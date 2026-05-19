Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील वांद्रेतील गरीबनगर परिसरात अतिक्रमणविरोधात कारवाई सुरु

Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 May
मुंबईत वांद्रे इथं अतिक्रमणविरोधात कारवाई
वांद्रेतील गरीबनगर परिसरात कारवाई सुरु
पोलीस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात
कोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई सुरु
अतिक्रमणविरोधी कारवाईला नागरिकांचा विरोध
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेत आहे.
समुद्राखालून पाईपलाईन करुन भारताचा इंधनाचा प्रश्न सोडवण्याच मोदींचा विचार...भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचं विधान..तर मोदींचा परतीचा प्रवास समुद्राखालून असेल,खासदार संजय राऊतांची टीका..
मानापमान नाट्यानंतर भाजप सेनेत दिलजमाई
मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा आज एकत्र दौरा
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यअक्ष आणि गटनेत्यांसह महापालिकेतील सर्व महत्त्वाचे नेते, पदाधिकारी करणार पर्जन्य जल उदंचन केंद्रांचा संयुक्त दौरा
महापौरांनी स्वतंत्रपणे नालेसफाई दौरा केल्याने उपमहापौर आणि शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आली होती तीव्र नाराजी
मित्रपक्षांतील नाराजी दूर करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून शिवसेनेला सोबत घेत दौऱ्याचे आयोजन
राज्य सरकारनं एकदम नवा निर्णय घेतलाय.. मुंबई बाहेरील मंत्री आणि नेते आता मंत्रिमंडळाची बैठक किंवा इतर महत्त्वाच्या बैठकींना ऑनलाइन सहभागी होऊ शकणार आहेत.. म्हणजे आता त्यांना मुंबईत धावपळ करण्याची गरज नाही.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.. या नव्या हायब्रीड मॉडेलमुळे मंत्री आपापल्या ठिकाणाहून बैठकीत उपस्थित राहू शकणार आहेत आणि सरकारी कामंही वेळेवर पार पडणार आहेत.. विश्वासार्ह सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे..
-गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीचा परिणाम
-पदार्थांच्या दरात 5 ते 20 टक्क्यांनी वाढ
-होम डिलिव्हरी चार्जेसमध्येही वाढ
नीट पेपरफुटी प्रकरणाची पाळंमुळं महाराष्ट्रात खोलवर, RCC क्लासेसचा संचालक शिवराज मोटेगावकर अटकेत, मोबाईलचा डेटा रिकव्हर करत सीबीआयकडून बेड्या, ९ दिवसांच्या कोठडीत रवानगी
दादरमध्ये शौचालयाच्या पाण्याने बनवली इडली..किळसवाण्या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल..नागरिकांच्या जीवाशीखेळ
सिन्नर कोर्टाने ही न्यायालयीन कोठडी सुनावलीये.. खरात आणि आवारे या दोघांची 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आलीये.. काल दोन्ही आरोपींना सिन्नर कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं...जगदंबा पतसंस्थेत ३२ बनावट खाते उघडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ही कोठडी सुनावण्यात आलीये.. कोट्यवधीच्या जमिनीचे व्यवहार, आलिशान गाड्या, बंगले, फार्महाऊस, बनावट खात्याच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आर्थिक उलाढाल, बँकेच्या लॉकरमध्ये सापडलेला सोनं, परदेशी चलन अशा अनेक बाबींचा ED तपास करत आहे
देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट संघटना आता ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात उघडपणे आक्रमक झाल्या आहेत. उद्या या औषधविक्रेत्यांनी एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली असून, लाखो मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे 12 लाख 50 औषध दुकानदार या संपात सहभागी होऊ शकतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील स्थानिक केमिस्ट संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. काही राज्यांमध्ये सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
मीरा रोडमध्ये CNG पंपावर दोन गटात तुफान हाणामारी...मारहाणीत तरूण गंभीर जखमी... दोन्ही गटाकडून एकमेकांवर गुन्हे दाखल
वाशिम जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून डिझेलचा तुटवडा… खरीपाच्या मशागतीची कामं खोळंबली… रात्री उशीरापर्यत पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा...
सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट… दोन्ही नेत्यांमध्ये वर्षा निवास्थानी विविध विषयांवर चर्चा… पार्थ पवारांनंतर तटकरेंनी फडणवीसांची भेट घेतल्याने चर्चेला उधाण
शिवसेना UBT खासदार नागेश आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घेतली भेट, तर नाशिकमध्ये खासदार राजाभाऊ वाजे श्रीकांत शिंदेंच्या व्यासपीठावर, राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगरची चर्चा
विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक.. बैठकीत जागा, महामंडळे यावर चर्चा होण्याची शक्यता
भोंदू खरातभोवती ईडीचा फास आवळला, मनी लाँड्रिंगप्रकरणी आज ईडी खरातचा ताबा घेणार, आजच PMPLA न्यायालयात हजर करणार
Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 May 2026: अशोक खरातला ताब्यात घेण्यासाठी ईडी ऍक्शन मोडवर! नाशिकमध्ये ईडीची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण नाशिक न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी देवकर यांनी ईडीची विनंती केली मान्य. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आज महायुतीच्या समन्वय समितीची खलबतं. आवाज महायुतीची समन्वय समितीची बैठक पार पडणार विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या जागा, महामंडळे यावर चर्चा पार पडणार असल्याची सूत्रांची माहिती विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीत मोठी भाऊगर्दी अशात, कोणाच्या वाट्याला किती जागा? आणि कोणाला उमेदवारी दिली जाणार? याकडे असेल लक्ष.. या शिवाय पेट्रोल-डिझेलबद्दलचे अपडेट्स आणि हवामानाचे अपडेट्स असतील. NEET पेपरफुटीप्रकरणी अटकेत असलेल्या मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरेला अजूनही कॉलेजकडून निलंबनाची कारवाई नाही करण्यात आलेलं नाही. सीबीआयकडून काल मॉडर्न कॉलेजला पत्र पाठवण्यात आलं आहे.