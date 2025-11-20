English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुख्यमंत्री आजपासून घेणार प्रचारसभा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 November 2025: पार्थ पवार यांचे पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण ते ओबीसी मेळावा अशा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींसह देशभरातील इतर घटनांचा धावत आढावा घ्या ब्लॉगच्या माध्यमातून...   

Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 07:33 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुख्यमंत्री आजपासून घेणार प्रचारसभा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 November  2025:  नितीश कुमार 10 व्या वेळी बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  उपस्थित राहणार आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा मेळावा आज आहे. याशिवाय तालुका मुळशीत ओबीसीचा भव्या एलगार मेळावा असणार आहे. यासोबत इतर प्रत्येक क्षेत्रातील घडामोडींकडे या ब्लॉगव्हा माध्यमातून लक्ष असेल... 

 

20 Nov 2025, 07:32 वाजता

मुख्यमंत्री आजपासून घेणार प्रचारसभा 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारासाठी मैदानात उतरणार...पंचायत समिती आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी मुख्यमंत्र्यांचा प्रचार दौरा ..मुख्यमंत्री उद्यापासून ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रचार सभा घेणार ... नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीसाठी दररोज सरासरी ३ प्रचारसभा होणार

20 Nov 2025, 07:15 वाजता

IND vs SA: गिलच्या दुखापतीच्या टेन्शनदरम्यान आता बुमराह-हार्दिकही ODI मालिकेतून बाहेर? मोठी अपडेट समोर

 

20 Nov 2025, 06:50 वाजता

मामाकडून लग्नाच्या वादात भाचीची हत्या

वसईच्या सातवली परिसरातील एका मुलीच्या अपहरण प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांच्या हातात धक्कादायक माहिती समोर आलीये... आपल्या मामासोबत प्रेमसंबंधात असलेल्या मुलीला लग्नाचा तगादा लावल्यामुळे तिच्याच मामाने रेल्वेतून ढकलून देऊन ठार केल्याचे उघड झालंय...या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी अर्जुन सोनी याला अटक केली असून वसई न्यायालयाने त्याला ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे...

20 Nov 2025, 06:49 वाजता

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबद्दल निकाल  

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल  राज्य विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर वेळेची मर्यादा लादू शकते का? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या १४ प्रश्नांची उत्तरे देणार राज्य विधेयकांवर निर्णय घेण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या विलंबाविरुद्धच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर राष्ट्रपतींचा संदर्भ आला

20 Nov 2025, 06:45 वाजता

ओबीसीचा मेळावा

तालुका मुळशीत ओबीसीचा भव्या एलगार मेळावा… ओबीसी नेते, नवनाथ वाघमारे, लक्ष्मण हाके, मंगेश ससाणे राहणार उपस्थित.. सकाळी ११ वाजता मेळावा सुरु होणार

20 Nov 2025, 06:45 वाजता

वैध आणि अवैध उमेदवारांच्या अर्जाची अंतिम यादी उद्या बुधवारी जाहीर होणार

 छाननीतील वैध आणि अवैध उमेदवारांच्या अर्जाची अंतिम यादी उद्या बुधवारी जाहीर होणार आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील १५ नगरपालिका आणि १ नगरपंचायत निवडणुकीसाठी दाखल उमेदवारी अर्जाची आज छाननी झाली. २८०० हून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यातील ४५० हून अधिक उमेदवारांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यात आले. यातील ५५ अर्ज अवैध ठरवण्यात आले. बहुतांश अर्जावर रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी सुरू होती. छाननीतील वैध आणि अवैध अर्जाची अंतिम यादी उद्या बुधवारी जाहीर होणार आहे.

20 Nov 2025, 06:44 वाजता

 मुख्यमंत्री २० नोव्हेंबर पासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रचारसभा घेणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारासाठी मैदानात उतरणार...पंचायत समिती आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी मुख्यमंत्र्यांचा प्रचार दौरा ..मुख्यमंत्री उद्यापासून ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रचार सभा घेणार ... नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीसाठी दररोज सरासरी ३ प्रचारसभा होणार

20 Nov 2025, 06:43 वाजता

पुन्हा शीतल तेजवानी कागदपत्रांसह चौकशीसाठी बोलावलं

झी 24 तासनं उघडकीस केलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदवलाय. मंगळवारी संध्याकाळी 4 नंतर शीतल तेजवानी पोलीस आयुक्तालयात आली होती. तिथे तेजवानीचा प्राथमिक जबाब नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय.. गुरूवारी तिला पुन्हा संबंधित कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत.. मात्र शीतल तेजवानीला अटक का केली नाही असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विचारलाय..

20 Nov 2025, 06:43 वाजता

ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा मेळावा

उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत उद्या ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा मेळावा….२० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता शिवाजी मंदिर, दादरमध्ये मेळाव्याचे आयोजन…'ज्येष्ठ शिवसैनिक कक्ष' द्वितीय वर्धापन दिनाचं औचित्य… मेळाव्यातून उद्धव ठाकरे करणार ज्येष्ठ शिवसैनिकांना मार्गदर्शन

ट्रेंडिंग न्यूज़

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी
Massive Layoff: मोठ्या कपातीसाठी राहा तयार, 2000 हून जास्त नोकऱ्या धोक्यात

Massive Layoff: मोठ्या कपातीसाठी राहा तयार, 2000 हून जास्त नोकऱ्या धोक्यात
पुणे जमीन गैरव्यवहारात &#039;अशी ही बनवाबनवी&#039;, अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!

पुणे जमीन गैरव्यवहारात 'अशी ही बनवाबनवी', अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!
महागड्या कार, परदेशातील शिक्षण अन् ऐशोआरामाचं आयुष्य सोडून 18 व्या वर्षी होणार जैन मुनी; सुरतच्या हिरे व्यापाराचा मुलगा चर्चेत

महागड्या कार, परदेशातील शिक्षण अन् ऐशोआरामाचं आयुष्य सोडून 18 व्या वर्षी होणार जैन मुनी; सुरतच्या हिरे व्यापाराचा मुलगा चर्चेत
&#039;...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली&#039;, भाजप प्रवेशानंतर &#039;मुळशी पॅटर्न&#039;मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

'...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली', भाजप प्रवेशानंतर 'मुळशी पॅटर्न'मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

आईनेच 9 महिन्यांच्या लेकीची गळा दाबून केली हत्या, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले...

आईनेच 9 महिन्यांच्या लेकीची गळा दाबून केली हत्या, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले...
Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!

Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!
Whatsapp Data Leaked: मेटाची एक चूक आणि 3.5अब्ज यूजर्सचा डेटा धोक्यात, जागतिक स्तरावर मोठी घोडचूक!

Whatsapp Data Leaked: मेटाची एक चूक आणि 3.5अब्ज यूजर्सचा डेटा धोक्यात, जागतिक स्तरावर मोठी घोडचूक!
नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे

नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे
दीड वर्षापूर्वी जोडीदाराचा मृत्यू, तरीही त्याच्या बाळाला दिला जन्म; जाणून घ्या कसं झालं हे संभव?

दीड वर्षापूर्वी जोडीदाराचा मृत्यू, तरीही त्याच्या बाळाला दिला जन्म; जाणून घ्या कसं झालं हे संभव?