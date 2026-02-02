Maharashtra Breaking News Today LIVE:मुंबई महापालिकेच्या सत्ता स्थापनेचे सूत्र ठरणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1st february 2026: पुणे विद्यापीठ चौकात नव्याने उभारण्यात दुमजली उड्डाणपूलास स्वर्गीय अजित पवारांचे नाव द्या, अशी मागणी पीएफआरडीएकडे करण्यात आलीय. ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे राहुल कोट आणि स्वप्नाली केने हे अनेक दिवसापासून नॉट रीचेबल होते. अखेर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांचे कल्याण पूर्वेचे नगरसेवक मधुर म्हात्रे आज परंतले. मुंबई महापालिकेच्या सत्ता स्थापनेचे सूत्र ठरले असून महायुती दोन गटात नगरसेवकांची नोंदणी करणार आहे.भाजपचा एक गट तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र नोंदणी करणार आहेत. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने महायुतीचा बहुमताचा आकडा १२१ वर गेलाय. अशा अनेक महत्वाच्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स या ब्लॉगमधून जाणून घेऊया.
2 Feb 2026, 07:56 वाजता
जिल्हा परिषद प्रचार आता अंतिम टप्प्यात
जिल्हा परिषद प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आलाय, संभाजी नगरात आतापर्यंत कुठल्याही पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांची सभा झाली नाही मात्र आजपासून सुरुवात होतेय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज छत्रपती संभाजी नगरच्या कन्नडमध्ये प्रचार सभा घेणार आहेत तर पंकजा मुंडे आज छत्रपती संभाजी नगरात दिवसभरात पाच पेक्षा जास्त सभा घेणार आहेत तर उद्यापासून चंद्रशेखर बावनकुळे सुद्धा छत्रपती संभाजीं नगर जिल्ह्यात सभांचा धडाका लावणार आहे त्यामुळे प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात रणधुमाळीला वेग आला आहे असे म्हणता येईल
2 Feb 2026, 07:55 वाजता
काही वर्षांपासून बंद असलेल्या गाझा सीमेवर पुन्हा माणसांची वर्दळ
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षामुळे काही वर्षांपासून बंद असलेल्या राफा सीमाचौकीवर रविवारी माणसांची वर्दळ पाहायला मिळाली. गाझा पट्टी व इजिप्तच्या सीमेवर ही चौकी आहे. इस्रायलने मर्यादित प्रवासाला परवानगी देण्याची घोषणा केल्याने ही सीमाचौकी पुन्हा एकदा गजबजलेली पाहायला मिळत आहे. इस्रायल-हमास यांच्यातील शस्रसंधीसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. राफा सीमाचौकी प्रायोगिक तत्त्वावर उघडण्यात आली. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या चौकीवरून गाझातील नागरिकांना ये-जा करण्यास परवानगी दिली जाईल.
2 Feb 2026, 07:54 वाजता
मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलल्या
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमुळे मुंबई विद्यापीठाने 9 फेब्रुवारी आणि 10 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकळल्या आहेत. त्या अनुक्रमे 24 फेब्रुवारी आणि 25 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहेत. 5 फेब्रुवारीला मतदान आणि 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार होती. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर आता मुंबई विद्यापीठाने आधी 9 फेब्रुवारी आणि 10 फेब्रुवारी नियोजित केलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
2 Feb 2026, 07:20 वाजता
बारामतीहून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सातारासाठी रवाना
बारामतीहून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सातारासाठी रवाना. सकाळी दहा वाजता घेणार यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळाचे दर्शन. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामती मधून सोमवारी सकाळी सातारासाठी मार्गस्थ झाल्या. आज सकाळी दहा वाजता त्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळाचे दर्शन घेणार आहेत. काही मिनिटांपूर्वीच सुनेत्रा पवार या बारामती मधील त्यांच्या सहयोग निवासस्थानामधून बाहेर पडल्या आहेत.
2 Feb 2026, 07:03 वाजता
मुंबई महापालिकेच्या सत्ता स्थापनेचे सूत्र ठरणार
महायुती दोन गटात करणार नगरसेवकांची नोंदणी. भाजपचा एक गट तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र नोंदणी करणार. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने महायुतीचा बहुमताचा आकडा 121 वर गेलाय. सकाळी 10 वाजता भाजप - शिवसेना नगरसेवकांना मुंबई महापालिकेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश. पालिका मुख्यालयात औपचारिक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नगरसेवक कोकण भवनाकडे होणार रवाना. कोकण भवनात दोन्ही गट स्वतंत्र नोंदणी करणार.
2 Feb 2026, 07:03 वाजता
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये दावे-प्रतिदावे
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. विलीनीकरणावर शरद पवारांनी केलेले दावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणावर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असती तर दादांनी मला सांगितलं असतं असं विधान देवेंद्र फडणवीसांनी केलंय. सरकारमध्ये असताना अजित पवार आमच्याशी चर्चा न करता असा निर्णय घेऊ शकतील का? असा सवाल देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय. दुसरीकडे अजितदादांच्या निर्णयाच्या सोबत राहून राष्ट्रवादीला पुढे नेऊ, असं स्पष्टीकरण तटकरेंनी दिलंय..
2 Feb 2026, 07:02 वाजता
ठाणे जिल्ह्यातील पहिली बाल ग्रामसभा मुलांच्या मागण्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष
ठाणे जिल्ह्यातल्या वांगणी ग्रामपंचायतीमार्फत बाल ग्रामसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या ग्रामसभेत विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी होत विविध समस्या मांडल्या. महत्वाचं म्हणजे या बाल ग्रामसभेचं नेतृत्व विद्यार्थ्यांमधूनच निवडण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे सोपवण्यात आलं होतं. यावेळी विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, नागरी सोयीसुविधांवर प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना विद्यार्थी महिला सरपंच आणि उपसरपंचांनी उत्तरं दिली. ठाणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अशा बाल ग्रामसभेचं आयोजन करण्यात आल्यानं सर्वत्र या बाल ग्रामसभेची जोरदार चर्चा होतीय.
2 Feb 2026, 07:00 वाजता
जलवाहिनी फुटली लाखो लिटर पाणी वाया
आळंदी रस्त्यावर कळस दर्गा जवळील जलवाहिनी फुटली लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे गेल्या दोन तासांपासून वाया जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रार करून अधिकारी व कर्मचारी आले नाहीत आहेच रात्रीभर सुरू राहील तर या परिसरात मिळणारे पाच दिवसांचे पाणी वाया गेले
1 Feb 2026, 23:15 वाजता
रोहित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर
विमान अपघातात मृत पावलेल्या पायलटच्या घरी रोहित पवार भेट देणार आहेत.अधिवेशन सुरू असल्याने इतरही राजकीय गाठीभेटी होण्याची शक्यता आहे.
1 Feb 2026, 23:14 वाजता
भुजबळ आज येवला आणि नाशिक दौऱ्यावर
मंत्री छगन भुजबळ आज येवला आणि नाशिकमध्ये सोबत घेऊन येणार स्व.अजितदादा पवार यांचा अस्थिकलश,मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज येवला आणि नाशिकमध्ये सर्व पक्षीय शोक सभेचे आयोजन,शोकसभेवेळी येवल्यात व नाशिकमध्ये दर्शनासाठी ठेवणार अस्थिकलश,येवल्यातील माऊली लॉन्स या ठिकाणी सर्वपक्षीय शोक सभेच आयोजन करण्यात आलं.