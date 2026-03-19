Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबई, ठाण्यात गुढीपाडवा शोभा यात्रेला दिमाखात सुरुवात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 March 2026: इराण इस्त्राईल युद्धामुळे संपूर्ण जगात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा इतर देशांसोबत भारतावरदेखील होतोय. तसेच आज महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातोय, ठिकठिकाणी गुढीपाडव्यानिमित्ताने शोभायात्रा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणे मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे शिवाजी पार्क मैदानावर गुढीपाडवा मेळावा घेणार आहेत. यासह राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.
19 Mar 2026, 08:03 वाजता
Shubh Muhurt Buying Gold on Gudi Padwa : गुढीपाडवा महाराष्ट्र मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. साडेतीन मुहूर्तावर सोनं खरेदीसाठी गुढीपाडवा एक मुहूर्त आहे. त्यामुळे जाणून घ्या सोनं खरेदीचं महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त...
बातमी सविस्तर वाचा - Gold Buying on Gudi Padwa : गुढीपाडव्याला सोनं का खरेदी करतात?, यंदा सोनं आणि गाडी खरेदीचा मुहूर्त काय?
19 Mar 2026, 08:02 वाजता
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 March 2026 in Marathi: आज मराठी नवं वर्ष, गुढी पाडवा आणि चैत्र नवरात्रीचा सण आहे. चंद्र उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रातून मीन राशीत प्रवेश केलाय. या चंद्र संक्रमणामुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण झाला आहे. असा गुरुवारचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल जाणून घ्या आजचं राशीभविष्य
बातमी सविस्तर वाचा - Aajche Rashi Bhavishya 19 March 2026: गुढीपाडवा, चैत्र नवरात्री 'या' राशीचे लोकांचे नशीब पालटणार; पैसा, नोकरी, प्रेमात नशीब फळफळलं
19 Mar 2026, 08:00 वाजता
नाशिकच्या काळाराम मंदिर परिसरात ढोल ताशाच्या गजरात नववर्षाचे स्वागत
मराठी नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिककर सज्ज झाले असून नाशिकच्या काळाराम मंदिर परिसरातून नववर्ष स्वागत समितीच्या वतीने ढोल ताशाच्या गजरात नववर्षाचे स्वागत करण्यात येणार आहे. गुढीपाडव्याच्या उत्सव सध्या नाशिक मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात दिसून येतोय.. शहरातील काळाराम मंदिर परिसरातून शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे त मोठ्या संख्येने महिला फेटा घालून सहभागी झाले आहेत.
19 Mar 2026, 07:57 वाजता
शिवाजी पार्कात मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्याची तयारी पूर्ण
नववर्षाच्या सुरुवातीच्या पार्श्वभूमीवर आज मनसेच्या वतीने दादरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर गुढीपाडवा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलं आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीतील पराभव आणि पालिका निकालानंतर ठाकरे बंधूंमधील विसंवादाच्या चर्चांनंतर या मेळाव्यात राज ठाकरे नेमकं काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
19 Mar 2026, 07:28 वाजता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरच्या गुढीपाडवा शोभा यात्रेत सहभागी
गुढीपाडव्याचा सण आज महाराष्ट्रभरात साजरा केला जात असून ठिकठिकाणी शोभा यात्रेला सुरुवात झालेली आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर अशा अनेक प्रमुख शहरांमध्ये गुढीपाडवा शोभा यात्रा आयोजित करण्यात आलेली असून यातील नागपूर येथील शोभा यात्रेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंबासोबत हजेरी लावली आहे.
19 Mar 2026, 07:12 वाजता
मुंबई, ठाण्यात गुढीपाडवा शोभा यात्रेला दिमाखात सुरुवात
हिंदू नवीन वर्षाला गुढीपाडव्यापासून सुरुवात होत आहे. गुढीपाडव्यानिमित्ताने मुंबई, ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या शोभा यात्रेला सुरुवात झाली असून यात अनेक सेलिब्रिटी, कलाकार सुद्धा सामील झालेत. तसेच ढोल ताशाच्या गजराने संपूर्ण परिसर दुमदुमत आहे.
19 Mar 2026, 07:12 वाजता
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात अवकाळी पाऊस
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात बुधवारी रात्री अवकाळी पावसाने अचानक जोरदार हजेरी लावत थैमान घातलं आहे. सोयगाव, जरंडी, बहुलखेडा, निंबायती आणि फरदापूर परिसरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला त्यासोबतच गारपीट देखील झालीय,. या बिन मोसम पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, शेतकरी चिंतेत आहेत.
19 Mar 2026, 06:46 वाजता
सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे; लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत येणार लोकल
मध्य रेल्वेवरील मुंब्रा येथे धावत्या लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची घटना जून २०२५ मध्ये घडली. यावर उपाय म्हणून रेल्वे मंडळाने स्वयंचलित दरवाजे असलेली सामान्य लोकल चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चेन्नईस्थित इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये (आयसीएफ) सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजा असलेली लोकल तयार करण्यात आली. ही लोकल लवकरच मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. तसेच मार्च अखेरपर्यंत एक वातानुकूलित लोकलची भर पडणार आहे.
19 Mar 2026, 06:46 वाजता
इराणचा दोहाच्या कतारएनर्जीच्या रास लाफान औद्योगिक शहरावर क्षेपणास्त्र हल्ला
दोहाच्या उत्तरेला असलेल्या कतारएनर्जीच्या रास लाफान औद्योगिक शहरावर, आज रात्री इराणने डागलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांद्वारे जोरदार हल्ला करण्यात आला आहे. हे शहर द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) आणि गॅस-टू-लिक्विड उत्पादनाचे कतारमधील मुख्य केंद्र, तसेच जगातील सर्वात मोठे LNG निर्यात टर्मिनल आहे. कतारएनर्जीने दिलेल्या वृत्तानुसार, या औद्योगिक स्थळाचे आणि अनेक सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
19 Mar 2026, 06:45 वाजता
'रेलवन’ ॲपमधील तांत्रिक अडचणी दूर होणार; ‘सरळ’द्वारे पैशांचा परतावा मिळणार
यूटीएस ॲप बंद झाल्यामुळे प्रवासी आता ‘रेलवन’ अॅपकडे वळाले आहेत. परंतु, या अॅपवरून तिकीट काढताना प्रवाशांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पैसे कापले जातात, परंतु तिकीट मिळत नाही. परिणामी, प्रवाशांना तिकीट खिडकीवर जाऊन, तिकीट काढावे लागते. त्यावर उपाय म्हणून स्मार्ट असिस्टन्स अँड रिफंड ऍक्सेस लिंक (सरळ) द्वारे सोप्या पद्धतीने पैशांचा परतावा केला जाईल.