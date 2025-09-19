English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचं आज चिंतन शिबिर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 September 2025: राज्यभरासह देशविदेशात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल तसेच त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog माध्यमातून तुम्ही एका क्लिकवर मिळवा.   

Tejashree Gaikwad | Sep 19, 2025, 10:02 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 September 2025: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांसोबत राज ठाकरेंच्या  बैठका अंबरनाथ,उल्हासनगर आणि बदलापूर इथल्या पदाधिकाऱ्यांची सकाळी 10 वाजता पनवेलकर हॉल अंबरनाथ येथे बैठक पार पडेल. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक दिवसीय चिंतन शिबीर असेल. उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पालघर जिल्ह्यातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे आज मातोश्रीवर पक्ष 12 वाजता पक्षप्रवेश असेल. कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणी निलेश घायवळ टोळीतील आरोपीला आज न्यायालयात हजर करणार. यासारख्या इतर सगळ्याच अपडेट्स जाणून घेऊयात या ब्लॉगच्या माध्यमातून... 

 

19 Sep 2025, 10:01 वाजता

कल्याण जवळील मोहने परिसरात NRC कंपनीची संरक्षक भिंत कोसळली

 कल्याण जवळील मोहने परिसरात NRC कंपनीची संरक्षक भिंत कोसळलीये... पहाटे पाचच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.. सुदैवानं यात कोणतिही जीवित हानी झाली नाही.. मात्र भिंतीलगत उभ्या असलेल्या अनेक वाहानांचं यामुळे नुकसान झालंय.. अग्निशमनदल घटनास्थळी दाखल झालं असून वाहनं बाहेर काढण्याचं काम सुरु आहे.. दरम्यान कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी इथल्या नागरिकांनी केलीये. 

19 Sep 2025, 09:30 वाजता

कल्याणमधील नाट्यगृहातल्या कॅन्टीनमध्ये एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स

कल्याणमधील आचार्य अत्रे रंग मंदिर नाट्यगृहात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला .आचार्य अत्रे नाट्यगृहात रात्रीचा नाटकाच्या प्रयोग सुरू होता .साडेदहा वाजता इंटरवल झाल्यावर प्रेक्षक नाट्यगृहातील उपहारगृहात गेले . काही प्रेक्षकांनी या उपहारगृहातून कोल्ड्रिंक्स बॉटल विकत घेतल्या. 20 रुपये किंमत असलेल्या बॉटल या उपहारगृह चालकाने त्यांना 25 रुपयाला दिल्या . प्रेक्षकांनी देखील वाढीव किंमत देऊन या बॉटल्स घेतल्या. मात्र काही जणांनी हे कोल्ड्रिंक घेतल्यानंतर बॉटल पाहिली असता त्या बॉटलवर एक्सपायरी डेट दिसली .ती पाहून त्यांना धक्काच बसला या बॉटलची एक्सपायरी पंधरा-वीस दिवसापूर्वीच झाली होती. प्रेक्षकांनी याबाबत उपहारगृह चालकाला जाब विचारला यावेळी अत्रे रंग मंदिरात एकच गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.उपाहारगृह मालकाने आपली चूक कबूल केली मात्र प्रेक्षकांनी एक्सपायरी डेट मुदत संपलेले कोल्ड्रिंक विकल्याने उपहारगृह चालकाची मात्र चांगलेच करडपट्टी काढली तसेच त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली.

19 Sep 2025, 09:07 वाजता

भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचं आज चिंतन शिबिर

-भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचं आज चिंतन शिबिर
-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन राष्ट्रवादीचं चिंतन शिबीर
--निवडणूक पार्श्वभूमीवर पक्षाचा विस्तार करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न
- चिंतन शिबीरात उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळांसह सर्व नेते,पदाधिकारी सहभागी होणार
- राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबीराची तयारी पूर्ण, शहरात ठिकठिकाणी लागले होर्डिंग्ज

 

 

19 Sep 2025, 08:57 वाजता

19 Sep 2025, 08:51 वाजता

स्विमिंग पूलमध्ये पोहत असाल तर सावधान, थेट होऊ शकतो मृत्यू

तुम्ही रोज तळ्यात, विहीरीत किंवा स्विमिंग पूलमध्ये पोहत असाल तर सावधान.... विहीरी, तळं आणि स्विमिंगपूलमध्ये पोहणं तुम्हाला थेट मृत्यूच्या दारात घेऊन जाऊ शकतं.... कारण बंदीस्त असलेल्या पाण्यात मेंदू खाणारा अमिबा आलाय. या अमिबामुळं अवघ्या नऊ ते दहा दिवसांत माणूस मृत्यूच्या दारात जातोय. या आजारावर कोणतेही उपचार नसून केरळमध्ये मेंदू खाणा-या अमिबानं 19 जणांचा बळी घेतलाय. त्यामुळं पाण्यात पाय टाकताना शंभर वेळ विचार करा....

19 Sep 2025, 08:49 वाजता

सामना सुरु असतानाच वडिलांच्या निधनाची आली बातमी अन्... आशिया कपच्या आनंदावर पसरला शोक

 

19 Sep 2025, 08:48 वाजता

आज शिवसेना UBT पक्षाच्या महिला पदाधिका-यांची बैठक

शिवसेना भवनात आज शिवसेना UBT पक्षाच्या महिला पदाधिका-यांची बैठक...मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीसाठी तयारीचा आढावा

19 Sep 2025, 08:05 वाजता

निवडणूक आली की मनोज जरांगे उभं राहतात- भुजबळ

निवडणूक आली की मनोज जरांगे उभं राहतात.. जो जो जरांगेंना समर्थन करेल त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवा असं आवाहन नागपूरमधील मेळाव्यात छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आंदोलकांना केलंय...तिकडे जाऊन आमदार, खासदार पाया पडत असतील तर आम्हीही तयार असल्याचा इशारा भुजबळ यांनी जरांगेंना दिला....

19 Sep 2025, 07:27 वाजता

हिंडनबर्ग प्रकरणात अदानींना क्लीन चिट

अमेरिकी संशोधन संस्था 'हिंडनबर्ग रिसर्च'ने केलेल्या आरोपांवर सेबीने अदानी समूहाला क्लीन चिट दिलीये..गुरुवारी सेबीनं अहवाल जाहिर केला... अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेड, अदानी पॉवर आणि अदानी एंटरप्रायझेस या कंपन्यांनी केलेले कर्ज व्यवहार 'संबंधित पक्ष व्यवहार' ठरत नसल्याचं सेबीनं 44पानी आदेशात स्पष्ट केलंय.. त्यामुळे या कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईची आवश्यकता नाही असं सेबीनं म्हटलंय.

19 Sep 2025, 07:25 वाजता

आरक्षण GRला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळली

मराठा आरक्षणाच्या GR ला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळून लावली. विनीत धोत्रे यांनी GR ला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. GR मुळे शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालेलं नसल्याचं, राज्य सरकारकडून महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही अशी टिप्पणी यावेळी हायकोर्टानं नोंदवली. GR मुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच कोर्टानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता.

