Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिशा सालियनचे वडील आज 'मातोश्री'वर जाऊन आदित्य ठाकरेंना...

एसआयआर मोहिमेत गुरुवारपासून सुनावण्यांना सुरुवात होणार आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुननिरीक्षण मोहिमेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी निश्चित करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील 13 लाख 32418 मतदारांना नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 24 सप्टेंबर ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान सुनावणी घेतली जाणार. 28 सप्टेंबरपासून प्रक्रिया नियमितपणे राबवली जाईल.
तृणमूल काँग्रेस पक्षातील दोन्ही गटांना भारत निवडणूक आयोगानं नवं नाव आणि चिन्ह आज दिलं आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस हे नाव देण्यात आलं आहे. फूटबॉल प्लेअर हे चिन्ह देण्यात आलं आहे. मात्रनंदिग्रामच्या पोटनिवडणुकीतून ममता बॅनर्जींच्या गटानं दिलेल्या उमेदवारानं निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आहे. यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममध्ये काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा देणार असल्याचं जाहीर केला मात्र पाठिंबा दिल्यानंतर कॉंग्रेस उमेदवार मिलन प्रधान यांना एका प्रकरणात अटक
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी पोलिसांनी भिवंडी न्यायालयात तब्बल 3500 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या चार्जशीटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसह साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील महत्त्वाची माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या भूमिकेचा सखोल तपास केल्यानंतर दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या खटल्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयाची व्यवस्था करण्यात आली असून भिवंडी प्रथम वर्ग न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
नागपूर - शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा 998 कोटी रुपये खर्च करुन बांधलेला बहुप्रतीक्षित दिघोरी उड्डाणपूल अखेर पूर्ण झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी लोकार्पण सोहळा होणार आहे. चौकात सोहळा दिघोरी उड्डाणपुलाचा लोकार्पण सोहळा चौकात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. शहराच्या पूर्व भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नागपूर: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनच्या म्हणजेच एफडीएच्या चाचणीत पॅरासिटामॉल आणि ब्लड प्रेशरचे एक औषध फेल झाले आहे. गुणवत्ता चाचणीत पॅरासिटॉमोल आणि ब्लडप्रेशरची एक गोळी निकृष्टदर्जाच्या आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. यानंतर या गोळ्या सरकारी हॉस्पिटलातून रुग्णालयांना देण्यास थांबवण्यात आले आहे. तसेच स्टॉकमधून हे औषध पुन्हा मागवले आहे. ही औषधे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एँड रुग्णालयात आणि इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड रुग्णालयात पुरवण्यात आले होते.
दिशा सालियनचे वडील वकिलांसोबत आज 'मातोश्री'वर जाऊन नोटीस देणार आहे. आदित्य ठाकरेंनी 16 तारखेला केलेल्या सोशल मीडीया पोस्ट विरोधात नोटीस देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी योग्य ती सुरक्षा देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. सतीश सालियन वकिलांसोबत स्वतः जाऊन 500 कोटींच्या अब्रुनुकसानीची नोटीस देणार अशी त्यांच्या वकिलांनी माहिती दिली.
सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचे नवे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या नव्या पूर्णपीठापुढे येत्या 9 ऑक्टोबरपासून प्रकरणावर पुन्हा नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 आणि 20 सप्टेंबर रोजी दोन दिवसांच्या कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत अमित शाह यांचा हा दुसरा कोल्हापूर दौरा असून आगामी आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमित शाह हे माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या पतसंस्थेच्या एका विशेष कार्यक्रमातसहकार क्षेत्रातील मान्यवर आणि सदस्यांशी संवाद साधतील.
महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली असून, भारतीय रेल्वेने राज्यातील दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी 990 कोटी मंजुर केले आहेत. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या चौक–कर्जत 10.86 किमी मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी 497 कोटी, तर दक्षिण मध्य रेल्वेअंतर्गत मुकुटबन (आदिलाबाद)–गडचांदूर 38.21 किमी नव्या रेल्वे मार्गासाठी 493 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 Spetember 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देश आणि विदेशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा आज कोल्हापूर दौरा असून दुसरीकडे नागपुरमध्ये आज दिघोरी उड्डाणपूलाचं लोकार्पण होत आहे. या राजकीय घडामोडींबरोबरच आज गणेश विसर्जनासोबतच इतरही ताज्या घडामोडींवर आपलं लक्ष असणार आहे. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...