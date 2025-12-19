Maharashtra Breaking News Today LIVE: 19 डिसेंबरच्या ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 December 2025: दिवसभरात घडणाऱ्या घडामोडींबरोबरच महापालिका निवडणुकींबरोबरच रविवारी असलेल्या नगरपरिषधेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. प्रचारसभा, आरोप-प्रत्यारोपांबरोबरच ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ताज्या बातम्यांसाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
19 Dec 2025, 07:40 वाजता
एसटीच्या पुणे विभागातून अष्टविनायक दर्शन बससेवा
नूतन वर्षातील अंगारकी चतुर्थीनिमित्त 5 जानेवारी रोजी एसटीच्या पुणे विभागातून दोन अष्टविनायक दर्शन बससेवा सोडण्यात येणार आहेत.
यापैकी एक बस शिवाजीनगर आगारातून तर दुसरी पिंपरी-चिंचवड आगारातून धावणार आहे.
भाविकांनी या विशेष अष्टविनायक दर्शन बससेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे विभागाचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी केले आहे.
19 Dec 2025, 07:37 वाजता
'त्या' जोडप्यांच्या अकाऊंटवर डायरेक्ट जमा होणार अडीच लाख रुपये; तुकाराम मुंढेंचा निर्णय! कसा करायचा अर्ज?
'त्या' जोडप्यांच्या अकाऊंटवर डायरेक्ट जमा होणार अडीच लाख रुपये; तुकाराम मुंढेंचा निर्णय! कसा करायचा अर्ज?
19 Dec 2025, 06:48 वाजता
राज ठाकरे यांचा शाखा, कार्यालये उद्घाटनांचा धडाका
मनसे व उद्धवसेना युतीची अधिकृत घोषणाच बाकी असताना पालिका निवडणुकीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मैदानात उतरणार आहेत. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे अनेक महत्वपूर्ण दौरे करणार आहेत. 20 आणि 21 डिसेंबरला मुंबईतील पूर्व उपनगर व दक्षिण मुंबईतील शाखांना ते भेट देणार आहेत. काही ठिकाणी नव्या निवडणूक कार्यालयांचे उद्घाटन करणार आहेत. शनिवार, 20 डिसेंबरला भांडुप, गोवंडी, मानखुर्द येथील शाखांचे व कुर्ला, भायखळा येथील निवडणूक कार्यालयांचे उद्घाटन राज यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. तर, 21 डिसेंबरला पश्चिम उपनगरातील 8 विधानसभा मतदारसंघात दौरा करणार आहेत. गोरेगाव, बोरिवली, दहिसर, मालाड, जोगेश्वरी या मतदारसंघातील शाखांचे उद्घाटन तर मागाठाणे, कांदिवली, दिंडोशी या विधानसभा मतदारसंघातील शाखांना राज ठाकरे भेट देणार आहेत.
19 Dec 2025, 06:46 वाजता
शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे झाले सोपे
भारतीय शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या 'सेबी'ने ब्रोकरशी संबंधित नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेल्या 30 वर्षांहून अधिक सुरू असलेल्या जुन्या नियमांना बाजूला सारून, आधुनिक बाजारपेठेच्या गरजांनुसार नवीन 'सेबी (शेअर ब्रोकर) विनियम 2025' लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे ब्रोकरसाठी व्यवसायातील सुलभता वाढणार असून गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळणार आहे. यापूर्वी 59 पानांची असलेली नियमावली आता केवळ 29 पानांची करण्यात आली आहे. नियमांची भाषा अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे.
19 Dec 2025, 06:41 वाजता
शिंदे आज अहिल्यानगर दौऱ्यावर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अहिल्यानगर जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. शिर्डीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक पार पडणार आहे.
19 Dec 2025, 06:41 वाजता
शिंदेंच्या आज जाहीर सभा
नगरपरिषदेच्या निवडणूक प्रचारार्थ नेवासा , देवळाली प्रवरा आणि कोपरगाव येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जाहीर सभा होणार आहेत.
19 Dec 2025, 06:38 वाजता
कोकाटे यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती
राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी, अखेर माणिकराव कोकाटे यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोकाटेंचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला आहे.
19 Dec 2025, 06:38 वाजता
वाल्मिक कराडसहीत इतर आरोपींवर आज आरोप निश्चिती
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज विशेष मकोका न्यायालयात आरोपी वाल्मीक कराड याच्यासह इतर सर्व आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात येणार आहे. उद्या 11 वाजता न्यायालीन कामकाजाला सुरुवात होईल. उद्या न्यायालय काय निर्णय घेईल याकडे राज्याचे लक्ष असणार आहे.
19 Dec 2025, 06:36 वाजता
नाशिक पोलिसांचं पथक लीलावती रुग्णालयात
नाशिक पोलिसांचं पथक रात्रीतून लीलावती रुग्णालयात पोहोचलं आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या अटक वॉरंटसह पोलिसांचं पथक मुंबईत रात्री दाखल झालं. सर्वात आधी पथक वांद्रे पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. तिथे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन ते निघाले. पोलिसांचं पथक कोकाटे उपचार घेत असलेल्या लीलावती रुग्णालायत पोहोचलं आहे. नाशिक पोलीस कारवाईपूर्वी कोकाटे यांचा सध्याचा वैद्यकीय अहवाल पाहून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतील.
19 Dec 2025, 06:36 वाजता
कोकाटेंच्या जामीनावर आज सुनावणी
कोकाटेंच्या वकिलांनी अटक टाळण्यासाठी बुधवारी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर कोकाटे प्रकरणी युक्तिवाद झाला. कोकाटेंचे वकील ऍडव्होकेट अनिकेत निकम यांनी कोर्टात बाजू मांडली. तसंच तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंतीही केली. ती अमान्य करत खंडपीठानं कोकाटेंच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं. यावर आता सुनावणी होणार आहे.