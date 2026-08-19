Maharashtra Breaking News Today LIVE: केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, पुढच्या आठवड्यात मोठे फेरबदल?

पश्चिम रेल्वेची लोकल वाहतूक अप डाऊन मार्गावर 10 ते 15 मिनिटांच्या विलंबाने धावत आहे. पश्चिम लोकल वाहतूक अप मार्गावर 8 ते 12 मिनिटांच्या उशिराने धावत आहेत तसेच फ़ास्ट मार्गावरच्या लोकल देखील विलंबाने धावत आहेत. तर डाऊन मार्गावरील लोकल वाहतूक 5 ते 8 मिनिटांच्या उशिराने धावत आहेत. लोकल विलंबाने धावत असल्याचे कारण अस्पष्ट असून याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे . सकाळी कामावर निघालेल्या प्रवाशाना यामुळे नाहक त्रासाला सामोर जाव लागत आहे. मध्य रेल्वे देखील काही मिनिटांच्या विलंबाने धावत आहे
महापौरांच्या सोशल मीडियाच्या प्रसिद्धीसाठी मुंबई महानगर पालिका करणार 25 लाखाचा खर्च. 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 25 लाख 12 हजार 786 लाख रुपये महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी मुंबई महानगर पालिका खर्च करणार. मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 69 क च्या सुधारित तरतूदिनुसार स्थायी समितीमध्ये महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी निविदा. या अगोदर महापौरांच जनसंपर्क सांभाळण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या निवेदेवरून जोरदार टीका झाली होती. त्यानंतर देखील सोशल मीडियासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावावरून पुन्हा महापौर रितू तावडे यांच्यावर टीका होण्याची शक्यता.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतची आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा महासुनावणी पार पडणारेय. कोर्टात उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा आजचा शेवटचा दिवस असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडून युक्तिवादाला सुरूवात होणार आहे. ठाकरेंची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शिंदेंच्या बाजूने काय युक्तिवाद होणार हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल. आतापर्यंत ठाकरे गटाकडून झालेल्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. नार्वेकरांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडल्यांचं सिब्बलांनी म्हटलं. तर आजच्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल कुणावर निशाणा साधतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
वांद्रे रेक्लमेशन इथल्या 8 हजार 450 चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील खेळाचं मैदान आरक्षण बदलून तिथं 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली. मुंबई महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, सत्ताधारी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेत आहे, असा सवाल काँग्रेसनं सभागृहात उपस्थित केलाय.
केवळ बहुमताच्या आधारावर बंडखोरांचा गट म्हणजे मूळ शिवसेना असा चुकीचा निष्कर्ष विधानसभा अध्यक्षांनी काढला, सिब्बलांचे राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयावर ताशेरे, तर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्याचीही मागणी, आज पुन्हा सुनावणी...
राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांनी वाढ... महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के... जानेवारी ते जुलैपर्यंतची वाढीव थकबाकी ऑगस्टमध्ये मिळणार...
ओसीविना रखडवलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा.. ओसीसंदर्भातील प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाची मंजुरी..
खोपोलीच्या नगरसेविका रुपाली शिगवण-जाधव यांचं नगरसेवक पद रद्द...जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानं कारवाई...प्रभाग क्रमांक '8-अ' जागा मागास प्रवर्गासाठी रिक्त
पुढील आठवड्यात फेरबदलाची शक्यता...पियूष गोयल यांच्या मंत्रिपदाचं काय होणार, धर्मेंद्र प्रधानाची कमबॅक होणार का याकडे लक्ष..
अस्वच्छता मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आढळल्यानं हॉटेल्सचे परवाने निलंबित... तर तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचं मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
महायुतीच्या अंतर्गत वादावर तोडगा निघणार, वादावर अंकुश लावण्यासाठी समन्वय समिती बैठकीत चर्चा होणार, एकनाथ शिंदे-गणेश नाईक शीतयुद्धावर पडदा पडणार का याकडं लक्ष
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 Aug 2026 : शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी बुधवारी होणार आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी थेट महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळं आजची सुनावणी महत्त्वाची ठरणारी आहे. त्याचबरोबर महायुती मधील तीनही पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येवरून महामंडळ वाटपाच गणित ठरलं आहे. त्याचबरोबर राज्यासह महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा या लाइव्ह ब्लॉगमधून घएऊयात.