Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभारातील महत्त्वाच्या बातम्या, राजकीय हालचाली तसेच देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी ब्लॉग रिफ्रेश करा...  

Priti Ved | Feb 21, 2026, 10:27 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानीप्रकरणी भिवंडी न्यायालयातील सुनावणीला लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत यावर लक्ष असेल तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आज महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेणार आहे, या परिषदेतील महत्त्वाच्या अपडेट्स. त्याशिवाय संजय राऊत मालेगाव कोर्टात हजर राहणार असून याकडेही लक्ष असेल. दादा भुसेंनी दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याप्रकरणी हजर राहणार याचे अपडेट्स असतील. माझी वसुंधरा’ मध्ये शिर्डी नगरपरिषद अव्वल आली असून त्यांना 75 लाखांचे बक्षीस जाहीर, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते  गौरव होणार आहे. या आणी यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय वर्तुळातील घडमोडी आणि दिवसभारतील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर...

21 Feb 2026, 10:24 वाजता

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात दाखल

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात दाखल... आरएसएस मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात दाखल झाले आहेत. 

21 Feb 2026, 10:20 वाजता

Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलात वाढ, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? जाणून घ्या आजचा भाव

Petrol Diesel Price Today 21 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  रोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे ताजे दर जाहीर होत असतात. आज, 21 फेब्रुवारी 2026 चे नवीनतम पेट्रोल आणि डिझेल दर काय आहेत हे जाणून घ्या.     

सविस्तर बातमीसाठी इथे क्लिक करा 

21 Feb 2026, 10:00 वाजता

राहुल गांधींच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवले...

मुंबईत कॉंग्रेसची जोरदार बॅनरबाजी... बॅनरबाजीसह राहुल गांधींच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवले... काळे झेंडे दाखवून राहुल गांधींचा जाहीर निषेध... 

21 Feb 2026, 09:55 वाजता

द्रव वायू वाहून नेणाऱ्या ट्रकचा स्फोट 

चिलीतील सॉटियागोत ट्रकचा भीषण स्फोट... द्रव वायू वाहून नेणाऱ्या ट्राकचा स्फोट... अपघातात चार जणांचा मृत्यू तर 50 वाहनांचं नुकसान कित्येक जखमी

21 Feb 2026, 09:46 वाजता

राहुल गांधी प्रकरणी नवीन जामीनदार सादर करणार...
आरएसएस मानहानीप्रकरणी राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात हजर होणार... कोर्टात नवीन जामीनदार सादर करणार... नवीन जमीदार हर्षवर्धन सपकाळ असणार...
 

21 Feb 2026, 09:45 वाजता

दहावीच्या परीक्षेत कॉपी बाहाद्दरांना दणका
पहिल्याच दिवशी 11 कॉपी बहाद्दरांवर कारवाई....  पुण्यात 10 तर नागपूर विभागात एकावर कारवाई... 

21 Feb 2026, 09:35 वाजता

राहुल गांधी मुंबईहुन भिवंडीला रवाना...
आरएसएस मानहानीप्रकरणी राहुल गांधी भिवंडी कोर्टात हजर होणार... राहुला गांधी 11:30 वाजता कोर्टात हजर राहणार...  कोर्टात नविन जामिनदार सादर करणार

21 Feb 2026, 09:24 वाजता

राहुल गांधी मुंबईत दाखल; काटेकोर बंदोबस्त 
राहुल गांधी मुंबईत दाखल... पोलिसांच्या काटेकोर बंदोबस्तात राहुला गांधी मुंबई विमानतळावर दाखल... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानीप्रकरणी भिवंडी न्यायालयातील सुनावणीला लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी कोर्टात उपस्थित राहणार... 

21 Feb 2026, 09:08 वाजता

Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: लहानपणीचे प्रेम ते कमी वयात लग्न! जेव्हा राहुल ईशानीच्या प्रेमात झाला होता 'क्लीन बोल्ड'! 'अशी' होती प्रेमकहाणी

Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: भारतीय लेग-स्पिन गोलंदाज राहुल चहरने त्याची पत्नी इशानी जोहरपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली आहे. क्रिकेटपटूने सोशल मीडियावर अपडेट शेअर केले. या जोडप्याची लव्ह स्टोरी नक्की कशी होती याबद्दल जाणून घेऊयात...   

सविस्तर बातमीसाठी इथे क्लिक करा 

21 Feb 2026, 09:03 वाजता

उपमुख्यमंत्र्यांचा सातारा दौरा; सत्तेचा तिढा सुटणार? 
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या दरे गावी अचानक आल्याने सातारा जिल्हा परिषदेचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकी मध्ये महायुतीतच त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला 27 राष्ट्रवादीला 20 तर शिवसेनेला 15 अशा जागा मिळाल्याने सत्तेसाठी असणारा 33 आकडा जुळवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे दरम्यान भाजपाकडूनही जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष पदाचा दावा केला जात असल्याने अजूनही तीनही पक्षांच्या भूमिका गुलदस्तात आहेत. दरम्यान रात्री अचानक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा जिल्ह्यात दरेगावी मुक्कामी आले आहेत त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा पेच संपणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...

