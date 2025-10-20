Maharashtra Breaking News Today LIVE: निवडणुकांवरून महायुतीत नाराजीचा सूर - सूत्र

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 October 2025: केंद्राकडून राज्याला 1567 कोटी रूपयांची मदत जाहीर .अतिवृष्टीसाठी केंद्र सरकारची ऍडव्हान्स मदत मंजूर .अमित शाह यांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच 'पूर्वी भाऊबंदकी नाटक गाजलं, आता मनोमिलनाच्या नाटकाचं प्रमोशन सुरू आहे' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ठाकरे बंधूना टोला लगावला आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला खुलं आव्हान दिलं आहे. जोपर्यंत मतदार यादीतील घोळ दूर होत नाही आणि यादी पूर्णपणे स्वच्छ होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊनच दाखवा, असे राज ठाकरे यांनी मेळाव्यात सांगितले. यासारख्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घेणार आहोत.
20 Oct 2025, 10:19 वाजता
दिवाळीत महागला विमानाचा प्रवास देशांतर्गत सेवांचे दर तुलनेत अधिक
दिवाळीचा सण जवळ येताच घरापासून दूर राहणारे विद्यार्थी, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त मुंबईत असलेले अनेक जण घरी परतण्याच्या लगबगीत असतात. पण, यंदा विमान दरात दिवाळीत वाढ करण्यात आली असून, रविवारी तिकीटदरात चौपट वाढ झाली होती.
सण आणि सुट्ट्यांच्या हंगामात नेहमीच तिकीटदरात वाढ होत असताना प्रवासी मागणी वाढल्यानंतर कंपन्यांकडून तिकिटाचे दर वाढवण्यात येतात. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी अनेक जण मुंबईत राहतात. दिवाळीच्या सुट्टीत घरी जाण्यासाठी ते विमान प्रवासाला
प्राधान्य देतात. याचाच गैरफायदा घेत विमान कंपन्यांकडून तिकीटदरात अव्वाच्यासव्वा वाढ केली जाते.
20 Oct 2025, 10:08 वाजता
निवडणुकांवरून महायुतीत नाराजीचा सूर - सूत्र
शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र लढण्याची मागणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या बैठकीत महायुतीबाबत नाराजीचा सूर उमटल्याची माहीती
20 Oct 2025, 08:40 वाजता
अंबाबाई मंदिरात काकडा सोहळ्याला सुरुवात
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक महत्त्वाचं पीठ म्हणून जगभर ओळख असणाऱ्या श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात काकडा सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. आज नरक चतुर्दशी पासून पुढील १५ दिवस येणाऱ्या कार्तिक पौर्णिमे पर्यंत दररोज पहाटे हा काकडा सोहळा साजरा केला जातो. कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील काकडा सोहळा म्हणजे दिवाळी ते कार्तिक पौर्णिमा या काळात रोज पहाटे केला जाणारा एक विधी आहे. या सोहळ्यात, पहाटे ३ वाजता घंटानाद सुरू झाल्यावर, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे पदाधिकारी आणि पुजारी मंदिराच्या मुख्य शिखरावर एक मोठी ज्योत अर्थात काकडा प्रज्वलित करतात. वर्षातून एकदा होत असलेला हा सोहळा पाहण्यासाठी अंबाबाई मंदिरात भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात.
20 Oct 2025, 08:15 वाजता
दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर गुंतवणुकीची मोठी संधी; मुहूर्त ट्रेडिंग नेमकं कधी? जाणून घ्या
दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर गुंतवणुकीची मोठी संधी; मुहूर्त ट्रेडिंग नेमकं कधी? जाणून घ्या#MuhuratTrading2025https://t.co/Gt5t14zRKP
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 20, 2025
20 Oct 2025, 08:13 वाजता
Weather Update : दिवाळीत कसं असेल हवामान?
Weather Update : दिवाळीत बरसणार पाऊस, IMD ची काय आहे भविष्यवाणीhttps://t.co/VVwOqqJUFh#Diwali #Weather #OctoberHeat
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 20, 2025
20 Oct 2025, 08:05 वाजता
दिवाळीत भेसळीवर 'एफडीए'ची नजर; राज्यातून दोन कोटींचे खाद्यपदार्थ जप्त
खाद्यपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने राज्यात मोहीम राबविण्यात आली असून, भेसळयुक्त पदार्थाचा तब्बल दोन कोटी रुपयांचा साठा जप्त केला असल्याची माहिती या विभागाने दिली.
दिवाळी सणाला सुरुवात झाली असून, या काळात खाद्यपदार्थात भेसळ करण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत ३५३ अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील १९६ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देण्यात आली आहे. या मोहिमेत १ कोटी ९७लाख ९३ हजार ४२ रुपये किमतीचा भेसळयुक्त साठा जप्त करण्यात आला आहे.
20 Oct 2025, 08:04 वाजता
उद्धवसेनेचा आज 'बादली मोर्चा' !
गोरेगाव पूर्व प्रभाग क्रमांक ५२ मधील गंभीर पाणी प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आणि पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्धवसेना सोमवार, २० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता पी-दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयावर 'बादली मोर्चा' काढणार
आहे. उद्धवसेनेचे शाखाप्रमुख संदीप गाढवे यांनी ही माहिती दिली आहे. साईबाबा कॉम्प्लेक्स, नवभारत, ओबेरॉय वूड परिसरात अधिक दाबाने पुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र कन्यापाडा, बंगाली कंपाउंड, आरे मधील युनिट ७, ३१ व ३२ या आदिवासी पाड्यांत पाणीप्रश्न कायम आहे.
20 Oct 2025, 08:02 वाजता
मुंबईतील मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी पैठणचे शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांच्या 10 ऑक्टोबरच्या एका सभेतील वक्तव्याचा संदर्भ देत, मतदानातील घोळ समोर आणला. यावर विलास भुमरेंनी प्रतिक्रिया देताना, 20 हजार मतदार आपल्या मतदारसंघातून स्थलांतरित झाले होते. त्यांना परत आणून मतदान केल्याचं आपण बोलल्याचं स्पष्टीकरण विलास भुमरे यांनी दिलं.