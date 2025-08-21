Maharashtra Breaking News Today LIVE: उपराष्ट्रपती निवडणुकीत फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 Aug 2025: महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे क्षणोक्षणाचे अपडेट्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येतील. आज सध्या महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये जोरदार पाऊस होत असून काही ठिकाणी पूर परिस्थिती सुद्धा आहे. या शिवाय राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि ठळक बातम्यांचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...
21 Aug 2025, 08:29 वाजता
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांशी फडणवीस साधणार संवाद असल्याचे म्हटले जात आहे.
21 Aug 2025, 07:55 वाजता
सरकारी लाडकी बहिणींवर कारवाई होणार
सरकारी लाडकी बहिणींवर कारवाई होणार. पात्र नसताना लाभ घेतलेल्यांवर कारवाई होणार. महिला व बाल विकास विभागाकडून यादी जाहीर. 1183 महिलांची नाव संबंधित विभागांना दिली आहेत. संबंधित विभाग अपात्र लाडक्या बहिणींवर कारवाई करणार. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये 1183 महिला अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ.
21 Aug 2025, 07:28 वाजता
'ठाकरे ब्रँड कोमात, देवाभाऊ जोमात' दादरच्या शिवसेना भवन परिसरात भाजपची बॅनरबाजी
बेस्ट पतपेढी निकालानंतर भाजपने ठाकरे गटाला डिवचलंय. ठाकरे ब्रँड कोमात तर स्वदेशी देवाभाऊ जोमात म्हणत भाजपने ठाकरेंना डिवचलंय. दादरच्या सेनाभवन परिसरात भाजपनं जोरदार बॅनरबाजी केलीये. नुकत्याच पार पडलेल्या बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनलचा दारूण पराभव झालाय. सर्वच्या सर्व २१ जागांवर ठाकरे बंधूंच्या उमेदवारांना पराभव स्विकारावाल लागलाय. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलला 7 जागा मिळाल्यात. त्यामुळे भाजपनं बॅनरबाजी करत ठाकरेंना डिवचलंय.
21 Aug 2025, 06:57 वाजता
पंढरपुरातील भीमा नदीकाठच्या नागरिकांना हायअलर्ट
पंढरपुरातील भीमा नदीकाठी हायअलर्ट देण्यात आला आहे. उजनी धरणातून भीमा नदीत सोडण्यात येणा-या पाण्याचा विसर्ग 1 लाख 25 हजार क्युसेकपर्यंत वाढवण्यता आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने माळशिरस, माढा,पंढरपूर, दक्षिण सोलापूर, मंगळवेढा, मोहोळ तहसीलदारांना नदीकाठी सतर्क राहण्याबाबत कळवलं आहे. धरणातून विसर्गात वाढ केल्यानं नदीकाठी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.
21 Aug 2025, 06:39 वाजता
नागपुरात वाहतूक पोलीस अॅक्शन मोडवर
नागपूर शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी खाजगी बसेसला शहर प्रवेश बंदी करण्यात आल्यानंतर आता वाहतूक पोलीस ॲक्शन मोडवर आलेत. शहरात अवैध पार्किंगच्या विरुद्ध कारवाई राबवत वाहतूक पोलिसांनी 27 ट्रॅव्हल्स वर कारवाई केली. यात 12 चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शहरात आतील परिसरात सकाळी आठ ते रात्री दहा या कालावधीत खाजगी ट्रॅव्हल्सना शहरातील रस्त्यांवर पार्किंग व पिकप ड्रॉप साठी बंदी घालण्यात आली आहे.