Maharashtra Breaking News Today LIVE: भारतासाठी पाकिस्तानची हवाई हद्द २४ मेपर्यंत बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सध्या देशात महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकारण तापलंय, तर महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रोज नवनवीन अपडेट्स समोर येत आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. यासह दिवसभरातील इतर अनेक महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता.
22 Apr 2026, 07:46 वाजता
भारतासाठी पाकिस्तानची हवाई हद्द 24 मेपर्यंत बंद
नवी दिल्ली: पकिस्तानने मंगळवारी भारतीय विमानांसाठी त्यांची हवाई हद्द बंद ठेवण्याची मुदत २४ मेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या भारताविरोधातील हवाई निर्बंधांना एक वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. गेल्या वर्षी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या विमानांसाठी हवाई हद्द बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने (पीएए) जारी केलेल्या 'वैमानिकांसाठी सूचना' नुसार भारतीय नोंदणीकृत विमानांसाठी, तसेच भारतीय विमान कंपन्या किंवा संचालकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या, मालकीच्या अथवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांना पाकिस्तानची हवाई हद्द उपलब्ध नाही. ही बंदी २१ एप्रिल ते २४ मे या कालावधीसाठी लागू राहील.
22 Apr 2026, 07:45 वाजता
मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! आज, उद्या पाणीपुरवठा बंद, नेमकं काय कारण?
मुंबई, : शिवडी येथील टनेल भंडारवाडा टेकडी जलाशय वाहिनीवर हाजी बंदर मार्ग एफ दक्षिण विभागात पंधराशे मिलिमीटर व्यासाचे दोन नग 'बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविण्याचे काम हाती महापालिकेने हाती घेतले आहे. या कामामुळे. मुंबईतील ए, बी, सी, ई आणि एफ दक्षिण विभागातील काही भागांत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. बुधवार, २२ एप्रिल सकाळी १० वाजेपासून गुरुवार, २३ एप्रिल पहाटे ४ वाजेपर्यंत १८ तासांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे, तर काही भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने मुंबईकरांनी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. पुढील पाच दिवस नागरिकांनी पाणी गाळून उकळून पिण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. शटडाऊननंतर पुढील काही दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता महापालिकेने वर्तवली आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांनी पाण्याचा आवश्यक साठा करून ठेवावा आणि काटकसरीने पाणी वापरून सहकार्य करावे. तसेच पुढील चार ते पाच दिवस पाणी उकळून-गाळून प्यावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
22 Apr 2026, 06:53 वाजता
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये अग्निवीर शहीद जवानाच्या मरणोत्तर लाभासाठी आईची कोर्टात धाव
मुंबई : सैन्य दलातील सर्वसामान्य जवान शहीद झाल्यास कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून आर्थिकसह अन्य लाभ दिले जातात. हे लाभ अग्निवीराला दिले जावेत, अशी मागणी करत एका शहीदाच्या आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या याचिकेचे उत्तर सादर न झाल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. पुढच्या तारखेला उत्तर सादर न झाल्यास केंद्र सरकारला मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावला जाईल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने मंगळवारी दिला. मुरली नाईक असे या अग्निवीराचे नाव आहे. हा अग्निवीर 'ऑपरेशन सिंदूर मध्ये शहीद झाला. गेल्या वर्षी त्यांची आई ज्योतीबाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
22 Apr 2026, 06:52 वाजता
१० वी-१२ वी परीक्षा १७ नंबरचा अर्ज २२ एप्रिलपासून
मुंबई : इयत्ता १० वी (माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र) आणि इयत्ता १२ वी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षेसाठी २२ एप्रिलपासून खासगी विद्यार्थ्यांना फॉर्म क्रमांक १७ द्वारे परीक्षेस बसण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जून-जुलै २०२६ च्या परीक्षेसाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया बुधवार, दि. २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत असून गुरुवार, दि. २१ मे २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मंडळाने यापूर्वीही पात्र असूनही वेळेत अर्ज भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष संधी दिली होती.
22 Apr 2026, 06:52 वाजता
उसाच्या एफआरपी थकबाकीत मोठी घट; २,१३० कोटींचा आकडा
२०२५-२६ हंगामात उसाच्या एफआरपीपोटी ४०,३२७ कोटी देय असून ३८,१९७ कोटी (९४.७२%) रक्कम शेतकऱ्यांना अदा झाली आहे. थकीत रक्कम २,१३० कोटींवर आली. २०९ पैकी ९२ कारखान्यांनी पूर्ण देय दिले, तर ११७ कारखान्यांकडे थकबाकी आहे. एप्रिलअखेर आणखी देयकांची पूर्तता होण्याची शक्यता.
22 Apr 2026, 06:47 वाजता
धक्कादायक! केरळमध्ये फटाक्यांच्या स्फोटात १३ जण ठार
त्रिशूर : केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील मुंडाथिकोडे येथे फटाके तयार करत असताना मंगळवारी झालेल्या भीषण स्फोटात १३ जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण भाजले आहेत. स्फोट झाला त्यावेळी कारखान्यात ४० जण उपस्थित होते. जखमींपैकी काही जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे. आगामी त्रिशूर पूरमसाठी फटाके तयार केले जात असताना दुपारी साडे तीन वाजता ही दुर्घटना घडली. एका शेतात उभारलेल्या तात्पुरत्या शेडमध्ये हे फटाके तयार केले जात होते.
तामिळनाडूच्या विरुधुनगरमध्येही रविवारी फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट झाला होता. या अपघातात २५ लोकांचा जीव गेला होता. (वृत्तसंस्था)
मृतांच्या वारसदारांना प्रत्येकी २ लाखांची मदत केरळमधील त्रिशूर येथील फटाके तयार करताना स्फोट होऊन झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी तीव्र शोक व्यक्त केला. तसेच मृतांच्या वारसदारांना प्रत्येकी २ लाख रुपये व जखमींना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केली आहे.
22 Apr 2026, 06:46 वाजता
चार ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संवर्धनाला गती
राज्य पुरातत्व विभागाने रायगड, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग व प्रतापगड किल्ल्यांच्या संवर्धन कामांना सुरुवात केली आहे. मूळ रचना जपून दुरुस्तीवर भर आहे. प्रतापगडासाठी १२७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. तटबंदी, बुरूज दुरुस्तीसह सुरक्षेची उपाययोजना केली जाणार आहे. मात्र, मूळ स्वरूप अबाधित ठेवण्याची मागणी ट्रेकर्सकडून होत आहे.
22 Apr 2026, 06:46 वाजता
नेपाळमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर १५ दिवसांनी पगार
काठमांडू : नेपाळमध्ये पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वात प्रशासकीय सुधारणांचा धडाका सुरू झाला आहे. नेपाळ सरकारने आपली अर्थव्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत रोख रकमेचा प्रवाह वाढवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर १५ दिवसांनी म्हणजेच महिन्यात दोनदा वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर देशांत दरमहा पगार देण्याची पद्धत असताना, नेपाळने ही नवी परंपरा सुरू केली आहे. यासोबतच, नेपाळमधील विद्यापीठे व आरोग्य संस्थांमध्ये राजकीय पक्षांवर आधारित विद्यार्थी व कर्मचारी संघटनांना भंग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यापीठांमध्ये केवळ शिक्षणावर लक्ष केंद्रित व्हावे, यासाठी राजकीय संघटनांवरील बंदीचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.