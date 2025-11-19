English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: ओबीसींना नेमकं किती आरक्षण मिळणार? सुप्रीम कोर्टाकडे सगळ्यांचं लक्ष

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

Swapnil Ghangale | Nov 19, 2025, 06:49 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ओबीसींना नेमकं किती आरक्षण मिळणार? सुप्रीम कोर्टाकडे सगळ्यांचं लक्ष

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील राजकीय वातावरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापलं आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये एकमेकांच्या पक्षातील नेत्यांना प्रवेश देण्यावरुन असलेले मतभेद जाहीरपणे समोर आल्याने या राजकीय घडामोडींना नाराजी नाट्याची किनार लाभली आहे. या घडामोडींबरोबरच राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

19 Nov 2025, 06:46 वाजता

ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला भाजपाकडून नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी

धाराशिव – तुळजापूरमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील जामिनावर असलेले विनोद गंगणे याला भाजपाने थेट नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिल्याने खळबळ उडाली आहे. तुळजापूर  ड्रग्ज प्रकरणात अटक होऊन धाराशिव कारागृहात राहिलेले विनोद गंगणे याला तीन महिन्यांपूर्वीच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचा एबी फॉर्म देत गंगणे यांना उमेदवार केले असल्यानं भाजपवर टीकेची झोड उठली आहे.

19 Nov 2025, 06:45 वाजता

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर आज महत्त्वाची बैठक

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर मंत्रालयात मंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी 10 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

19 Nov 2025, 06:44 वाजता

दमानियांची पत्रकार परिषद

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आज पत्रकार परिषद घेणार आहे.

19 Nov 2025, 06:43 वाजता

अर्ज कोण मागे घेणार?

नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांसाठी भाजप कार्यालयात खलबतं  भाजप प्रदेश कार्यालयात निवडणूक प्रभारींची महत्वाची बैठक उमेदवारी अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार अशात, कोण उमेदवारी अर्ज मागे घेणार आणि कोण स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार यासंदर्भात बैठकीत खलबतं होणार.

19 Nov 2025, 06:41 वाजता

ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात महत्वाची सुनावणी 

सुप्रीम कोर्टात जस्टीस सूर्यकांत यांच्या खंडापीठ समोर ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. 6 मे रोजी अॅड मंगेश ससाणे यांच्या याचिकेत कोर्टाने बठीया कमिशन आधीची आकडेवारी म्हणजेच 27% आरक्षण ठेवा असं सांगितलं होतं. पण याला काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज ओबीसीची बाजू मांडली जाणार आहे. 11 वाजता सुनावणी होणार आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात...&#039; असीम सरोदेंनी सनद रद्द करणाऱ्या &#039;बार कौन्सिल&#039;चे का मानले आभार?

'सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात...' असीम सरोदेंनी सनद रद्द करणाऱ्या 'बार कौन्सिल'चे का मानले आभार?
जळगावात राजकीय घराणेशाही,मंत्री-आमदारांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; कोणाची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला?

जळगावात राजकीय घराणेशाही,मंत्री-आमदारांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; कोणाची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला?
कोंबडीला 2 नव्हे तर चक्क 4 पाय, तपास केल्यावर वेगळंच कारण आलं समोर; साऱ्यांनाच वाटतंय आश्चर्य!

कोंबडीला 2 नव्हे तर चक्क 4 पाय, तपास केल्यावर वेगळंच कारण आलं समोर; साऱ्यांनाच वाटतंय आश्चर्य!
भाजपने कल्याण-डोंबिवलीत केलं ते शिवसेनेने रायगडात केलं, भरत गोगावलेंकडून राष्ट्रवादीला भगदाड!

भाजपने कल्याण-डोंबिवलीत केलं ते शिवसेनेने रायगडात केलं, भरत गोगावलेंकडून राष्ट्रवादीला भगदाड!
School Timming Changed: थंडीमुळे शाळांच्या वेळा बदलल्या, &#039;या&#039; जिल्ह्यांसाठी शिक्षण विभागाचा निर्णय!

School Timming Changed: थंडीमुळे शाळांच्या वेळा बदलल्या, 'या' जिल्ह्यांसाठी शिक्षण विभागाचा निर्णय!
&#039;संघातील प्रत्येकजण घाबरून खेळतोय&#039;, कोलकाता टेस्ट पराभवानंतर भारताच्या माजी क्रिकेटरने केला खुलासा

'संघातील प्रत्येकजण घाबरून खेळतोय', कोलकाता टेस्ट पराभवानंतर भारताच्या माजी क्रिकेटरने केला खुलासा

&#039;या&#039; व्यक्तींनी आवळ्याचे सेवन केल्यास पडेल महागात! आत्ताच जाणून घ्या...

'या' व्यक्तींनी आवळ्याचे सेवन केल्यास पडेल महागात! आत्ताच जाणून घ्या...
9-9-6 कामाच्या तासांचे नवं मॉडेल; 70 तास काम करण्याबद्दल बोलणाऱ्या नारायण मूर्ती यांनी एक नवीन &#039;बॉम्ब&#039; टाकला

9-9-6 कामाच्या तासांचे नवं मॉडेल; 70 तास काम करण्याबद्दल बोलणाऱ्या नारायण मूर्ती यांनी एक नवीन 'बॉम्ब' टाकला

BCCIच्या नियमांचा मोठा फटका! IPL 2026 च्या लिलावात &#039;हे&#039; 3 दिग्गज खेळाडू बाहेर; कारण...

BCCIच्या नियमांचा मोठा फटका! IPL 2026 च्या लिलावात 'हे' 3 दिग्गज खेळाडू बाहेर; कारण...

200 कोटींचं अमिष आणि 30 कोटींची फसवणूक; सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक व त्यांच्या पत्नीसह 8 जणांविरोधात FIR ; पूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

200 कोटींचं अमिष आणि 30 कोटींची फसवणूक; सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक व त्यांच्या पत्नीसह 8 जणांविरोधात FIR ; पूर्ण प्रकरण जाणून घ्या