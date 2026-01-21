Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा! सुप्रीम कोर्टात तीन महत्त्वाच्या सुनावण्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 January 2026: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह नेमकं कुणाचं आहे यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट 21 आणि 22 जानेवारी असे दोन दिवस सुनावणी करणार असून निर्णय देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरु शकते. दुसरीकडे राज्यात महापौर निवडणुकीवरुन रणकंदन सुरु आहे. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असताना, मुंबई पालिकेत नेमका कोणाचा महापौर बसणार याबद्दल वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.
21 Jan 2026, 07:36 वाजता
संभाजीनगरमध्ये भाजप-सेनेत वाद
छत्रपती संभाजी नगरात अखेर शिवसेना-भाजपचे युती झाली युतीची घोषणाही झाली. मात्र युतीची घोषणा होताच पुन्हा एकदा भाजप कार्यकर्ते चिडले आणि त्यांनी ज्या हॉटेलमध्ये युतीची बैठक होती तिथेच राडा घालायला सुरुवात केला युती आम्हाला नकोय असं वैजापूरच्या काही कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं. जर सिल्लोड मध्ये युती होत नसेल तर वैजापूर मध्येच का असा त्यांचा सवाल होता. सिल्लोड प्रमाणे न्याय वैजापूरलाही द्यावा हीच त्यांची मागणी होती. त्यामुळे अतुल सावे यांना घेराव घालत त्यांच्या गाडीसमोर कार्यकर्ते आडवे आले. मात्र पोलिसांनी अतुल सावे यांची कार्यकर्त्यांच्या गराड्यातून सुटका केली आणि सावे निघून गेले.. धक्कादायक म्हणजे युती झाली असली तरी अब्दुल सत्तारांच्या भूमिकेने युतीत तणाव आहे, सत्तारांनी कोणाला काहीही न विचारता स्वतः वेगळे लढण्याची घोषणा केली, सिल्लोड मध्ये भाजपची ताकद नाही त्यामुळे वेगळे लढणार असे त्यांचे म्हणणे आहे, अतुल सावे यांनीही सत्तार यांना यावरून चिमटा काढलाय ते मुख्यमंत्र्यांचा ऐकत नाही पालकमंत्र्यांनी बोलावल्यावर येत नाही तर मग त्यांचे चर्चा तरी कशाला करायला हवी असा अतुल सावे यावर म्हणाले
21 Jan 2026, 07:24 वाजता
महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा! सुप्रीम कोर्टात तीन महत्त्वाच्या सुनावण्या
महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे...सुप्रीम कोर्टात तीन महत्त्वाच्या विषयांवर सुनावणी होणार आहे...यातून राज्याच्या राजकारणाची दिशा बदलू शकते...त्यामुळे याकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे...शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे..सोबतच राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबतही सुनावणीची शक्यता आहे...तर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या झेडपी निवडणुकीबाबतही सुप्रीम फैसला येणार आहे...या निकालावर राज्यातील 20 झेडपी निवडणुकांची दिशा ठरणार आहे...
21 Jan 2026, 07:08 वाजता
बीएसमी निवडणूक निकाल, भाजप-सेनेत मतभेद
भाजप आणि शिवसेनेत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालावरून मतभेद झाले आहेत. मुंबईत कमी जागा आल्याचं खापर भाजप नेत्यांकडून शिवसेनेवर फोडल्याची चर्चा आहे. जास्त जागा मागून कमी जागा निवडून आणल्यामुळे स्ट्राईक रेट कमी झाल्याचा ठपका शिवसेनेवर ठेवण्यात आला आहे. तर मुस्लीमबहुल जागा मागितल्या नसतानाही त्या लढण्यास भाग पडल्याचं शिवसेनेनं सांगितलंय. तसंच भाजपकडून मदत न झाल्यामुळे जवळपास 11 जागा कमी फरकानं पडल्याचंही शिवसेनेच्या नेत्यांनी सांगितलंय. भाजपनं शिवसेनेचा हा दावा फेटाळून लावलाय. जागा वाटप हे प्रत्य़ेक वॉर्डाचं विश्लेषण करुन करण्यात आल्याचा दावा भाजपनं केलाय. जागावाटपात उजवं डावं झालं नसल्याचा दावा भाजपनं केलाय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानंही यावरुन शिवसेनेला टोले लगावलेत. भाजपच्या लेखी शिवसेनेची उपयुक्तता संपली आहे त्यामुळं पुढच्या काळात शिंदेंना बाजुला काढलं जाईल असं राऊत म्हणालेत.
