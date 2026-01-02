Maharashtra Breaking News Today LIVE: संभाजीनगरमधील UBT च्या उमेदवारांना धमक्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2 January 2026: जानेवारी हा महिना महाराष्ट्रातील राजकरणसाठी फार महत्त्वाचा आहे कारण महापालिका निवडणुकी होणार आहे. आज उमेदवारी अर्ज माघारीची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे आज कितीजण अर्ज मागे घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे...ही बंड खोरी शमवण्यासाठी उदयाचा एकच दिवस आहे. अशा राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, सामाजिक आणि दैनंदिन घडामोडींचे सर्व अपडेट्स दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेशन करा...
2 Jan 2026, 09:56 वाजता
पश्चिम रेल्वेचे 1 जानेवारीपासून नवीन वेळापत्रक,पहा काय झाले बदल
पश्चिम रेल्वेने 1 जानेवारीपासून नवीन वेळापत्रक लागू केलंय... पालघर-डहाणू प्रवाशांच्या उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळेत किरकोळ बदल करण्यात आलायं.... या क्षेत्रांच्या अप आणि डाऊन या प्रत्येक दिशेच्या 36 गाड्यांच्या वेळेमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत....
2 Jan 2026, 09:55 वाजता
पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन धावणार, जाणून घ्या लोकेशन
कोलकाता आणि गुवाहटीदरम्यान देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन धावणार आहे. लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
2 Jan 2026, 09:43 वाजता
200 कोटींचे वसुली आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी महारेराकडे परत पाठवले
200 कोटींचे वसुली आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी महारेराकडे परत पाठवले आहेत..... यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांचा समावेश आहे.... संबंधित विकासकांकडून वसुली होणे शक्य नसल्याचे हे वसुली आदेश परत पाठवण्यात आलेत... त्यामुळे संबंधित घर खरेदीदारांना आता नुकसानभरपाई कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झालायं.
2 Jan 2026, 09:31 वाजता
मध्य प्रदेशमध्ये दूषित पाण्यामुळे आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू
मध्य प्रदेशातील इंदूर परिसरात दूषित पाण्यामुळे आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झालायं... तर 212 जण रुग्णालयात दाखल आहेत.... मध्य प्रदेशचे ज्येष्ठ मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी इंदूरमध्ये आपल्या मतदारसंघातील दूषित पाण्याच्या संकटाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केलीयं.....
2 Jan 2026, 09:15 वाजता
मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेत मोठी बंडखोरी
मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेत मोठी बंडखोरी... तिकीट न मिळाल्याने 35 जणांनी भरला अपक्ष उमेदवारी अर्ज, सूत्रांची माहिती.... बंडखोरी केलेल्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरु..
2 Jan 2026, 08:52 वाजता
संभाजीनगरमधील UBT च्या उमेदवारांना धमक्या
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षानं दिलेल्या उमेदवारांना संभाजीनगरमधील काही मंत्री आणि अधिकारी फोन करून धमक्या देत असल्याचा आरोप, अंबादास दानवे यांनी केलाय. या धमक्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. धमकी देणा-या मंत्री आणि अधिका-यांना निवडणूक आयोगाने योग्य ती समज द्यावी, अन्यथा शिवसैनिक आपल्या पद्धतीने धडा शिकवतील अशा शब्दांत अंबादास दानवेंनी इशारा दिलाय.
2 Jan 2026, 08:27 वाजता
मुंबईतील एका वॉर्डात भाजप-शिवसेनेचा उमेदवार
मुंबई महापालिकेत शिवसेना युतीत निवडणूक लढवत आहे. मात्र, वॉर्ड क्रमांक २२५ मध्ये दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
या प्रभागात 'भाजप'ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भावजय हर्षिता नार्वेकर यांना तर शिवसेनेने सुजाता सानप यांना उमेदवारी दिली आहे. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे या वॉर्डात युतीचा अधिकृत उमेदवार कोण? हे स्पष्ट होईल. भाजप आणि शिवसेनेच्या उमेदवाराने माघार घेतली नाही तर येथे युतीत मैत्रिपूर्ण लढत होईल.
2 Jan 2026, 08:06 वाजता
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालीय.. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. दुपारी 3 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालीये...याचा फटका बसू नये म्हणून अर्ज माघारी घेण्यासाठी बड्या नेत्यांद्वारे बंडखोरांना समजावलं जात आहे. अर्ज माघारीसाठी प्रलोभनं दाखवली जात आहे. मनधरणी केली जातेय आणि दबावही आणला जातोय. त्यामुळे अर्ज माघारीनंतरच ख-या लढतीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे...कोणकोण उमेदवारी अर्ज माघारी घेतात याची उत्सुकता आहे...महापालिकेत सत्ता आणण्यासाठी प्रमुख पक्षांच्या राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पक्षानं दिलेले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीतीही आखली जातेय. काही प्रभागांत अनपेक्षित उमेदवारी जाहीर करत, विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला चपराक देण्यातही राजकीय नेते यशस्वी झालेत. आता पक्षातील कोणत्याही उमेदवारानं माघारी घेऊ नये यासाठीही नेत्यांद्वारे प्रयत्न होताना दिसत आहेत...
2 Jan 2026, 08:05 वाजता
अहिल्यानगरमधून मनसेचे दोन उमेदवार गायब
अहिल्यानगर महानगर पालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले मनसेचे दोन उमेदवार गायब झालेत....गेल्या चोवीस तासापासून उमेदवारांचा कुटुंबाशी संपर्क नसल्याचे मनसे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ आणि सुमित वर्मा यांनी माहिती दिलीये...केडगाव भाग हा संवेदनशील असल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी दोन उमेदवारांचे अपहरण केले असल्याचा मनसे विद्यार्थी सेनेच्या जिल्हाध्यक्ष सुमित वर्मा यांनी संशय व्यक्त केलाय...
2 Jan 2026, 08:05 वाजता
कल्याण डोंबिवलीत मनपा निवडणुकीत महायुतीचे 9 उमेदवार बिनविरोध
कल्याण डोंबिवली मनपा निवडणुकीत महायुतीचे 9 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. भाजपाचे 5, तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे 4 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. कल्याण डोंबिवली मनपा निवडणुकीत निकालाआधी महायुती फ्रंटफुटवर आली आहे.