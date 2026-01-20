Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिंदेंचे नगरसेवक आज हॉटेलबाहेर पडणार आणि...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 January 2026: मुंबईसह महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे निकाल हाती आले. यानंतर राजकारणातून वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येत आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदेच्या शिवसेना या महायुतीने एकहाती सत्ता मिळाली. तसेच उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि मनसे बहुमत मिळवायला मागे पडले. यानंतर आता मुंबईसह इतर शहरांच्या महापालिकांकडे कुणाचा महापौर बसणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. यासह मुंबईतील घडामोडींकडे आपलं लक्ष लागून राहणार आहे.
20 Jan 2026, 07:41 वाजता
50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन; झेडपी, पंचायत समिती निवडणुकांचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी
महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषद आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल असून त्यावर उद्या म्हणजेच 21 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. जि. परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तोंडावरच ही सुनावणी होत आहे.
20 Jan 2026, 06:43 वाजता
अजित पवारांचा भाजपाला धक्का; आज हा बडा नेता राष्ट्रवादीत करणार प्रवेश
पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या दृष्टीने अजित पवार भाजपला धक्का देणार आहेत. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटलांचा आज राष्ट्रवादीत प्रवेश होणार आहे. खेड तालुक्यात अजित पवारांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश होणार आहे. पाईट-आंबेठाण जिल्हा परिषद गटाच्या निवडणुकीत या प्रवेशामुळं बऱ्याच राजकीय उलथापालथ होणार आहेत. बुट्टे यांनी गेल्या आठवड्यात अजित पवारांची भेट घेतली होती, काल पुण्यात पुन्हा एकदा ते अजित पवारांना भेटले आणि आज प्रवेश करण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
20 Jan 2026, 06:39 वाजता
मुंबई काँग्रेसचे नगरसेवक करणार गट नोंदणी
काँग्रेसचे मुंबईचे नगरसेवक आज कोकण भवनला जाऊन गट नोंदणी करणार आहेत.
20 Jan 2026, 06:38 वाजता
मुंबईत सत्तास्थापनेसाठी भाजपा शिंदे सेनेचे बैठक
मुंबई महापालिका निकालानंतर स्पष्ठ बहूमत मिळाल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांची आज महत्वाची बैठक होणार आहे. आज सकाळी सत्ता स्थापनेची महत्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यात ही बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. या बैठकीला भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि पराग अळवणी उपस्थित रहाणार.
20 Jan 2026, 06:28 वाजता
शिंदेंचे नगरसेवक आज हॉटेलबाहेर पडणार आणि...
आज 11 वाजता ताज लॅन्डमधून शिंदेचे नगरसेवक कोकण भवनला रजिस्ट्रेशन करायला जातील, त्यांच्यासाठी बांद्रा ताज लॅन्ड ते कोकण भवन विशेष वाहतूक व्यवस्था केली जाईल. कोकण भवनासाठी निघण्यापूर्वी बैठक घेऊन काही महत्वाच्या सूचनाही दिल्या जातील मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून आज निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे गॅझेट प्रसिद्ध केले जाईल गॅझेट झाल्यावर सर्वच राजकीय पक्ष कोकण भवनात रजिस्ट्रेशनला जातील.
19 Jan 2026, 22:57 वाजता
पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या दृष्टीने अजित पवार भाजपला धक्का देणार आहेत. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटलांचा उद्या राष्ट्रवादीत प्रवेश होणार आहे. खेड तालुक्यात अजित पवारांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश होणार आहे. पाईट-आंबेठाण जिल्हा परिषद गटाच्या निवडणुकीत या प्रवेशामुळं बऱ्याच राजकीय उलथापालथ होणार आहेत. बुट्टे यांनी गेल्या आठवड्यात अजित पवारांची भेट घेतली होती, आज पुण्यात पुन्हा एकदा ते अजित पवारांना भेटले आणि उद्या प्रवेश करण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे
19 Jan 2026, 22:56 वाजता
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील चारोटी वरून पालघरच्या दिशेने निघालेला सीपीएम आणि किसान सभेचा लाँग मार्च जवळपास 20 किलोमीटर प्रवास करून आता पुढच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अजून साधारणता पाच ते सहा किलोमीटर प्रवास करून हा लाँग मार्च मनोरमध्ये मुक्काम करेल. उद्या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चा रवाना होणार आहे. लाल बावट्याचा हा लाँग मार्च पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.
19 Jan 2026, 22:55 वाजता
मुंबई महापालिका निकालानंतर स्पष्ठ बहूमत मिळाल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांची मंगळवारी महत्वाची बैठक होणार आहे. सकाळी सत्ता स्थापनेची महत्वाची बैठक होणार असल्याची माहीती शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यात ही बैठक होणार असल्याची माहीती. या बैठकीला भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि पराग अळवणी उपस्थित रहाणार.