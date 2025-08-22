English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यासह देशातील घडामोडी एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 August 2025:  22 ऑगस्ट 2025 शुक्रवारी दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक घडामोडी घडणार आहे. त्यासोबत ग्रामीण भागासोबत इतर क्षेत्रातील बातम्या पाहा एका क्लिकवर...  

Neha Choudhary | Aug 22, 2025, 05:45 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यासह देशातील घडामोडी एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 August 2025:  राज्यात सध्या विविध मुद्द्यावरुन राजकारण रंगल आहे. आज महाराष्ट्रात बैलपोळ्याचा उत्साह असणार आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच नद्या धोका पातळीवरून वाहत असून दूधगंगा नदीला मोठा पूर आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.  गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचा पगार 5 दिवस आधीच बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.

21 Aug 2025, 23:33 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील बहुचर्चित क्रमवारी वादावर अखेर पडदा

पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील बहुचर्चित क्रमवारी वादावर अखेर पडदा पडला आहे. पुण्यातील अखिल मंडई मंडळ आणि श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती मंडळ पारंपरिक वेळेनुसारच म्हणजे रात्रीच विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणार का याबाबत आता उत्सुकता आहे. याच संदर्भात उद्या पोलीस प्रशासन आणि संबंधित मंडळं अधिकृत पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा करणार आहेत. पोलीस प्रशासनाच्या विनंतीवरून दोन्ही प्रमुख मंडळं सामंजस्याची भूमिका घेणार आहेत. भाऊ रंगारी आणि सार्वजनिक मंडई गणेश मंडळानं पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यावरून वाद सुरू झाला होता.

21 Aug 2025, 23:31 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : सांगली मध्ये कृष्णाकाठाला दिलासा

सांगली मध्ये कृष्णाकाठाला दिलासा मिळाला आहे. कृष्णा नदीचे पाण्याची पातळी आता स्थिरावत चाललेली आहे. अत्यंत संथ गतीने कृष्णा नदीची वाढ सुरू आहे,सकाळ पासून केवळ दीड फूट इतकी वाढ झाली आहे. सांगलीतील आयर्विन पूल या ठिकाणी रात्री नऊ वाजेपर्यंत 43.8 इंच इतकी पातळी झाली होती. कोयना धरणातून कमी करण्यात आलेला विसर्ग आणि नदी पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा ओसरलेलं जोर,यामुळे आता कृष्णा नदीचे फुटा-फुटाने वाढणारी पाण्याची पातळी अत्यंत संथ गतीने वाढत आहे. रात्री नंतर हे पाणी स्थिर होईल असा,अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे, त्यामुळे कृष्णाकाठावर घोंगावणारे महापूराचे संकट तूर्त टळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

संभाजीनगर हादरलं! गॅस सिलेंडरमध्ये कात्री खुपसून...; 20 वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य

संभाजीनगर हादरलं! गॅस सिलेंडरमध्ये कात्री खुपसून...; 20 वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य
&#039;माझ्या नावावर कुणी दुकानदारी करत असेल तर...&#039;, अजित पवारांचा थेट इशारा

'माझ्या नावावर कुणी दुकानदारी करत असेल तर...', अजित पवारांचा थेट इशारा
आधी साप आढळला आता कुत्र्यांचा वावर, माणसांचे हॉस्पिटल की पशू रुग्णालय? VIDEO पाहून बसेल धक्का!

आधी साप आढळला आता कुत्र्यांचा वावर, माणसांचे हॉस्पिटल की पशू रुग्णालय? VIDEO पाहून बसेल धक्का!
&#039;थामा&#039;चित्रपटाचा टीझर रिलीज, रश्मिकाचा अभिनय पाहून चाहत्यांची चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढली

'थामा'चित्रपटाचा टीझर रिलीज, रश्मिकाचा अभिनय पाहून चाहत्यांची चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढली
&#039;माझं नशीब...&#039; श्रेयस अय्यरला Asia Cup संघातून वगळल्यानंतर वडिलांनी सोडलं मौन; &#039;तुम्हाला जर त्याला...&#039;

'माझं नशीब...' श्रेयस अय्यरला Asia Cup संघातून वगळल्यानंतर वडिलांनी सोडलं मौन; 'तुम्हाला जर त्याला...'
Pithori Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी का साजरा केला जातो मातृदिन? प्रत्येक महिलेसाठी महत्त्वाची असते ही पूजा

Pithori Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी का साजरा केला जातो मातृदिन? प्रत्येक महिलेसाठी महत्त्वाची असते ही पूजा
&#039;मला सहानुभूती नकोय...&#039; शतक लगावल्यावर असं का म्हणाला पृथ्वी शॉ?

'मला सहानुभूती नकोय...' शतक लगावल्यावर असं का म्हणाला पृथ्वी शॉ?

Asia Cup 2025 : &#039;या&#039; खेळाडूमुळे सॅमसनचा प्लेईंग 11 मधून पत्ता होणार कट, माजी खेळाडूचा खळबळजनक दावा

Asia Cup 2025 : 'या' खेळाडूमुळे सॅमसनचा प्लेईंग 11 मधून पत्ता होणार कट, माजी खेळाडूचा खळबळजनक दावा
तुळजापुरातील 6000 बोगस मतदार; निंबाळकरांच्या गंभीर आरोप, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

तुळजापुरातील 6000 बोगस मतदार; निंबाळकरांच्या गंभीर आरोप, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
कल्याण हादरलं : अल्पवयीन मुलीच्या अर्भकाला जन्मताच कचर्‍यात फेकलं! पोलिस तपासात थरकाप उडवणारा घटनाक्रम समोर

कल्याण हादरलं : अल्पवयीन मुलीच्या अर्भकाला जन्मताच कचर्‍यात फेकलं! पोलिस तपासात थरकाप उडवणारा घटनाक्रम समोर