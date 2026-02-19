English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या बातम्यांचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 February 2026: आज महाराष्ट्र्राचा आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण देशभरता विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय.  यासह महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे लेटेस्ट अपडेट तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहता येतील. 

Pooja Pawar | Feb 19, 2026, 05:45 AM IST
19 Feb 2026, 06:15 वाजता

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026चं उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026चं उद्घाटन करणार आहेत. या परिषदेत AI क्षेत्रातील पाचशेहून अधिक जागतिक नेते, वीसहून अधिक राष्ट्रांचे आणि सरकारांचे प्रमुख आणि सुमारे 60 मंत्री आणि उपमंत्री सहभागी होणार आहेत. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमाराला सर्व जागतिक नेत्यांसोबत ‘फॅमिली फोटो’ सेशन होईल. त्यानंतर सकाळी सुमारे 9:40 वाजता ‘इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026’ च्या उद्घाटन समारंभाला सुरुवात होईल, यामध्ये पंतप्रधान मोदीही सहभागी होतील. सकाळी 10:25 वाजता पंतप्रधान समारंभाला संबोधित करतील.

19 Feb 2026, 06:00 वाजता

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त 'जय शिवाजी जय भारत मेगा पद यात्रा'

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त 'जय शिवाजी जय भारत मेगा पद यात्रा' गांधी मैदान राजवाडा ते शिवतीर्थ पोवईनाका सकाळी 7.45वा. गांधी मैदान राजवाडा, सातारा येथून होणार सुरुवात होणार आहे. याची सांगता शिवतीर्थ पोवईनाका येथे होईल.  क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, पर्यटन मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील उपस्थिती राहणार आहेत.

19 Feb 2026, 05:55 वाजता

किल्ले शिवनेरीवरती होणार शिवजयंतीचा सोहळा

छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या किल्ले शिवनेरी वरती शिवजयंती सोहळा संपन्न राज्याचे मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यां सह राज्यातील अनेक दिग्गज मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हि उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे.

19 Feb 2026, 00:21 वाजता

ब्लॅक बॉक्स सहजपणे नष्ट होऊ शकत नाही - जय पवार 

'ब्लॅक बॉक्स सहजपणे नष्ट होऊ शकत नाही' अशी पोस्ट करून अजित पवारांचे चिरंजीव जय पवार यांनी देखील आता अजित पवारांच्या विमान अपघातांवर शंका व्यक्त केली आहेव्ही एस आर कंपनीवर बंदी घालण्याची मागणी देखील केली असून अपघाताची सखोल व निपक्षपाती चौकशी करावी अशी मागणी केली. 

