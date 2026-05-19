Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील वांद्रेतील गरीबनगर परिसरात अतिक्रमणविरोधात कारवाई सुरु

Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 May : राज्य ते देशविदेशातील प्रत्येक घडामोडींचा झटपट आढावा या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या. पटापट नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी या पेजला रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 19, 2026, 06:51 AM IST|Updated: May 19, 2026, 11:40 AM IST
19 May 2026 11:39 AM (IST)

मुंबईतील वांद्रेतील गरीबनगर परिसरात तिक्रमणविरोधात कारवाई सुरु

मुंबईत वांद्रे इथं अतिक्रमणविरोधात कारवाई

वांद्रेतील गरीबनगर परिसरात कारवाई सुरु

पोलीस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात

कोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई सुरु

अतिक्रमणविरोधी कारवाईला नागरिकांचा विरोध

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेत आहे.

19 May 2026 10:57 AM (IST)

समुद्राखालून पाईपलाईन करुन भारताचा इंधनाचा प्रश्न सोडवण्याच मोदींचा विचार

समुद्राखालून पाईपलाईन करुन भारताचा इंधनाचा प्रश्न सोडवण्याच मोदींचा विचार...भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचं विधान..तर मोदींचा परतीचा प्रवास समुद्राखालून असेल,खासदार संजय राऊतांची टीका..

19 May 2026 10:35 AM (IST)

BMCतील मानापमान नाट्यानंतर महायुतीत दिलजमाई

मानापमान नाट्यानंतर भाजप सेनेत दिलजमाई 

मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा आज एकत्र दौरा

महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यअक्ष आणि गटनेत्यांसह महापालिकेतील सर्व महत्त्वाचे नेते, पदाधिकारी करणार पर्जन्य जल उदंचन केंद्रांचा संयुक्त दौरा

महापौरांनी स्वतंत्रपणे नालेसफाई दौरा केल्याने उपमहापौर आणि शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आली होती तीव्र नाराजी

मित्रपक्षांतील नाराजी दूर करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून शिवसेनेला सोबत घेत दौऱ्याचे आयोजन

19 May 2026 10:15 AM (IST)

राज्य सरकारनं एकदम नवा निर्णय आता मुंबई बाहेरील मंत्री...

राज्य सरकारनं एकदम नवा निर्णय घेतलाय.. मुंबई बाहेरील मंत्री आणि नेते आता मंत्रिमंडळाची बैठक किंवा इतर महत्त्वाच्या बैठकींना ऑनलाइन सहभागी होऊ शकणार आहेत.. म्हणजे आता त्यांना मुंबईत धावपळ करण्याची गरज नाही.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.. या नव्या हायब्रीड मॉडेलमुळे मंत्री आपापल्या ठिकाणाहून बैठकीत उपस्थित राहू शकणार आहेत आणि सरकारी कामंही वेळेवर पार पडणार आहेत.. विश्वासार्ह सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे..

19 May 2026 09:29 AM (IST)

खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ

-गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीचा परिणाम
-पदार्थांच्या दरात 5 ते 20 टक्क्यांनी वाढ
-होम डिलिव्हरी चार्जेसमध्येही वाढ 

19 May 2026 08:56 AM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणाची पाळंमुळं महाराष्ट्रात खोलवर

नीट पेपरफुटी प्रकरणाची पाळंमुळं महाराष्ट्रात खोलवर, RCC क्लासेसचा संचालक शिवराज मोटेगावकर अटकेत, मोबाईलचा डेटा रिकव्हर करत सीबीआयकडून बेड्या, ९ दिवसांच्या कोठडीत रवानगी

19 May 2026 08:55 AM (IST)

दादरमध्ये शौचालयाच्या पाण्याने बनवली इडली

दादरमध्ये शौचालयाच्या पाण्याने बनवली इडली..किळसवाण्या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल..नागरिकांच्या जीवाशीखेळ

19 May 2026 08:13 AM (IST)

भोंदू खरात आणि नामकर्ण आवारेला न्यायालयीन कोठडी सुनवण्यात आली

सिन्नर कोर्टाने ही न्यायालयीन कोठडी सुनावलीये.. खरात आणि आवारे या दोघांची 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आलीये.. काल दोन्ही आरोपींना सिन्नर कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं...जगदंबा पतसंस्थेत ३२ बनावट खाते उघडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ही कोठडी सुनावण्यात आलीये.. कोट्यवधीच्या जमिनीचे व्यवहार, आलिशान गाड्या, बंगले, फार्महाऊस, बनावट खात्याच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आर्थिक उलाढाल, बँकेच्या लॉकरमध्ये सापडलेला सोनं, परदेशी चलन अशा अनेक बाबींचा ED तपास करत आहे 

19 May 2026 08:06 AM (IST)

उद्या देशभरातील मेडिकल स्टोअर्स बंद

देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट संघटना आता ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात उघडपणे आक्रमक झाल्या आहेत. उद्या या औषधविक्रेत्यांनी एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली असून, लाखो मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे 12 लाख 50 औषध दुकानदार या संपात सहभागी होऊ शकतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील स्थानिक केमिस्ट संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. काही राज्यांमध्ये सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

19 May 2026 08:04 AM (IST)

मीरा रोडमध्ये CNG पंपावर दोन गटात तुफान हाणामारी

मीरा रोडमध्ये CNG पंपावर दोन गटात तुफान हाणामारी...मारहाणीत तरूण गंभीर जखमी... दोन्ही गटाकडून एकमेकांवर गुन्हे दाखल

19 May 2026 06:56 AM (IST)

खरीपाच्या मशागतीची कामं खोळंबली

वाशिम जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून डिझेलचा तुटवडा… खरीपाच्या मशागतीची कामं खोळंबली… रात्री उशीरापर्यत पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा...

19 May 2026 06:56 AM (IST)

19 May 2026 06:55 AM (IST)

सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट

सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट… दोन्ही नेत्यांमध्ये वर्षा निवास्थानी विविध विषयांवर चर्चा… पार्थ पवारांनंतर तटकरेंनी फडणवीसांची भेट घेतल्याने चर्चेला उधाण

19 May 2026 06:55 AM (IST)

राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगरची चर्चा

शिवसेना UBT खासदार नागेश आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घेतली भेट, तर नाशिकमध्ये खासदार राजाभाऊ वाजे श्रीकांत शिंदेंच्या व्यासपीठावर, राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगरची चर्चा

19 May 2026 06:54 AM (IST)

 महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक

विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक.. बैठकीत जागा, महामंडळे यावर चर्चा होण्याची शक्यता

19 May 2026 06:53 AM (IST)

भोंदू खरातभोवती ईडीचा फास

भोंदू खरातभोवती ईडीचा फास आवळला, मनी लाँड्रिंगप्रकरणी आज ईडी खरातचा ताबा घेणार, आजच PMPLA न्यायालयात हजर करणार

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

