Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

दिल्लीत अल्पवयीन चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली आहे. १६ तारखेच्या रात्री ५६ वर्षीय आरोपी मकसूद याने अत्याचार केल्याची दिल्ली पोलिसांची माहिती दिली. अल्पवयीन पीडिता रात्री ११ च्या सुमारास स्टेशनरीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्यावेळी परिसरातील आरोपीने तिला आपल्या दुकानात बोलावून घेतले आणि लैंगिक अत्याचार केला. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी त्वरित कारवाई करत, 'पॉक्सो'अंतर्गत एफआयआर दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
समस्त शिक्षक आणि भावी शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागून असलेल्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. ही परीक्षा येत्या 12 आणि 13 डिसेंबरला राज्यभरात घेतली जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांची माहिती परीक्षेपूर्वी 15 दिवस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सीबीएसईने ही माहिती दिली आहे.
ठाणे शहर व जिल्हा बॅडमिंटन संघटना व सय्यद मोदी बॅडमिंटन प्रशिक्षण योजना यांच्या वतीने व महाराष्ट्र बॅडमिंटन संघटनेच्या अंतर्गत 'ठाणे जिल्हा सब ज्युनियर रैंकिंग बॅडमिंटन स्पर्धा 2026 'चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही मानांकन स्पर्धा मंगळवार 29 सप्टेंबर ते शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव क्रीडा संकुलातील खंडू रांगणेकर बॅडमिंटन हॉल येथे रंगणार आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यानुसार मुंबई वगळता एमएमआर क्षेत्रात अंबरनाथ, कल्याण परिसरात पीएमएवाय 2.0 अंतर्गत 1400 घरे उभारली जाणार आहेत. त्यापैकी सुमारे 950 घरांचे प्रत्यक्ष काम सुरू असून उर्वरित 450 घरे वेगवेगळ्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुढील तीन वर्षांत सर्व घरांचे काम पूर्ण जाणार आहे.
महापालिकेच्या यांत्रिक व विद्युत (एम अँड ई) संवर्गातील उच्चशिक्षित अभियंते चार ते पाच वर्षे माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागात केवळ हेल्पडेस्क सांभाळण्यात अडकले आहेत. तांत्रिक ज्ञान असूनही मूळ विभागाचे काम मिळत नसल्याने आणि प्रशासनाकडून बदलीस टाळाटाळ होत असल्याने अखेर या अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.
गणेशोत्सवातील सुटीचा फायदा घेत मोकळ्या जागांवर डेब्रिज टाकणाऱ्या डेब्रिज माफियांविरोधात सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मागील काही दिवसांत वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या कारवायांत डेब्रिज वाहतूक करणारी नऊ वाहने जप्त करण्यात आली असून, सहा पोलिस ठाण्यांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. खारघर, वाशी, रबाळे आदी भागांत ही कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील विकासकामांतून निर्माण होणाऱ्या डेब्रिज नवी मुंबई-पनवेल परिसरात टाकल्या जात असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकासह अभियांत्रिकी विभाग, वाहतूक पोलिस आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या कारवाया केल्या जात आहेत.
गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांच्या सोईसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची व्यवस्था केली आहे. बुधवारी, २३ सप्टेंबरपासून शनिवारपर्यंत मेन लाईनसह हार्बर मार्गावर रात्री उशिरा एकूण 22 विशेष लोकल ट्रेन चालवण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण/ठाणे आणि परतीच्या प्रवासासाठी 18 विशेष रात्रीच्या लोकल चालवण्यात येणार आहेत. या गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याणदरम्यान 23 सप्टेंबर, 24 सप्टेंबर आणि 25 सप्टेंबरच्या रात्री चालवण्यात येणार आहेत. हार्बर लाईनवर केवळ गणपती विसर्जनाच्या दिवशी म्हणजेच 25 सप्टेंबरच्या रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल भाणि परतीच्या प्रवासासाठी 4 विशेष लोकल ट्रेन धावणार आहेत. या विशेष गाड्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण/ठाणे /नवेलदरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर थांबा दिला जाणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE 21 September 2026 : कोकणात गणेशोत्सवासाठी गावी गेलेल्या चाकरमान्यांना मोठ्या प्रमाणात मुंबई गोवा हायवेवर ट्रॅफिक जामचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील कबुतरखाने तात्काळ सुरु करण्याची मागणी निलेशचंद्र मुनी यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे मागणी केली. श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे 2025 26 ची पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. दिशा सालियन केस प्रकरणात रोज नवीन खुलासे समोर येत आहेत. तेव्हा जगातील, देशातील आणि तुमच्या शहरातील सर्व घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर.