Maharashtra Breaking News Today LIVE: 21 एप्रिलच्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे ताजे अपडेट्स एकाच ठिकाणी... महाराष्ट्रात महिला आरक्षणावरुन तापलेल्या राजकारणापासून ते अमेरिका-इराण युद्धापर्यंत सर्वच अपडेट्स जाणून घ्या एकाच क्लिकवर

Swapnil Ghangale | Apr 21, 2026, 07:47 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महिला आरक्षण विधेयकावरुन राज्यात तापलेलं राजकारण, बारामती पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी सुरु असलेल्या हलचाली यासारख्या अपडेट्ससहीत दिवसभरातील इतरही महत्त्वाच्या घडामोडींचे ताजे अपडेट्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येतील. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा. 

21 Apr 2026, 07:40 वाजता

नेपाळ सरकारचा नवा नियम! 100 रुपयांपेक्षा जास्त...; व्यापारी संतापले

100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर नेपाळ सरकारने कर लादला; नवीन नियमांमुळे भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यापारी चिंतेत आहेत. नेपाळमध्ये प्रवेश करणाऱ्या 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर सीमा शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे आंदोलने सुरू झाली आहेत.

21 Apr 2026, 07:40 वाजता

नाशिक IT कंपनी छळ प्रकरणात नवा खुलासा! ऑफिसमधील इंटरनेट पासवर्ड असे असायचे की धार्मिक...

- नाशिक आयटी कंपनी छळ प्रकरणात संशयित आरोपींचे मोबाईल जप्त 

- व्हॉट्सअॅप ग्रुपचे धक्कादायक तपशील SIT तपासात समोर

- ग्रुप लीडरकडून दररोज आक्षेपार्ह मेसेज पाठवून तरुणींचा छळ केल्याची सूत्रांची माहिती

- ग्रुपच्या माध्यमातून महिलांवर मानसिक दबाव व छळवणुकीचे प्रयत्न

- ऑफिसमध्ये दररोज इंटरनेट पासवर्ड आक्षेपार्ह/धार्मिक भावना दुखावतील अशा नावाने सेट केल्याचा आरोप

- लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रयत्न प्रकरणात आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत

- अधिक तपासासाठी आरोपींचा पुन्हा पोलीस ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू

- डिजिटल पुराव्यांमधून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता

21 Apr 2026, 07:30 वाजता

शिंदेंकडून विधान परिषद निवडणुकीत धक्का तंत्र? 'या' व्यक्तीला देणार तिकीट?

राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीतही एकनाथ शिंदे धक्का तंत्राचा वापर करणार. एकनाथ शिंदेंकडून बच्चू कडूंना विधान परिषदेची ऑफर देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. मुंबईत शिंदे आणि कडूंची भेट झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

21 Apr 2026, 07:22 वाजता

अमरावतील लैंगिक छळ प्रकरण: आरोपी अयानसंदर्भात थार मालकाचा मोठा खुलासा

अमरावतीमधील परतवाडा तरुणीचे लैंगिक शोषण प्रकरणात अपडेट समोर आली आहे. आरोपी अयाननं रीलसाठी गाडी मागितल्याचं थार कारचा मालक आर्यन प्रजापतीने म्हटलं आहे मोबाईल विकत घ्यायला गेलो तेव्हा गाडी मागितली. आरोपी अयानशी काही संबंध नाही. व्हिडिओ गेल्या वर्षीचा असल्याची माहिती त्यानं दिलीये.

21 Apr 2026, 07:22 वाजता

राज्यातील नऊ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कोणाला कुठे नियुक्त करण्यात आलं?

राज्यातील नऊ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कोल्हापूर,सातारा, सांगली, गडचिरोलीसह अनेक जिल्ह्यांत फेरबदल वादग्रस्त ठरलेले एसपी तुषार दोषी यांची सांगली एसपी म्हणून बदली करण्यात आळी आहे. पुणे गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांची सातारा पोलिस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून सोबतच पुणे पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांची वाशीम पोलिस अधीक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. 

21 Apr 2026, 07:22 वाजता

सर्वांसमोर सहर शेख भडकल्या; नेमकं काय म्हणाल्या जाणून घ्या

ठाणे- जात प्रमाणपत्र प्रकरणासंदर्भातील पत्रकार परिषदेत सहर शेख भडकल्या. पत्रकारांच्या नॉट रिचेबलच्या प्रश्नावर सहर शेख चिडल्याचं दिसून आलं. "आम्हाला टार्गेट केले गेले. माझे सर्टिफिकेट बनावट नाही. 2012 मध्ये हे मला सर्टिफिकेट दिले गेले आहे, जे इथल्या तहसीलदार यांनी दिले होते," असा दावा नगरसेविका सहर शेख यांनी केला आहे.

21 Apr 2026, 07:14 वाजता

शिंदेंच्या कार्यक्रमाकडे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने फिरवली पाठ; कारण आलं समोर

सातारा- कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांची साताऱ्यातील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेला गैरहजर राहिले. साताऱ्यातील गांधी मैदानावर सभा होती. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या बाबतची नाराजी बोलून दाखवली आहे.

21 Apr 2026, 07:14 वाजता

खरातने मिठाईमधून पीडितेला काय खाऊ घातलं?

नाशिक- भोंदू अशोक खरात प्रकरणात अपडेट समोर आली. एसआयटीनं खरातची 9 तास कसून चौकशी केली. अशोक खरातला पाचव्या गुन्ह्यात कोर्टाने 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पीडितेला खाऊ घातलेल्या मिठाईत कोणते पदार्थ मिसळले याबाबत चौकशी करण्यात आली.

21 Apr 2026, 07:14 वाजता

नाशिक प्रकरण: रजा मेमन आणि शफी शेख यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

नाशिक -  मल्टीनॅशनल कंपनी धर्मांतरण प्रकरण- रजा मेमन आणि शफी शेख यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी  तर निदा खान बाबत अंतरिम जामीनाबाबत निर्णय पुढे ढकलला निदा खानवर अटकेची टांगती तलवार कायम, 27 एप्रिलला होणार पुढील सुनावणी होणार आहे.

 

21 Apr 2026, 06:52 वाजता

एक फोन कॉल आणि सुप्रिया थेट बारामतीमध्ये

पुणे- सुनेञा पवार यांच्या आजच्या बारामती येथील सभेला सुप्रिया सुळे उपस्थित राहणार आहेत. जय पवार यांनी फोन करुन निमंत्रित केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार पक्ष) खासदार सुप्रिया सुळे दुपारी 2 वाजता प्रचारसभेसाठी  हजर राहणार  आहेत.

 