21 Jan 2026, 07:08 वाजता
जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी 509 उमेदवारांकडून अर्ज दाखल
509 उमेदवारांकडून अर्ज दाखल,अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे
जिल्हा परिषद साठी 1872 तर पंचायत समिती साठी 2775 अर्जाची विक्री
जिल्हा परिषदेसाठी 204 उमेदवारांकडून आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल
खेड तालुक्यातून 34 भोर 31 इंदापूर 30 दौंड 23 हवेली 17 बारामती 15 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत
सर्वात कमी पाच उमेदवारी अर्ज जुन्नर तालुक्यातून दाखल झाले आहेत
पंचायत समिती साठी 305 उमेदवार अर्ज दाखल झाले आहेत यात खेड तालुक्यातून ५४ बारामती 49 भोर एकोणचाळीस मुळशी अडतीस शिरूर 21 दोन पुरंदर तालुक्यातील 15 अर्ज दाखल झालेत सर्वात कमी नऊ अर्ज जुन्नर दाखल झाल्या आहेत
21 Jan 2026, 07:07 वाजता
मुंबईत उद्धव ठाकरेंना धक्का
ठाकरे गटाची एक नगरसेविका सकाळ पासून नॉट रिचेबल असल्याची माहिती आहे. मुंबईतील ही नगरसेविका असल्याचे समजतय
21 Jan 2026, 07:07 वाजता
मुंबईच्या महापौरपदावर दिल्लीत खलबतं
मुंबईच्या महापौरपदाचा मुद्दा आता दिल्लीच्या कोर्टात गेलाय... काल रात्री शिवसेनेचे राहुल शेवाळे आणि भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांची चर्चा झाली... या बैठकीत महापौर पदाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय.. त्यामुळे महापौरपदावर काय तोडगा निघणार याची सर्वांना उत्सुकता लागलीये..
21 Jan 2026, 07:06 वाजता
शिवसेना पक्ष, चिन्हावर आज सुनावणी
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचा मुहूर्त अखेर ठरलाय...
21 जानेवारीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत या प्रकरणाचा उल्लेख आहे...त्यामुळे आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडणार आहे..,सोबतच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र न केल्याने सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे.... यासह, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह प्रकरणाचीही सुनावणी कोर्टात सोबतच पार पडणार आहे..याच बरोबर अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अपात्र न केल्याने जयंत पाटलांनी दाखल केलेली याचिका आणि नागालँड मधील आमदार अपात्रता प्रकरणीही सुनावणी होणार आहे... सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी होईल...त्यामुळे आज कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय...
21 Jan 2026, 07:06 वाजता
सुप्रीम सुनावणीवर असीम सरोदेंचं ट्विट
सुप्रीम कोर्टात होणा-या सुनावणीआधी अॅड असिम सरोदे यांनी एक्सवर ट्विट करत महत्वाचं विधान केलं आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीत निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागल्यास शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील. तसेच उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील, असा दावाही असीम सरोदे यांनी केला आहे.
20 Jan 2026, 22:07 वाजता
Live Updates: ...तर एकनाथ शिंदेंना नवा पक्ष काढावा लागेल; आमदार, खासदार आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक सगळे अपात्र होणार?
सुप्रीम कोर्टात उद्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात दोन दिवसांसाठी सुनावणी होणार असून, यानंतर निकाल येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने जर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने निकाल देत नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह सोपवलं तर काय होईल? यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिली आहे. 'झी 24 तास'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सर्व शक्यता पडताळून सांगितल्या आहेत.
चिन्ह गोठवल्यास काय होणार? असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, "मागच्या तीन वर्षात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. 21 तारखेला सुनावणी होईल सांगितलं होतं. तरी कदाचित सुनावणी होणार नाही. निर्णय द्यायचा असेल तर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनेच होईल. त्यामुळे पुढील तारखा हा मार्ग असू शकतो".
चिन्ह गोठवलं तर एकनाथ शिंदेंचे आमदार, खासदार, नगरसेवक अपात्र ठरणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "जे आमदार, खासदार नगरसेवक म्हणून शिंदे सेनेतर्फे निवडून आले, तेव्हा कायदेशीररित्या शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला होता. कायदेशीररित्या ते धनुष्यबाण चिन्ह वापरु शकत होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकार दिला आहे. त्यामुळे ते अपात्र ठरणार नाहीत. पण निर्णय येईल तेव्हा शिवसेना नाव आणि चिन्ह जाईल. उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेना त्यांची आहे सांगत सुपर्त करण्यात येईल, चिन्ह कदचित गोठवलं जाईल किंवा उद्धव ठाकरेंना दिलं जाईल, पण ते चिन्ह राहणार नाही. त्यावेळी एकनाथ शिंदे पक्षविहीन होतील आणि दुसऱ्या पक्षात जावं लागेल. एकनाथ शिंदेंची ओळख अमित शाहांचा पक्ष चालवणारे प्रमुख अशी आहे".
'शिदेंना वेगळा पक्ष काढून द्यावा लागेल'
"निवडून आलेले कोणतेही प्रतिनिधी अपात्र ठरणार नाहीत. ते कायदेशीर पद्दतीने निवडून आले आहेत. पण त्यांना मोकळीक मिळेल. कोणत्यात पक्षाचे नसल्याने ते नवा पक्ष काढून त्याचे सदस्य येतील, किवं भाजपात जातील. कोणाची खासदारकी, आमदारकी, जाणार नाही. कायदेशीररित्या पक्ष, चिन्ह असताना त्यांनी निवडणूक लढवली आहे. पण जेव्हा नाव आणि चिन्ह काढून घेतलं जाईल तेव्हा ते बांधील नसतील आणि हवं ते करण्याची मोकळीक मिळेल. भाजपा आता काय सर्वांना घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिदेंना वेगळा पक्ष काढून द्यावा लागेल. काहीजण कदाचित उद्धव ठाकरेंकडे परत येतील," अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली.
20 Jan 2026, 22:07 वाजता
Live Updates: ...तर मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरेंचा महापौर बसणार, SC चा निर्णय बदलू शकतो सगळं गणित
सुप्रीम कोर्टात उद्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार असून, जर निर्णय आला तर मुंबई महापालिकेतील बहुमताचं गणित बदलण्याची शक्यता आहे. सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं. अशावेळी राज, उद्धव ठाकरे जास्त सक्रीय झालेले दिसतील असं ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना सांगितलं आहे. एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष काढू शकतात किंवा भाजपात समाविष्ट करुन घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे भाजपात सहभागी झाले तर शिंदे यांचं राजकीय महत्व कमी होईल अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली.
'सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं'
"महापौरपदाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला तर एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवर उद्धव ठाकरेंकडे जाऊ शकतात. यामुळे सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं. अशावेळी राज, उद्धव ठाकरे जास्त सक्रीय झालेले दिसतील," असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे.
एकनाथ शिंदे नवा पक्ष काढून सर्वांना सामावून घेतील या शक्यतेवर ते म्हणाले, "आता शिवसेना हे नावं आणि चिन्ह याचं आकर्षण आहे. लोकांच्या मनात आपुलकी आहे. ती नवीन चिन्ह आणि पक्षात नसेल. छत्र निघून गेल्यावर एकनाथ शिंदेंसोबत राहण्याचा निर्णय घेताना हे महत्त्वाचं असेल".