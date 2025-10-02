Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज जाहीर होणार उद्धव-राज ठाकरेंची युती? दसरा मेळाव्याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2 October 2025: राज्यात एकीकडे पुरामुळे शेती, जनावरांचं नुकसान झालं असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पूरग्रस्त भागांना सगळीकडून मदतीचा ओघ सुरु असताना राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर कऱण्याची मागणी सातत्याने सुरु आहे. त्यातच आज दसरा मेळावा असून राजकीय बाण सुटणार आहेत. दरम्यान महाराष्ट्राचं सर्वाधिक लक्ष उद्धव ठाकरेंच्या दसऱा मेळाव्याकडे असणार आहे. कारण या मेळाव्यात ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यासह देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अशी प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवरुन जाणून घ्या.
1 Oct 2025, 22:45 वाजता
महाराष्ट्रात दुकाने, हॉटेल्स 24 तास खुली राहणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; दारुची दुकाने, बियर शॉप...
1 Oct 2025, 22:44 वाजता
Live Updates: ठाणे महापालिका मुख्यालयात मुंबई लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचा छापा
ठाणे महापालीका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्या कार्यालयात मुंबई एसीबीने धाड टाकली, एसीबीच्या अधिकाऱ्यांकडून शंकर पाटोळे यांची चौकशी करण्यात आली. अभिराज डेव्हलपर्सच्या अभिजीत कदम यांच्याकडून घोडबंदर रोड या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम ठिकाणी असलेला अतिक्रमण हटविण्यासाठी 25 लाखांची मागणी करून 15 लाख रोख आणि 10 लाख रुपये एका अनोळखी व्यक्तीच्या खात्यात घेऊन काम न केल्याने अभिराज डेव्हलपरच्या अभिजीत कदम यांनी तक्रार केली होती अशी माहिती आहे.
1 Oct 2025, 22:42 वाजता
Live Updates: अवजड वाहनांचा अंदाज न आल्याने कार दरीत कोसळली
अभोणा नांदुरी रस्त्यावरील चिंचबारी येथील घटना नांदुरी अभोणा मार्गावर चिंचबारी येथील तीव्र उताराच्या वळणावर आज अपघाताची घटना घडली. या अपघातात कनाशी येथील सुखकर्ता हॉस्पिटलचे डॉक्टर किशोर देसले यांच्या ताब्यातील सुझुकी कंपनीची ब्रिझा कार (क्र. MH-41-AZ-4167) दरीत कोसळली.
डॉ. देसले हे नाशिकहून आपल्या क्लिनिककडे जात असताना मोहनदरी फाट्याजवळील चिंचबारी घाटात समोरून येणाऱ्या अवजड वाहनांचा अंदाज न आल्याने रस्त्याच्या कडेला गाडी घसरली व थेट दरीत कोसळली. अपघातात कारचा चक्काचूर झाला असला तरी, नशिब बलवत्तर असल्याने डॉक्टर देसले यांना केवळ किरकोळ खरचटल्याशिवाय इजा झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच अभोणा पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे.
1 Oct 2025, 22:40 वाजता
Live Updates: शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांना दिलासा नाही, याचिका फेटाळली
आर्थिक फसवणुकीच्या नव्या प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय. आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांविरोधात लूकआऊट नोटीस बजावलीय, त्यामुळे 2 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान कौटुंबिक सहलीनिमित्त फुकेटला जाण्याची परवानगी मागत या दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. मात्र या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबित आहेत, त्यामुळे या याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीनं विरोध करण्यात आलाय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
1 Oct 2025, 22:39 वाजता
Live Updates: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.
संबंधित जिल्हाधिकारी १० ऑक्टोबर रोजी वृत्तपत्रांत आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील. १३ ऑक्टोबर रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर १४ ते १७ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून ३ नोव्हेंबर रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.
1 Oct 2025, 22:38 वाजता
Live Updates: निलेश घायवळला पासपोर्ट कसा मिळाला?
पुणे पोलिसांकडून आता निलेश घायवळ याला पासपोर्ट कसा मिळाला?याचा शोध घेत आहे. पासपोर्ट मिळवण्यासाठी नगरमधील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जो पत्ता देण्यात आला होता त्या पत्त्यावर जाऊन पुणे पोलिसांनी तपास केला. त्यानंतर हे पथक नगरच्या पोलीस मुख्यालयात जाऊन निलेश घायवळने पासपोर्टसाठी नक्की कोणती कागदपत्रे जमा केली होती याचाही तपास करणार आहे. या पासपोर्टसाठी निलेश घायवळ ने पत्ता पुण्यातील दिलाय , मात्र त्यासोबत जोडलेले आधारकार्ड पुण्यातील कोथरुडच्या पत्त्यावरचे आहे.
शिवाय निलेश घायवळला ज्याच्या कार्यकाळात पासपोर्ट मिळाला त्या पोलीस निरिक्षक विकास वाघ यांना पुढे २०२१ मधे बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि निलंबन करण्यात आलंय. एका महिलेने वाघच्या विरोधात बलात्कार आणि मारहाणीची तक्रार दिली होती...यामुळे निलेश घायवळ याला तात्काळ पद्धतिने पासपोर्ट नेमका कोणी आणि कसा मिळवून दिला? या आरोपावरून या विकास वाघ या निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याभोवतीचं धुकं आणखीच गडद होत चाललंय...