Breaking News Today LIVE: पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून दांपत्याला लुटलं; कुठं घडली घटना?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 October 2025 : उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मराठवाड्याचा दौरा करण्याची शक्यता . अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भेटण्याची शक्यता. तर आगामी निवडणुकांवरून महायुतीत नाराजीचा सूर असल्याची सूत्रांची माहिती. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र लढण्याची मागणीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या बैठकीत महायुतीबाबत नाराजीचा सूर उमटल्याची माहीतीनाशिक, नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची इच्छा केली व्यक्त अनेक आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांनी युती धर्म मित्रपक्षांकडून पाळला जात नसल्याची केली तक्रार. एकिकडे सर्वत्र दिवाळीचा माहोल आणि फटाके फुटत असतानाच दुसरीकडे राज्यात नेमकी राजकीय आतषबाजी कशी होते हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळं पाहा दिवसभरातील सर्व महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर...
21 Oct 2025, 08:11 वाजता
Weather Updates : उत्तरेकडील राज्यांमध्ये गुलाबी थंडी; महाराष्ट्र मात्र होरपळतोय, आणखी किती दिवस सोसावा लागणार उकाडा? https://t.co/QpHxDzobg8
ढगाळ वातावरणामुळं राज्यात उष्णतेचा दाह आणखी वाढला...जाणून घ्या केंद्रीय हवामान विभागानं देशासह राज्यासाठी दिलेला इशारा... #news…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 21, 2025
21 Oct 2025, 08:07 वाजता
रिक्षाचालकाची युवतीला मारहाण
नाशिकच्या रविवार कारंजा येथे रिक्षाने कट मारल्याने रस्त्यावर पडलेल्या एका युवतीने जाब विचारला असता, रिक्षाचालकाने तिला अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण केलीये. त्याचबरोबर तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना नाशिकच्या रविवार कारंजा परिसरात घडली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात विनयभंगासह मारहाणीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर रमेश बाबुराव बोडके असे संशयित रिक्षाचालकाला अटक करण्यात आलीय. पीडित २६ वर्षीय युवती तिच्या दुचाकीने जात असताना रविवार कारंजा चौकात संशयित रिक्षाचालकाने तिच्या दुचाकीला कट मारला. त्यामुळे पीडिता रस्त्यावर पडली. रिक्षाचालक मुजोरी करत बोलत असल्याने पीडितेने त्याला जाब विचारला. याचा राग आल्याने संशयित रिक्षाचालक बोडके याने तिला अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरुवात केली आणि विनयभंग करण्याचाही प्रयत्न केला.
21 Oct 2025, 07:59 वाजता
पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून दांपत्याला लुटलं; कुठं घडली घटना?
पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून दांपत्याला लुटल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर शहरात उघडकीस आली आहे. बाजारातून पायी घरी जाणाऱ्या दांपत्यासमोर दुचाकी आडवी लावत पोलिस अधिकारी असल्याची बतावणी करून लुटण्यात आले. पैठण रोडवरील मातोश्री हॉस्पिटलच्या परिसरात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चोरट्यांनी 5 ग्रॅमची सोन्याची सुमारे 60 हजारांची अंगठी लंपास केली.
21 Oct 2025, 06:50 वाजता
वाशीम ते पुसद मार्गावर भीषण अपघात : दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू,एक गंभीर जखमी
वाशीम ते पुसद मार्गावर एका दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील एक व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातानंतर जखमीला तात्काळ वाशीम येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.धडक दिल्यानंतर संबंधित वाहनचालक अपघातस्थळावरून पसार झाला.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून,अपघातस्थळी पंचनामा करून फरार वाहनाचा शोध सुरू केला आहे.या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
21 Oct 2025, 06:49 वाजता
भोरमधील वेळवंड खोरे परिसरात बिबट्याचा सततचा वावर
भोरमधील वेळवंड खोरे परिसरात बिबट्याचा सततचा वावर नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत आहे. बिबट्या थेट नागरी वस्त्या, मुख्य रस्त्यावरील घरे आणि शेतात शिरत असल्याने नागरिक भयभीत झाले आहेत. भोर वन विभागाने परिसराची पाहणी करून नागरिकांना जनजागृती अभियानाद्वारे मार्गदर्शन केले. त्यांनी बिबट्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या गाई, म्हशी, शेळ्या यांसह पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानभरपाईच्या तरतूदीबाबत माहिती दिली. वनविभागाने स्थानिकांना शेतात आणि परिसरात सुरक्षित वावरासाठी काळजी घेण्याचे निर्देशही दिले. नागरिकांच्या मते, गेल्या अनेक महिन्यांपासून बिबट्याने अनेक प्राणी फडशा पाडले आहेत.
21 Oct 2025, 06:46 वाजता
नसरापूर पुलाजवळ टेम्पो पलटी; रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे शेतकरी भाजीपाला उध्वस्त
पुण्याच्या नसरापूर जवळील शिवगंगा नदीवरील पुलाजवळ, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे रात्री तीन चाकी रिक्षा टेम्पो पलटी झाली. राजगडहून पुण्याच्या मार्केटमध्ये फुलं व भाजीपाला घेऊन निघालेला टेम्पो या खड्ड्यांमध्ये आपटून पलटी झाला. रिक्षामधील माल रस्त्यावर पसरल्याने शेतकऱ्याला नुकसान झाले. स्थानिकांनी तात्काळ चालकाला बाहेर काढून मदत केली. नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भोंगळ कारभारावर संताप व्यक्त करत, “या रस्त्यावर दररोज अपघात होत आहेत, प्रशासन झोपेत आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
21 Oct 2025, 06:44 वाजता
अमरावतीत राणा दाम्पत्याने मंत्रिपद न मिळाल्याची खंत बोलून दाखवलीये
अमरावतीत राणा दाम्पत्याने मंत्रिपद न मिळाल्याची खंत बोलून दाखवलीये..मी मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी अनेक जॅकेट शिवून ठेवले होते. मी मंत्री होणार असा मला विश्वास होता. मात्र आता हे जॅकेट दिवाळी दस-यात वापरतो अशी खंत रवी राणा यांनी बोलून दाखवलीय. तर पुढील काळात याबाबत नक्की विचार करू. असं बावनकुळे म्हणाले.
21 Oct 2025, 06:43 वाजता
फडणवीसांमुळे ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण वाचलं
फडणवीसांमुळे ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण वाचलं. चंद्रशेखर बावनकुळेंचा दावा. तर कुण्या सरकारची पुण्याई नाही. ओबीसी आरक्षण कोर्टानं वाचवलं. विजय वडेट्टीवारांचं बावनकुळेंना प्रत्युत्तर.