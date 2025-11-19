Maharashtra Breaking News Today LIVE: ओबीसींना नेमकं किती आरक्षण मिळणार? सुप्रीम कोर्टाकडे सगळ्यांचं लक्ष

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील राजकीय वातावरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापलं आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये एकमेकांच्या पक्षातील नेत्यांना प्रवेश देण्यावरुन असलेले मतभेद जाहीरपणे समोर आल्याने या राजकीय घडामोडींना नाराजी नाट्याची किनार लाभली आहे. या घडामोडींबरोबरच राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
19 Nov 2025, 06:46 वाजता
ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला भाजपाकडून नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी
धाराशिव – तुळजापूरमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील जामिनावर असलेले विनोद गंगणे याला भाजपाने थेट नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिल्याने खळबळ उडाली आहे. तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणात अटक होऊन धाराशिव कारागृहात राहिलेले विनोद गंगणे याला तीन महिन्यांपूर्वीच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचा एबी फॉर्म देत गंगणे यांना उमेदवार केले असल्यानं भाजपवर टीकेची झोड उठली आहे.
19 Nov 2025, 06:45 वाजता
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर आज महत्त्वाची बैठक
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर मंत्रालयात मंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी 10 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
19 Nov 2025, 06:44 वाजता
दमानियांची पत्रकार परिषद
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आज पत्रकार परिषद घेणार आहे.
19 Nov 2025, 06:43 वाजता
अर्ज कोण मागे घेणार?
नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांसाठी भाजप कार्यालयात खलबतं भाजप प्रदेश कार्यालयात निवडणूक प्रभारींची महत्वाची बैठक उमेदवारी अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार अशात, कोण उमेदवारी अर्ज मागे घेणार आणि कोण स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार यासंदर्भात बैठकीत खलबतं होणार.
19 Nov 2025, 06:41 वाजता
ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात महत्वाची सुनावणी
सुप्रीम कोर्टात जस्टीस सूर्यकांत यांच्या खंडापीठ समोर ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. 6 मे रोजी अॅड मंगेश ससाणे यांच्या याचिकेत कोर्टाने बठीया कमिशन आधीची आकडेवारी म्हणजेच 27% आरक्षण ठेवा असं सांगितलं होतं. पण याला काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज ओबीसीची बाजू मांडली जाणार आहे. 11 वाजता सुनावणी होणार आहे.