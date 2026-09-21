Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE 21 September : जगातील, देशातील आणि तुमच्या शहरातील सर्व घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर. 

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 21, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:43 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
21 September 2026 09:49 AM (IST)

दिल्लीत अल्पवयीन चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना

दिल्लीत अल्पवयीन चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली आहे.  १६ तारखेच्या रात्री ५६ वर्षीय आरोपी मकसूद याने अत्याचार केल्याची दिल्ली पोलिसांची माहिती दिली. अल्पवयीन पीडिता रात्री ११ च्या सुमारास स्टेशनरीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्यावेळी परिसरातील आरोपीने तिला आपल्या दुकानात बोलावून घेतले आणि लैंगिक अत्याचार केला. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी त्वरित कारवाई करत, 'पॉक्सो'अंतर्गत एफआयआर दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. 

21 September 2026 09:47 AM (IST)

सीटीईटी परीक्षेचे व वेळापत्रक जाहीर, 12 आणि 13 डिसेंबरला होणार परीक्षा

समस्त शिक्षक आणि भावी शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागून असलेल्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. ही परीक्षा येत्या 12 आणि 13 डिसेंबरला राज्यभरात घेतली जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांची माहिती परीक्षेपूर्वी 15 दिवस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सीबीएसईने ही माहिती दिली आहे.

21 September 2026 09:46 AM (IST)

ठाणे बॅडमिंटन स्पर्धा 29 सप्टेंबरपासून

ठाणे शहर व जिल्हा बॅडमिंटन संघटना व सय्यद मोदी बॅडमिंटन प्रशिक्षण योजना यांच्या वतीने व महाराष्ट्र बॅडमिंटन संघटनेच्या अंतर्गत 'ठाणे जिल्हा सब ज्युनियर रैंकिंग बॅडमिंटन स्पर्धा 2026 'चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही मानांकन स्पर्धा मंगळवार 29 सप्टेंबर ते शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव क्रीडा संकुलातील खंडू रांगणेकर बॅडमिंटन हॉल येथे रंगणार आहे. 

21 September 2026 09:45 AM (IST)

अंबरनाथ, कल्याणमध्ये घरांची उभारणी म्हाडाची तयारी

अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यानुसार मुंबई वगळता एमएमआर क्षेत्रात अंबरनाथ, कल्याण परिसरात पीएमएवाय 2.0 अंतर्गत 1400 घरे उभारली जाणार आहेत. त्यापैकी सुमारे 950 घरांचे प्रत्यक्ष काम सुरू असून उर्वरित 450 घरे वेगवेगळ्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुढील तीन वर्षांत सर्व घरांचे काम पूर्ण जाणार आहे. 

21 September 2026 09:44 AM (IST)

इंजिनिअर अडकले हेल्पडेस्कवर पाच वर्षांपासून आयटी विभागात पदस्थापना

महापालिकेच्या यांत्रिक व विद्युत (एम अँड ई) संवर्गातील उच्चशिक्षित अभियंते चार ते पाच वर्षे माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागात केवळ हेल्पडेस्क सांभाळण्यात अडकले आहेत. तांत्रिक ज्ञान असूनही मूळ विभागाचे काम मिळत नसल्याने आणि प्रशासनाकडून बदलीस टाळाटाळ होत असल्याने अखेर या अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.

21 September 2026 09:44 AM (IST)

डेब्रिज टाकणाऱ्यांवर सिडकोची नजर

गणेशोत्सवातील सुटीचा फायदा घेत मोकळ्या जागांवर डेब्रिज टाकणाऱ्या डेब्रिज माफियांविरोधात सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मागील काही दिवसांत वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या कारवायांत डेब्रिज वाहतूक करणारी नऊ वाहने जप्त करण्यात आली असून, सहा पोलिस ठाण्यांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. खारघर, वाशी, रबाळे आदी भागांत ही कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील विकासकामांतून निर्माण होणाऱ्या डेब्रिज नवी मुंबई-पनवेल परिसरात टाकल्या जात असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकासह अभियांत्रिकी विभाग, वाहतूक पोलिस आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या कारवाया केल्या जात आहेत. 

21 September 2026 09:42 AM (IST)

मध्य रेल्वेवर गणेशभक्तांसाठी रात्रीच्या 22 विशेष लोकल ट्रेन

गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांच्या सोईसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची व्यवस्था केली आहे. बुधवारी, २३ सप्टेंबरपासून शनिवारपर्यंत मेन लाईनसह हार्बर मार्गावर रात्री उशिरा एकूण 22 विशेष लोकल ट्रेन चालवण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण/ठाणे आणि परतीच्या प्रवासासाठी 18 विशेष रात्रीच्या लोकल चालवण्यात येणार आहेत. या गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याणदरम्यान 23 सप्टेंबर, 24 सप्टेंबर आणि 25 सप्टेंबरच्या रात्री चालवण्यात येणार आहेत. हार्बर लाईनवर केवळ गणपती विसर्जनाच्या दिवशी म्हणजेच 25 सप्टेंबरच्या रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल भाणि परतीच्या प्रवासासाठी 4 विशेष लोकल ट्रेन धावणार आहेत. या विशेष गाड्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण/ठाणे /नवेलदरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर थांबा दिला जाणार आहे.

21 September 2026 09:41 AM (IST)

गोकुळ दूध संघासाठी आज शक्तिप्रदर्शन करत भाजपचे उमेदवार अर्ज दाखल करणार

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ निवडणुकीसाठी भाजपचे उमेदवार आज शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी बैठक झाली.  या बैठकीत तालुकानिहाय संघटनात्मक तयारीचा आढावा घेतानाच संभाव्य उमेदवार आणि निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. महायुतीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याची भूमिका कायम असल्याचे सांगितले जात असले, तरी जागावाटपावर अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे भाजपने सावध पवित्रा घेत सर्व २५ जागांवर आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी केली आहे. पुढील जागावाटपाच्या राजकीय चर्चामध्ये भाजपची बार्गेनिंग पॉवर वाढविण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
narendra modi
marathi news
Shivsena UBT
Mumbai news
Manoj jarange patil

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: नवऱ्याच्या अनैतिक संबंधांमुळेच...? डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणाला कलाटणी? 'ती' फरार महिला अटकेत, आता...
2
3
4
5