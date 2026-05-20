Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा | 20 May 2026

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 May 2026: देशभरात आज होत असलेल्या औषध विक्रेत्यांच्या संपापासून ते राज्यातील राजकीय घडामोडींपर्यंत सर्व अपडेट्स जाणून घ्या एकाच क्लिकवर, ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा
मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग सध्या मृत्यूचा सापळा बनला आहे. गेल्या पाच वर्षांत 746 अपघात झाले असून 449 जणांचा बळी गेला आहे. सोमवारी डहाणूतील वन्हाडाच्या भीषण अपघातानंतर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदाः ऐरणीवर आला आहे. या अपघातात १३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. वाहतुकीच्या दृष्टीने मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. पण त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याने वारंवार अपघात होत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विविध अपघातांमध्ये तीनशेहून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. शेकडो जणांचे बळी जाऊनही सरकारला अद्यापि जाग न आल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खासगी शाळेतील शिक्षकांनी जनगणना न केल्यास आभाळ कोसळणार नाही. या शिक्षकांनी हे काम केले नाही तर सरकारी कर्मचारी जनगणना करतील. जनगणना थांबणार नाही, असा दावा मंगळवारी खासगी शाळा संघटनेने उच्च न्यायालयात केला. न्या. गौतम अनखड व न्या. संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खासगी शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेचे काम न देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिल्यास याचा विपरीत परिणाम होईल. संपूर्ण देशभरात जनगणना होणार आहे.
उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने राज्याच्या अनेक भागांमध्ये विहिरी, तलावे, बोअरवेल सुकू लागल्या आहेत. 15 जिल्ह्यांतील शेकडो गावे आणि हजारो वाड्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्या भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 633 गाणे आणि 1652 वाड्यांमध्ये 706 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या टँकरमध्ये 33 शासकीय तर 669 खासगी टँकरचा समावेश आहे. वाढत्या तापमानामुळे ग्रामीण भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टैंकर हाच एकमेव आधार बनला आहे. टँकर पुरवठ्याबरोबरच पर्यायी जलस्रोतांचा वापर, विहिरींचे अधिग्रहण आणि जलसाठ्यांचे नियोजन यावरही प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे. आगामी काळात तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने टंचाईग्रस्त भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे.
पुणे विभागातील धरणांमध्ये सध्या केवळ 25.26 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे. राज्यातील 3 हजारांहून अधिक धरणांमध्ये सरासरी 33 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक 44.39 टक्के साठा असून, पुणे विभागात सर्वांत कमी पाणी उरले आहे. ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यापर्यंत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.
'बकरी ईद'च्या पार्श्वभूमीवर जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने अडवणाऱ्या स्थानिकांवर कायदेशीर करावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत. मुंबईतील अल्पसंख्याक समाजाचे सर्वपक्षीय आमदार, राज्य खाटीक महासंघाच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. देवनार कत्तलखान्यामध्ये कत्तलीसाठी 200 रुपये असणारे शुल्क बकरी ईदनिमित्त प्रतिपशु 20 रुपये केले आहे. मुंबईमध्ये कुर्बानीसाठी 70 ठिकाणे होती, ती 109 केली आहेत. काही गृहनिर्माण संस्थांना कुर्बानीसाठी यापूर्वीच परवाने दिलेले आहेत. कुर्बानीसाठी दुकानदारांनाही परवाने दिले आहेत, असे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
नसरापूर अत्याचार आणि खून प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे यांच्याविरुद्ध 14 दिवसांत आरोप पत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर आता या प्रकरणाची जलद गतीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पुण्यातील विशेष न्यायालयात उद्या, 21 मे पासून दररोज सुनावणी होणार आहे.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसहीत नवा सेल्फी पोस्ट केला आहे. युरोप दौऱ्यावर असलेले मोदी इटलीत दाखल झाल्यानंतर त्यांचं स्वागत करताना मेलोनी यांनी रोममध्ये काढलेला हा फोटो पोस्ट केलाय.
Welcome to Rome, my friend! pic.twitter.com/mUjFL4HIqY
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
अत्याधुनिक नर्सरी, काजूचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स, काजू निर्यात केंद्र, अद्यायावत गोदाम आणि भारतातीलप पहिली काजू बाजार समिती, हे सर्व एकाच ठिकाणी उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाला विभागीय कार्यालय, काजू प्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम, सेंटर ऑफ एक्सलन्स युनिट आणि काजू करिता विशेष बाजार उभारणीसाठी चंदगड तालुक्यातील हलकर्णी येथील 40 एकराचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा भूखड विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
इराण-अमेरिकेत मध्यस्थी करणाऱ्या ‘पाक’च्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. सौदीला गुप्तपणे लष्करी पाठबळ दिल्याने पाकिस्तानच्या दुहेरी भूमिकेवर आता जागतिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पाकिस्तानने सौदी अरेबियामध्ये 8000 सैनिक, लढाऊ विमानांची एक तुकडी आणि एक हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात केली आहे, अशी माहिती पाकिस्तानमधील वरिष्ठ लष्करी सूत्रांनी सोमवारी रॉयटर्सला दिली. परस्पर संरक्षण कराराअंतर्गत पाकिस्तानकडून सैनिक तैनात केल्याची माहिती समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात मुख्य मध्यस्थी म्हणून भूमिका पार पाडत असताना पाकिस्तान सौदीला लष्करी मदत करत आहे. भविष्यात हल्ला झाल्यास आवश्यक मदतीसाठी ही तैनाती केल्याची माहिती समोर आलीय.
