समता परिषदेचा नागपुरात आज ओबीसी मेळावा

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा नागपूरला ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. मेळाव्यास अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ओबीसी नेते छगनराव भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहेत. विविध ओबीसी संघटना यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केलेला आहे. 2  सप्टेंबर 2025 ला काढलेल्या अध्यादेशाला त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ आज मेळाव्यात काय बोलणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. 

18 Sep 2025, 09:02 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : समता परिषदेचा नागपुरात आज ओबीसी मेळावा

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा नागपूरला ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. मेळाव्यास अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ओबीसी नेते छगनराव भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहेत. विविध ओबीसी संघटना यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केलेला आहे. 2  सप्टेंबर 2025 ला काढलेल्या अध्यादेशाला त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ आज मेळाव्यात काय बोलणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. 

18 Sep 2025, 08:59 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मविआमधून सगळे एकत्र लढू असं नाही - शरद पवार 

18 Sep 2025, 08:57 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : शेतकऱ्यांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे - शरद पवार 

18 Sep 2025, 08:55 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : अतिवृष्टीमुळे पिकं उद्धवस्त झालीत - शरद पवार 

18 Sep 2025, 08:54 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मोदींना थांबा म्हणून सांगू शकत नाही - शरद पवार

18 Sep 2025, 08:53 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : राजकारणात संस्कृतपणाचे दर्शन झाले पाहिजे - शरद पवार 

18 Sep 2025, 08:52 वाजता

18 Sep 2025, 08:52 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : माझ्या 75व्या वाढदिवशी मोदी स्वत: आले होते - शरद पवार 

18 Sep 2025, 08:41 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates: पुण्यातील डॉक्टरांचा आज 24 तासाचा संप

राज्यभरातील डॉक्टरांनी आज संप पुकारलाय..होमिओपॅथी डॉक्टरांची परवानगी काढण्याची मागणी या डॉक्टरांनी केलीये.. राज्य सरकारने ५ सप्टेंबरला महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. आतापर्यंत परिषदेमध्ये केवळ आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केलेल्या अॅलोपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी होत होती. मात्र नव्या निर्णयामुळे रुग्णहिताला बाधा निर्माण होण्याची भूमिका घेत, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या निर्णयाविरोधात एक दिवसाचा संप पुकारला आहे. राज्यातील एक लाख 80 हजार डॉक्टर यामध्ये सहभागी होणार आहेत. मार्डचे डॉक्टर या संपात सहभागी होणार आहेत.. या संपामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

PM Narendra Modi Birthday: जॉर्जिया मेलोनींची मोदींसाठी खास पोस्ट; &#039;मैत्री आणि...&#039;

PM Narendra Modi Birthday: जॉर्जिया मेलोनींची मोदींसाठी खास पोस्ट; 'मैत्री आणि...'
हृदयापासून पचनापर्यंत, जवस-तिळाची ही चटणी देईल अनेक आरोग्य फायदे, जाणून घ्या Recipe

हृदयापासून पचनापर्यंत, जवस-तिळाची ही चटणी देईल अनेक आरोग्य फायदे, जाणून घ्या Recipe
घटस्फोटानंतर अविवाहीत राहिलेल्या &#039;या&#039; 8 मराठी अभिनेत्री, 7 नंबरची अभिनेत्री खूपच चर्चेत

घटस्फोटानंतर अविवाहीत राहिलेल्या 'या' 8 मराठी अभिनेत्री, 7 नंबरची अभिनेत्री खूपच चर्चेत

&#039;घोडा मैदान दूर नाही&#039; म्हणतं, मुख्यमंत्र्यांंच ठाकरे बंधूवर शरसंधान!

'घोडा मैदान दूर नाही' म्हणतं, मुख्यमंत्र्यांंच ठाकरे बंधूवर शरसंधान!
हस्तांदोलन प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, PAK vs UAE सामन्याआधी पाकिस्तान बोर्डाचा खळबळजनक दावा!

हस्तांदोलन प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, PAK vs UAE सामन्याआधी पाकिस्तान बोर्डाचा खळबळजनक दावा!
Horoscope : 18 सप्टेंबर 2025 शिवयोगाचा शुभ संयोग, मेष अन् कुंभसह 5 राशीच्या लोकांचा होणार चौपट

Horoscope : 18 सप्टेंबर 2025 शिवयोगाचा शुभ संयोग, मेष अन् कुंभसह 5 राशीच्या लोकांचा होणार चौपट
‘आरपार’च्या यशानंतर हृता दुर्गुळेच्या चाहत्यांना मिळणार खास आनंदाची बातमी

‘आरपार’च्या यशानंतर हृता दुर्गुळेच्या चाहत्यांना मिळणार खास आनंदाची बातमी
राज ठाकरेंच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीची जयंती; लहानपणीचा फोटो आणि पोस्ट लिहून दिली आदरांजली

राज ठाकरेंच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीची जयंती; लहानपणीचा फोटो आणि पोस्ट लिहून दिली आदरांजली
आपल्यासारखे मानव दुसऱ्या पृथ्वीवर राहतात का? शास्त्रज्ञांच्या बहुविश्व सिद्धांताबद्दलचे भयानक सत्य

आपल्यासारखे मानव दुसऱ्या पृथ्वीवर राहतात का? शास्त्रज्ञांच्या बहुविश्व सिद्धांताबद्दलचे भयानक सत्य
WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोरच...; धक्कादायक Video

WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोरच...; धक्कादायक Video