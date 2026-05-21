Maharashtra Breaking News Today LIVE : NEET पेपरफुटीमुळे इंजिनिअरिंग, फार्मसीचे प्रवेश रखडणार

Breaking News Today LIVE Updates : NEET पेपरफुटीमुळे प्रवेश लांबणीवर
नीट यूजी परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकाफुटीचा फटका आता राज्यातील इंजिनिअरिंग आणि फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाला बसणार आहे... नीट पुनर्परीक्षा होऊन गुण जाहीर होत नाही तोपर्यंत या अभ्यासक्रमांची प्रवेश परीक्षा राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाला (सीईटी सेल) सुरू करता येणार नाही... त्यातून यंदा नीट गोंधळामुळे राज्यातील इंजिनिअरिंग आणि फार्मसी कॉलेजांची प्रवेश प्रक्रियाही लांबणीवर पडणार आहे... त्यातून या अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक सत्राची घडी पुन्हा विस्कटणार असून, शैक्षणिक सत्र विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता आहे...सीईटी सेलमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत काही अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीटचे गुणही ग्राह्य धरले जातात.
Breaking News Today LIVE Updates : शुभम खैरनारला 5 दिवसांची CBI कोठडी
NEET पेपर फुटी प्रकरणात आरोपी शुभम खैरनारच्या अडचणीत आता आणखी वाढ झालीय.. दिल्लीतील विशेष CBI कोर्टाने शुभम खैरनारला 5 दिवसांची CBI कोठडी सुनावलीय.. तपासादरम्यान इतर आरोपींची ओळख पटवायची आहे.. तसंच प्रश्नपत्रिका आणखी कोणाला विकण्यात आली का याचा तपास करायचा असल्याचं CBI ने कोर्टात सांगितलं.. याशिवाय आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घ्यायचा असून या संपूर्ण प्रकरणामागील मोठा कट उघड करायचा असल्याचाही दावा CBI कडून करण्यात आला.. शुभमला महाराष्ट्रात नेऊनही तपास करायचा असल्याचं CBI ने स्पष्ट केलं.. दरम्यान बचाव पक्षाने या मागणीला विरोध करत सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं आधीच जप्त केली असून आरोपी तपासात सहकार्य करत असल्याचं सांगितलं.. मात्र दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने अखेर शुभम खैरनारला 5 दिवसांची CBI कोठडी मंजूर केली..
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील रेटवडी येथे अवैध गौण खनिज उत्खनन होत असल्याची तक्रार देणाऱ्या तरुणावरच प्राणघातक हल्ला झाला आहे. हल्ल्यावेळी तरुणाला वाहनाखाली चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.. अमोल काळे असं या तरुणाचं नाव आहे.. तरुणाचा मृत्यू झाल्याचं समजून हल्लेखोर पसार झाले... त्यानंतर तिथं जमलेल्या जमावानं अमोल काळेला रुग्णालयात दाखल केलं... या घटनेनंतर रात्री उशिरापर्यंत खेड पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पुणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक संदीप सिंह गिल यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देत सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली आणि तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची तक्रार करणारे अमोल काळेवर यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अमोल काळे यांनी महसूल प्रशासनाकडे गुगल लोकेशन, फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे सादर करून अवैध उत्खननाची तक्रार दिली होती. मात्र संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
जळगावात पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय... पेट्रोल संपल्याचं सांगत पेट्रोल देण्यास नकार दिल्याने कर्मचाऱ्याच्या पोटात चाकू घुसवण्यात आला... जखमी कर्मचाऱ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून याप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला...
- नांदेडच्या ग्रामीण भागात इंधनचा तुटवडा
- डिझेल मिळवण्यासाठी शेतक-यांच्या रांगा
- हदगाव, हिमायतनगर, भोकरमध्ये डिझेलचा तुटवडा
- डिझेल मिळत नसल्यानं शेतीची कामं खोळंबली
विदर्भासह उत्तर भारतात उष्णतेची तीव्र लाट आहे...उन्हाच्या झळा आणि उकाड्याने नागरिक हैराण झाले आहेत...वर्धा जिल्ह्यात तर सूर्याचा प्रकोप पाहायला मिळाला...इथं पारा थेट 47 अंशांवर पोहोचला होता...हे देशातील दुस-या क्रमाकांचे सर्वाधिक तापमान होतं...देशात उत्तर प्रदेशातील बांदा इथं बुधवारी 48 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले होते....दरम्यान पुढील 4 दिवस उष्णतेचा ताप कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे...त्यामुळे नागरिकांनी दुपारी 12 ते 4 दरम्यान घराबाहेर पडणे टाळावे अशा सूचना आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत...
Breaking News Today LIVE Updates : कांदा दर घसरणीची केंद्राकडून दखल
कांदा दर घसरणीची केंद्राने दखल घेतलीये...कालपासून केंद्राचे एक पथक नाशिक दौ-यावर असून बाजार समित्या, नाफेड कांदा खरेदी केंद्राची पाहणी केली जात आहे...तसेच आज या पथकाची जिल्हाधिका-यांसोबत बैठक होणार आहे...दरम्यान शेतक-यांनी कांदा विक्रीची घाई करू नये... बाजारभावांचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने विक्री करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय... नाफेडकडून १२३५ रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी सुरू करण्यात आलीय...याचाच आढावा केंद्रीय पथकाकडून घेण्यात येत आहे....
नसरापूर प्रकरणाची आजपासून दररोज सुनावणी होणार आहे. नसरापूर अत्याचार आणि खून प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे यांच्याविरुद्ध 14 दिवसांत आरोप पत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर आता या प्रकरणाची जलद गतीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पुण्यातील विशेष न्यायालयात आजपासून दररोज सुनावणी होणार आहे.
आज‘राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा’ बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी १ ते ३ दरम्यान होणार बैठक बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार पत्रकार परिषद अल निनो च्या पार्श्वभूमीवर शेती संदर्भात महत्वाची घोषणा होण्याची शक्यता
Breaking News Today LIVE Updates : अनधिकृत झोपड्यांवर सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी तोडक कारवाई
मुंबईतील वांद्रे पूर्व परिसरात रेल्वे रुळांलगतच्या अनधिकृत झोपड्यांवर सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी तोडक कारवाई करण्यात येणार आहे. काल दिवसभर झालेल्या तोडक कारवाईवेळी मोठा गोंधळ झाला. अतिक्रमण हटवताना नागरिक आक्रमक झाले. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यावेळी स्थानिकांकडून पोलिसांवर जोरदार दगडफेक करण्यात आली.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 May 2026 : आज नसरापूर प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्यात येणार आहे. पुण्यातील विशेष न्यायालयात दररोज ही सुनावणी होणार आहे. तर राजसाहेब ठाकरे आज सकाळी 11 वाजता त्यांच्या रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ठाणे न्यायालय येथे उपस्थित राहणार आहेत. आज 'राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा' बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी 1 ते 3 दरम्यान बैठक होणार आहे. तर तिकडे दिल्लीत केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषदेची बैठक घेणार आहेत.