देशात महागाईचा भडका उडालेला असतानाच सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये 3 रुपयांची वाढ केल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत 90 पैशांची वाढ करण्यात आली. दुसऱ्यांदा किमतींमध्ये वाढ करण्यात आल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर आणि त्यांच्या ‘मॉडेल’वर सडकून टीका केली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. पाकिस्तानमध्ये फिस्कटलेल्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीनंतर उभय देशात पुन्हा चर्चा झालेली नाही. इराणकडून देण्यात येणारे प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रम्प धुडकावून लावत आहेत. अशात इराणवर पुन्हा एकदा लष्करी हल्ला करावा लागू शकतो, असे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी दिले आहेत. इराणवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेण्यापासून अवघा एक तास दूर होतो, असाही खुलासा ट्रम्प यांनी केला. आखाती देशांच्या विनंतीमुळे नियोजित हल्ला पुढे ढकलल्याचे ट्रम्प म्हणाले.
आयआयटी मुंबईच्या 2024-25 शैक्षणिक वर्षातील प्लेसमेंटमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत नोकरीच्या संधीमध्ये किंचित घट झाली. मात्र विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या वेतनामध्ये तब्बल 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यंदा नोकरी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 70 टक्के इतकी आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी, भारत संचार निगमचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातून तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे, तसेच त्यावर आधारित कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
पुण्यात एसीबीने मोठी कारवाई करत माण गावचे तलाठी संतोष प्रल्हाद राणे यांना 25 हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली. सातबारावर हक्कसोड पत्राची नोंद करण्यासाठी राणे यांनी “बक्षिसा”च्या नावाखाली लाचेची मागणी केली होती.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआय पुणे मुख्यालयात राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांमधून पालक आणि त्यांची पाल्य चौकशीसाठी येणार आहेत.
अजित पवारांचा विमान अपघात आणि अशोक खरातचा संबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप रोहित पवारांनी केलाय. रोहित पवारांनी या संदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट केलीय. अजितदादांचा अपघात झाला त्या काळात खरातनं चार मोबाईल हँडसेट बदलल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केलाय. यातल्या एका मोबाईलवर फक्त 19 मिनिटांचा कॉल झाला त्यानंतर तो हँडसेट बदलण्यात आल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला आहे.
महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांची भेट घेणार आहेत. दुपारी तीन वाजता एरआयआरबाबत चर्चा करणार असून तिन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची महत्वाची बैठक शरद पवारांच्या उपस्थितीत आज वाय बी चव्हाण सेंटर येथे बैठक पार पडणार आहे. बैठकीला आजी माजी आमदार खासदार यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. सोमवारी पक्षाची कोअर कमिटीची बैठक पार पडल्यानंतर तातडीने पक्षाच्या महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ईडीने अशोक खरातवर मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा दाखल केलाय. तसेच 70 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार, विविध बँक खात्यांमधील संशयास्पद आर्थिक उलाढाल आणि भक्त व व्यावसायिकांकडून पैसे उकळल्याच्या संशयावरून ईडी खरातची चौकशी करत आहे. खरातला आज सकाळी 11 वाजता ईडी च्या पीएमएलए कोर्टात हजर केलं जाऊ शकते.
दुकानदार, ऑनलाईन औषधं विक्री करणाऱ्या कंपन्या, लागलीच घरपोच औषधं पोहचवणारे ॲप्स, ऑनलाईन औषधांची विक्री, खरेदीवर मोठी सवलत, एआयचा वापर करून तयार करण्यात येणारे प्रिस्क्रिप्शन सारख्या मुद्यांवर औषध विक्रेते अत्यंत नाराज आहेत.
संपूर्ण देशात आज औषध विक्रेते संपावर आहेत. ऑल इंडिया ऑर्गेनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टने (AIOCD) संपाची हाक दिली आहे. AIOCD ही भारतातील औषध विक्रेत्यांची प्रतिनिधीत्व करणारी मोठी संस्था आहे. या संस्थेशी देशभरात जवळपास 12.4 लाख केमिस्ट, ड्रगिस्ट आणि वितरक जोडल्या गेले आहेत. आज सर्व औषध विक्री करणारी दुकानं, मेडिकल बंद असतील. यामुळे आज संपूर्ण देशात औषधं मिळणे अवघड होणार आहे.
