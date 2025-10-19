English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LIVE: नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर रिक्षा चालकांकडून प्रवाशाला मारहाण

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

Mansi kshirsagar | Oct 19, 2025, 10:21 AM IST
LIVE: नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर रिक्षा चालकांकडून प्रवाशाला मारहाण

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यादृष्टीने राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. देश-विदेशासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

19 Oct 2025, 10:17 वाजता

Maharashtra Breaking News update: नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर रिक्षा चालकांकडून प्रवाशाला मारहाण.

 नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर रिक्षा चालकांकडून प्रवाशाला मारहाण.रात्री १० च्या सुमारास एक प्रवासी घरी जाण्यासाठी बस स्टँडवर उभा होता. बेधुंद अवस्थेत असलेल्या काही रिक्षा चालकांनी त्याला लाठी-काठीने मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.मारहाणीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.पोलिसांनी या घटनेची दखल घेऊन रिक्षा चालकांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

19 Oct 2025, 10:13 वाजता

Maharashtra Breaking News update: शहापुरात शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा फटका,हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने शेतकरी चिंतेत

19 Oct 2025, 09:43 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यात कालव्यात पडलेल्या नातवाला वाचवताना आजोबाही गेले वाहून, शोध सुरू

19 Oct 2025, 09:43 वाजता

'महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास पोटगीची गरज नाही,' हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, महिलेला फटकारलं 'पैशांसाठी...'

19 Oct 2025, 08:46 वाजता

'तो भारतात कमावतो, पण परदेशात...' धीरेंद्र शास्त्रींचा विराट कोहलीसह भारतीय क्रिकेटर्सवर अप्रत्यक्ष निशाणा?

 

19 Oct 2025, 08:34 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत आज मनसेचा मेळावा, उद्धव ठाकरेंसोबतच्या युतीबाबत चर्चा होणार?

आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आज मनसेचा मेळावा होणार आहे... मेळाव्याला मनसेचे सर्व मतदार यादी प्रमुख उपस्थित असणार आहेत...मनसे अध्यक्ष राज ठकारे यावेळी मतदार यादी प्रमख मार्गदर्शन करतील...सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू असली तरी मतदारयादीतील घोळाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आलेला आहे... 3 दिवसांपूर्वी मविआ नेत्यांसह राज ठाकरेंनी निवडणूक अधिका-यांची भेट घेऊन मतदारयादीतील त्रुटींवर बोट ठेवत प्रश्नांची सरबत्ती केली होती... तसेच निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षांसाठी काम करत असल्याचा आरोपही केला होता...तसेच मतदारयाद्या दुरुस्त करा मगच निवडणुका घ्या अशी भूमिकाही राज ठाकरेंनी घेतली होती...त्या पार्श्वभूमीवर आज होत असलेल्या मेळाव्यात राज ठाकरे मतदारयादी प्रमुखांना काय कानमंत्र देणार याकडे लक्ष असणार आहे...

19 Oct 2025, 07:50 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील राजगड तालुक्यातून महाडला जोडणारा, चेलाडी मढेघाट महाड रस्ता व्हावा, ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी 

पुण्यातील राजगड तालुक्यातून महाडला जोडणारा, चेलाडी मढेघाट महाड रस्ता व्हावा, ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी तहसीलदार आणि पोलीस स्टेशनंला दिल निवेदन.यावेळी चेलाडी ते महाड रस्त्याच्या 50 वर्षाच्या प्रलंबीत मागणीवरती नेते मंडळींचा दुर्लक्ष करून, चर्चेत नसताना पानशेत खोऱ्यातून घोल कुंभ रस्ता मंजूर केल्यानं, याचा निषेध शिवसेनेकडून यावेळी करण्यात आला. तसेच चेलाडी महाड रस्त्यासाठी, येणाऱ्या दिवसात राजगड तालुका शिवसेनेकडून, शिवसेना स्टाईलने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

19 Oct 2025, 07:41 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: भोरमध्ये 280 लिटर अवैध हातभट्टीच्या दारूसह कार जप्त; एकाला अटक

भोर पोलिसांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई करत २८० लिटर अवैध हातभट्टीच्या दारूसह एक सेंट्रो कार जप्त केली.शिवतीर्थ चौपाटी परिसरात रात्री ११ वाजताच्या सुमारास संशयित कारची तपासणी केल्यानंतर ३५ लिटरचे आठ कॅन आढळले. चालक राहुल अनिल कुंभार याला अटक करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.ही कारवाई गोपनीय माहितीनंतर करण्यात आली असून अवैध दारू विक्रीवर धडक कारवाई होणार असल्याचे संकेत पोलिसांनी दिले आहेत.

19 Oct 2025, 07:41 वाजता

19 Oct 2025, 07:38 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर निलेश घायवळवर 10 गुन्हे दाखल

पुण्यातील कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर निलेश गायवळ यावर आत्तापर्यंत १० गुन्हे दाखल. प्रोटेक्शन मनी च्या नावाखाली खंडणी मागितल्याचे आणि स्वीकारल्याचे गुन्हे. या १० पैकी ८ गुन्हे कोथरूड पोलीस ठाण्यात तर वारजे आणि सिंहगड पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल. कोथरूड मध्ये १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या गोळीबारात घायवळ वर मोक्का दाखल. 

