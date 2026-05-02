Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

2 May 2026, 06:59 वाजता
अमेरिकेकडून इराणवर हायपरसोनिक मिसाईल हल्ल्याची तयारी
अमेरिकेकडून इराणवर हायपरसोनिक मिसाईल हल्ल्याची तयारी…लष्करी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना दिली संभाव्य हल्ल्याच्या पर्यायांची माहिती…तर हल्लेखोरांना समुद्रात बुडवून टाकू, इराणची अमेरिकेला धमकी...
2 May 2026, 06:59 वाजता
महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीच्या दरात घसरण
महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीच्या दरात घसरण…सोने १८०० तर चांदी ३ हजार रूपयींनी स्वस्त…आठराशे रुपयांच्या घसरणीसह सोने पुन्हा एकदा दीड लाखांच्या खाली..
2 May 2026, 06:59 वाजता
महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीच्या दरात घसरण
महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीच्या दरात घसरण…सोने १८०० तर चांदी ३ हजार रूपयींनी स्वस्त…आठराशे रुपयांच्या घसरणीसह सोने पुन्हा एकदा दीड लाखांच्या खाली..
2 May 2026, 06:58 वाजता
पुण्यातील भोरमध्ये अत्याचार करुन चार वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं
पुण्यातील भोरमध्ये अत्याचार करुन चार वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं…घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट…मृतदेह पोलीस स्टेशनसमोर ठेवून ग्रीमस्थांचा ठिय्या…नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
2 May 2026, 06:58 वाजता
मित्राच्या मृत्यूचे दु:ख सहन न झाल्याने मित्राची आत्महत्या
मित्राच्या मृत्यूचे दु:ख सहन न झाल्याने मित्राची आत्महत्या... पालघरच्या नानिवली गावातली धक्कादायक घटना...दुचाकी अपघातात मित्राच्या मृत्यू झाल्यानंतर तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या...
2 May 2026, 06:57 वाजता
मराठीच्या मुद्द्यावर फडणवीसांची रोखठोक भूमिका
मराठीच्या मुद्द्यावर फडणवीसांची रोखठोक भूमिका... महाराष्ट्रात मराठी शिकलीच पाहिजे, मात्र, हिंसा आणि मारहाण मान्य नाही.. नाव न घेता मनसेला इशारा
2 May 2026, 06:57 वाजता
राजा शिवाजी चित्रपट लाल किल्ल्यावर दाखवावा
राजा शिवाजी चित्रपट लाल किल्ल्यावर दाखवावा.... दिल्लीला कळेल महाराष्ट्राच्या मातीत काय आहे?... आदित्य ठाकरेंची मागणी...
2 May 2026, 06:56 वाजता
पेट्रोल-डिझेलचाही भडका उडण्याची शक्यता
व्यावसायिक गॅसनंतर आता पेट्रोल-डिझेलचाही भडका उडण्याची शक्यता...आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर वाढल्याचा फटका बसणार... तर घरगुती गॅस सिलिंडरही महागण्याची शक्यता
2 May 2026, 06:55 वाजता
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहतूककोंडी मुक्तीचं नवं पर्व
... लोकार्पणानंतर कनेक्टिंग लिंक प्रवाशांसाठी खुला... मुंबई-पुणे प्रवासात 30 मिनिटांचा वेळ वाचणार...
2 May 2026, 06:55 वाजता
हॉटेलिंग महागणार
गॅस सिलिंडर दराच्या भडक्यामुळे हॉटेलिंग महागणार…खाद्यपदार्थांचे दर १० ते १५ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत…