Maharashtra News LIVE Blog: अमेरिका इराणच्या लष्करी क्षमतेवर हल्ला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 March 2026:  येत्या काळात बदलापूर-अंबरनाथकरांचा प्रवास गतिमान होणारंय.. कासगाव-कामोठे नव्या रेल्वे मार्गाच्या फायनल लोकेशन सर्व्हेला रेल्वे मंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवलाय. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खेड तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेण्यासाठी जिजाई निवासस्थानी पोहचलेत.

Pravin Dabholkar | Mar 21, 2026, 09:04 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 March 2026: कॅप्टन खरातचं बिंग फोडणारा नीरज जाधव अखेर पोलिसांच्या ताब्यात आलाय. शिर्डीत त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालाय. सरकारकडून 300 बेकायदेशीर वेबसाइट्स आणि अॅप्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. एकूण आतापर्यंत सुमारे 8400 वेबसाइट्सवर कारवाई झाली असून यापैकी 4900 वेबसाइट्स ऑनलाइन गेमिंग कायद्यानंतर ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रियाधमध्ये एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झालाय. लैंगिक शोषणाचे 58 नाहीतर 100 पेक्षा अधिक व्हिडीओ असल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. नाशकात सुरू असलेल्या SIT च्या बैठकीतील पोलीस सूत्रांनी ही माहिती दिली.  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने सुद्धा या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासाच्या दृष्टीने काय पावलं उचलायला हवीत ती आम्ही उचलू, असे सुनील तटकरे म्हणाले.

21 Mar 2026, 09:03 वाजता

पुण्यात राष्ट्रवादी बैठकीत तटकरे-चाकणकरांचे फोटो वगळल्याने नाराजी

पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यस्तरीय आधार” बैठक अजित पवार यांच्या निधनानंतर मराठा समाजातील नेत्यांनी आयोजित केली असली, तरी बैठकीच्या बॅनरवर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि नेत्या रूपाली चाकणकर यांचे फोटो नसल्यामुळे पक्षातील अंतर्गत नाराजी आणि राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

21 Mar 2026, 09:02 वाजता

पावसाचा अलर्ट मागे, तापमान वाढणार

हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट मागे घेतल्याचे जाहीर केले असून, येत्या दिवसांत तापमान हळूहळू वाढत जाणार आहे.

21 Mar 2026, 08:51 वाजता

इराण-इस्रायल युद्धात भारताला मोठा फटका; भारतीयांचा बळी आणि लाखो परतले

इराण-इस्रायल युद्धामुळे 6 भारतीय ठार झाले असून, 3 लाखांहून अधिक भारतीय मायदेशी परतले आहेत; 21 दिवसांनंतरही इराण-इस्रायलकडून क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू आहे.

21 Mar 2026, 08:46 वाजता

उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन मुंबई दौऱ्यावर; सुनेत्रा पवारांची सांत्वन भेट

उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आज मुंबई दौऱ्यावर असून संध्याकाळी देवगिरीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर सांत्वन भेट घेणार आहेत; अजित पवार महायुती सरकारमध्ये असताना सी. पी. राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते

21 Mar 2026, 08:43 वाजता

रुपाली चाकणकरांचा राजीनाम्यानंतर इशारा: खोट्या आरोपांवर नोटीस

राजीनाम्यानंतर रुपाली चाकणकरांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी भोंदू अशोक खरातला फक्त आध्यात्मिकदृष्ट्या गुरु मानलं असून त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य माहित नाही; तसेच खोट्या माहितीच्या आधारे आरोप करणाऱ्यांना त्यांनी नोटीस पाठवण्याचा इशारा दिला आहे.

21 Mar 2026, 08:09 वाजता

भोंदू अशोक खरातच्या दबावाखाली रुपाली चाकणकरांचा महिला आयोग अध्यक्षपदाचा राजीनामा

भोंदू अशोक खरातच्या दबावामुळे रुपाली चाकणकरांनी राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय घेतला, जो मुख्यमंत्री आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर ठरवण्यात आला.

21 Mar 2026, 07:53 वाजता

छत्रपती संभाजी नगरमध्ये घरगुती गॅस पुरवठ्यात ताण; पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात दररोज सरासरी २०,३५० सिलिंडरची गरज असतानाही मागील दोन दिवसांपासून २९० टन आवश्यक पुरवठ्याऐवजी फक्त १४० टन गॅस उपलब्ध होत आहे, ज्यामुळे गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागण्याची शक्यता आहे; ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर आणि जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या उपस्थितीत गॅस वितरकांची बैठक पार पडली आणि पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एजन्सी स्तरावर सुरक्षा पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

21 Mar 2026, 07:11 वाजता

अमेरिका इराणच्या लष्करी क्षमतेवर हल्ला

अमेरिकी मध्यवर्ती कमांडच्या माहितीप्रमाणे, अमेरिकी सैन्य इराणच्या हद्दीत खोलवर असलेल्या लष्करी लक्ष्यांचा विध्वंस करत इस्लामिक प्रजासत्ताकाची लष्करी क्षमता कमकुवत करत आहे.

21 Mar 2026, 07:09 वाजता

अमेरिकेने इराणच्या लढाऊ विमानासह रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट केले

अमेरिका सेंट्रल कमांडने इराणच्या लढाऊ विमानाला उद्ध्वस्त केले असून, अनेक रॉकेट लॉन्चर्सही नष्ट केले असल्याचे व्हिडिओंमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.

21 Mar 2026, 06:50 वाजता

दिल्लीत पावसामुळे गारवा वाढला, जामा मशीद धुक्यात लपली

सलग दोन दिवसांच्या पावसामुळे दिल्लीतील तापमान 14 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले असून, दाट धुक्यामुळे जामा मशीद आणि जुनी दिल्ली परिसर पूर्णपणे धुक्यात बुडाला आहे.

सुनेञा पवार यांनी रुपाली चाकणकर यांना भेट नाकारली, अजित पवारांच्या अपघाताशी या भोंदू बाबाचे कनेक्शन आहे का?

Explained: 8 व्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस, 50 हजारहून कमी पगार असलेल्यांना कसा मिळेल फायदा?

Exclusive: अशोक खरात सर्पदेवता जमिनीवर आणण्याचा करायचा दावा, मोटर ऑपरेटेड साप दाखवून गंडा

घरात सुख-समृद्धीसाठी लाटणं-पोलपाट कसं ठेवावं? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या सुविधा; मोठी अपडेट आली समोर!

फक्त ‘या’ पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून रणवीरने ‘धुरंधर’साठी बनवली बॉडी !

दुष्काळात 13 वा महिना... गॅस तर मिळाला नाहीच 1.15 लाख रुपये मात्र गमावले; सावधान! तुमच्यासोबतही असं होऊ शकतं

Infra News : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा मोठा प्रकल्प; JNPT-पुणे-गोवा लिंक रोडचा मार्ग मोकळा

Ashok Kharat Case:&#039;केबल टेस्टरने अल्पवयीन मुलीला...&#039; भोंदूबाबाचं नवं कांड उघड, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 सुरु होण्यापूर्वी SRH ला डबल धक्का! पॅट कमिन्सनंतर अजून एक खेळाडू बाहेर

