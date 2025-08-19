Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईसह कोकणात आज रेड अलर्ट; शाळा बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 August 2025: मुंबईसह महाराष्ट्राला अनेक ठिकाणांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी रेड-अलर्ट देण्यात आला असून शाळा, कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं नुकसान झालं असून, यावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरुन चर्चा केली आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या.
19 Aug 2025, 06:36 वाजता
चार दिवसांत पाच लाख जणांनी घेतला फास्टॅग वार्षिक पास
फास्टॅग वार्षिक पासला वाहनधारकांची पसंती मिळत असून, केवळ चार दिवसांत पाच लाख जणांनी हा पास खरेदी केला आहे. सोमवारी एका अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. फास्टॅग वार्षिक पास सध्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील 1150 टोल नाक्यांवर वापरता येणार आहे. या पासमुळे वापरकर्ते 3 हजार रुपयांच्या एकरकमी भरण्यावर वर्षभरात 200 टोल प्लाझा ओलांडू शकतात. गेल्या चार दिवसांत वार्षिक पास खरेदीत तामिळनाडू आघाडीवर आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि हरयाणा यांचा क्रमांक लागतो. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील टोल प्लाझावर फास्टॅग वार्षिक पासद्वारे सर्वाधिक व्यवहार झाले.
19 Aug 2025, 06:30 वाजता
अतिवृष्टीचा 4 लाख हेक्टरवरील पिकांना फटका
राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून जवळपास चार लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके बाधित झाली आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात 21 ऑगस्टपर्यंत पुन्हा अतिवृष्टीची शक्यता वर्तविण्यात आली असून 15 ते 16 जिल्ह्यात रेड अलर्ट तर काही जिल्ह्यात अंरिंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्रालयातील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संपर्क साधला, यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली.
19 Aug 2025, 06:30 वाजता
जीएसटीत बदल; बुधवारी बैठक
केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत जीएसटी दरात कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करणार आहेत. यामध्ये सध्याचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे कमी करून 5 आणि 18 टक्के असे दोनच टप्पे प्रस्तावित आहेत.
19 Aug 2025, 06:27 वाजता
नांदेडमधलं बचावकार्य पुर्ण! 600 हून अधिक लोकांची सुखरुप सुटका, 9 बेपत्ता, तिघांचे मृतदेह सापडले
नांदेड - मुखेड तालुक्यात बचावकार्य पुर्ण झालं आहे. चार गावात 293 लोक अडकले होते. पुराच्या पाण्यात असलेल्या रावणगाव येथून 225 जणांना सुरक्षित बाहेर काढले असून हसनाळ येथून 8 जणांना बाहेर काढले आहे. या पुरात पाच जण वाहून गेले त्यापैकी तीन मृतदेह सापडले आहेत. भासवाडीमधून 20 जणांना बाहेर काढण्यात यश आलं असून भिंगोलीमधून 40 जणांना बाहेर काढले आहे. 'एसडीआरएफ'च्या पथकाने बचावकार्य पुर्ण केले. तालुक्यातून एकूण 9 जण बेपत्ता असून आतापर्यंत 3 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.
19 Aug 2025, 06:27 वाजता
बेस्ट पतपेढीचा आज निकाल
दि बेस्ट एम्प्लॉ. को-ऑप. क्रे. सो. लि. म्हणजेच बेस्ट पतपेढीची आज मतमोजणी आहे सकाळी 8 पासून मतमोजणीला सुरवात होणार आहे. वडाळा आगारामध्ये ही मतमोजणी सुरू होणार आहे, काल दी बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी निवडणूक झाली 83.69 मतदान झाले आहे. या निवडणुकीत मनसे आणि शिवसेना उद्धव गटाने एकत्र निवडणूक लढवली आहे.
19 Aug 2025, 06:24 वाजता
मुंबई आणि कोकणतील शाळांना सुट्टी
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पालघर, रायगड, रत्नागिरी या भागातील शाळांना मंगळवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
19 Aug 2025, 06:23 वाजता
मुंबईत रेड अलर्ट; शाळांना सुट्टी
पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगडमध्ये रेड अलर्ट तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. नाशिक, पुणे गडचिरोली, कोल्हापूर आणि साता-यातही ऑरेंज अलर्ट आहे. आज राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
18 Aug 2025, 22:38 वाजता
Live Updates: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद
रायगड - मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. माणगाव जवळील कलमजे पूला लगत पाणी आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. पर्यायी सुधागड पाली मार्गे निजामपूर मार्गाचा वापर करावा असं
स्थानिक प्रशासनाचे आवाहन आहे.
18 Aug 2025, 22:22 वाजता
Live Updates: पुढील चार दिवस पावसाचे
हवामान खात्यानं मुंबई, रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर पुढील 24 तासांत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्यभरात येत्या चार दिवसांपर्यंत पावसाचे सत्र सुरूच राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कोकणात रेड अलर्ट तर मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आज 18 ऑगस्ट रोजी ठाणे, मुंबई, रायगड या जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, 19 ऑगस्ट रोजी पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
20 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या दरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
21 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जि्ह्यातील काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.
22 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जि्ह्यात काही तुरळक पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
18 Aug 2025, 22:20 वाजता