Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबईच्या महापौरपदाबाबत फडणवीसांशी चर्चाबद्दल झी 24 तासकडे उद्धव ठाकरेंचा खुलासा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 January 2025 : राज्यात 29 महापालिका निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. भाजपने घवघवीत यश मिळवलं पण अद्याप महापालिकेवर महापौर पदावर कोण बसणार आहे, याबद्दल काही स्पष्ट झालेले नाही. मुंबईच्या महापौरपदासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची पडद्यामागे चर्चा झाल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे. कल्याण डोंबिवलीत शिंदेंच्या फोडाफोडीला शह देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. तर दुसरीकडे मुंबईत लवकरच 30 मजली 'बिहार भवन' उभे राहणार आहे. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना बिहारमधील भाजप-जेडीयू सरकारने या भवनासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आज पुण्यातील शाळा आणि कॉलेजला सुट्टी असून अगदी शहरातील मुख्य रस्ते बंद आहे.या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : 'हॉटेल पॉलिटिक्स कुठल्याही दबावासाठी नाही'
-- 'हॉटेल पॉलिटिक्स कुठल्याही दबावासाठी नाही'
---उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचं स्पष्टीकरण
--'महापौर निवडीवेळी कोण कोण नॉट रिचेबल कळेल'
--उदय सामंत यांचा शिवसेना UBT नगरसेवकांबाबत सूचक इशारा
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईच्या महापौरपदाबाबत फडणवीसांशी चर्चाबद्दल झी 24 तासकडे उद्धव ठाकरेंचा खुलासा
मुंबईच्या महापौर पदावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी कुठलीही चर्चा झाली नाही, असा खुलासा उद्धव ठाकरेंनी झी 24 तासकडे केला आहे...महापौर पदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंचे नगरसेवक गैरहजर राहून भाजपला सोयीस्कर भूमिका घेणार असल्याची होती जोरदार चर्चा...या चर्चेनंतर उद्धव ठाकरेंनी झी 24 तासकडे त्याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे...
Breaking News Today LIVE Updates : समरजीत घाटगेंचा भाजप प्रवेश निश्चित-पाटील
समरजीत घाटगे यांच्या भाजप प्रवेशाची आता केवळ औपचारिकता बाकी असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलंय. जिल्हा परिषद निवडणुकीत समरजीत घाटगे गटाचे कार्यकर्ते भाजपच्या चिन्हावरच निवडणूक लढणार असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोल्हापुरात महायुतीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला समरजीत घाटगे यांनी हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी चंद्रकांत पाटलांशी चर्चाही केली.
Breaking News Today LIVE Updates : 'पक्षाची प्रतिमा डागाळणार नाही, याची काळजी घ्या'
आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी सत्तेचा वापर करा, आपल्या वॉर्डला आदर्श वॉर्ड बनवा...असा सल्ला एकनाथ शिंदेंनी नगरसेवकांना दिलाय...वांद्रेतील हॉटेलमध्ये मुक्कामी असलेल्या नगरसेवकांना शिंदेंनी काल मार्गदर्शन केलं...यावेळी त्यांनी नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील कामांचे तात्काळ आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत...सोबतच आपल्या कृतीने पक्षाची प्रतिमा डागाळणार नाही यांची दक्षता घ्यावी अशाही सूचना दिल्या आहेत...
Breaking News Today LIVE Updates : एकनाथ शिंदेंकडून 'ऑपरेशन टायगर'चे संकेत
महापौर निवडीबाबत मुंबईत सध्या पडद्यामागे वेगवान हालचाली सुरू आहेत..शिवसेनेने त्यांचे सर्व 29 नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत...यावरून ठाकरेंच्या नेत्यांकडून शिंदेंवर टीका होतेय..नगरसेवक फुटण्याच्या भीतीने त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवल्याची टीका होतेय...यावरूनच शिंदेंनी शिवसेना UBTला टोला लगावलाय... त्यांनी त्यांचे नगरसेवक सांभाळून ठेवावेत. आता त्यांना त्यांच्या नगरसेवकांची भीती आहे असा इशारा, एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना दिला. मुंबईतील वांद्रेमधील ताज लँड्स या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शिवसेनेच्या मुंबईतील 29 नवनिर्वाचित नगरसेवकांना ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना भेटून एकनाथ शिंदेंनी मार्गदर्शन केलं. या भेटीनंतर पत्रकारांनी शिंदेंना त्यांच्या हॉटेल डिप्लोमसी बाबत विचारलं असता त्यांनी हा इशारा दिला.
Breaking News Today LIVE Updates : दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार हॉल तिकीट? तारीख जाहीर
फेब्रुवारी–मार्च 2026 मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावीच्या) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची हॉल तिकीट ऑनलाईन माध्यमातून 20 जानेवारी 2026 पासून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
Breaking News Today LIVE Updates : महाराष्ट्रात वारं फिरलं... थंडी वाढणार- ऊनही पडणार!
हवामान विभागानं महाराष्ट्रासाठी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्याच्या किनारपट्टी जिल्ह्यांमध्ये तापमानात 2 ते 4 अंशांची वाढ अपेक्षित असून दुपारच्या वेळी या भागांमध्ये ऊन्हाचा तडाखा वाढण्याचा अंदाज आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल असा अंदाज आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : आज अर्ध्याहून अधिक पुणे बंद
पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरात आज 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' सायकल स्पर्धा पार पडणार आहे. या स्पर्धेच्या निमित्त आज (सोमवार, 19 जानेवारी) पुणे शहरातील प्रमुख रस्ते, तसेच उपरस्ते वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार आहेत. एवढंच नाहीतर शाळा आणि कॉलेजलाही आज सुट्टी देण्यात आली आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यावर पुन्हा पैशांची उधळण
छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यावर पुन्हा पैशांची उधळण पाहायला मिळालीये. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत एमआयएमचे 33 नगरसेवक निवडून आल्यानंतर एमआयएमकडून एकच जल्लोष करण्यात आलाय. या विजयानंतर एमआयएमकडून विजयी मिरवणूक काढत 'जशन-ए-महाराष्ट्र, जशन-ए-इम्तियाज'मैफीलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मैफीलीत ही पैशाची उधळण करण्यात आलीये. यापूर्वीही बिहारमधील विजयानंतर जलील यांच्यावर पैसै उधळल्याची घटना घडली होती. त्यावर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती.