Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 December: लाडकी बहीणीचा हफ्ता 2100 रुपये करणार. योग्य वेळी करणार म्हणजे करणार असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. नाशिकच्या निफाड तालुक्यात बिबट्यांची वाढती संख्या ही चिंताजनक झाली असून देवगाव शिवारात महिनाभरात चौथा बिबट्या जेरबंद झालाय.नगरपालिका व नगर परिषद निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला एकत्रित मिळालेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा शिवसेनेला मिळाल्या आहेत. नवी मुंबईत शिवसेनेची ताकद वाढत असल्याचे स्पष्ट आहे.अभिनेता गजेंद्र चौहान यांची सोशल माध्यमांवरील खोट्या जाहिरातीद्वारे 98 हजारची ऑनलाईन फसवणूक झाली असून त्यांनी तात्काळ ओशिवारा पोलिस स्टेशन येथे तक्रार नोंदवली. अशा अनेक महत्वाच्या बातम्यांच्या अपडेट्स एका क्लिकवर जाणून घ्या.
22 Dec 2025, 07:35 वाजता
सांगलीत 4 ठिकाणी सत्तांतर जयंतरावांचा करेक्ट कार्यक्रम
सांगली जिल्ह्यातील सहा नगरपरिषद आणि दोन नगरपंचायतींच्या अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या निवडणुकीत विटा, उरूण-इस्लामपूर, शिराळा, जतमध्ये दिग्गज नेत्यांना धक्का देत सत्तांतर झाले. पलूसमध्ये काँग्रेसने तर तासगाव आणि आष्टा स्थानिक नगरपरिषदेत आघाड्यांच्या नेत्यांनी गड राखले. आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचा नगराध्यक्ष विजयी झाला. पलूसचा गड राखला. जिल्हात तीन पालिका भाजपकडे तर शरद पवार गट, शिंदेसेना आणि काँग्रेसकडे प्रत्येकी एक आली असून, स्थानिक आघाड्यांना दोन ठिकाणी यश मिळाले आहे.
22 Dec 2025, 07:34 वाजता
अजित पवारांची जादूः काँग्रेस, शरद पवार गटाला धक्का
ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या कारकिर्दीचा बालेकिल्ला म्हणजे बारामती. लोकसभेला शरद पवार यांच्या पाठीशी असलेल्या बारामतीकरांनी विधानसभा आणि नगरपरिषदेला मात्र अजित पवार यांना साथ दिली. बारामतीसह जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदांपैकी ८ आणि ३ नगरपंचायतींपैकी २ नगराध्यक्षपद मिळवत १० ठिकाणी अजित पवार गटाने आपल्या विजयाचा झेंडा फडकावला आहे .या निवडणुकीत सर्वांत मोठा फटका बसला तो काँग्रेस आणि शरद पवार गटाला.
22 Dec 2025, 06:42 वाजता
निकालात खास काय?
राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या निकालात सत्ताधारी महायुतीने विरोधी महाविकास आघाडीचा अक्षरशः धुव्वा उडवला. रविवारी झालेल्या मतमोजणीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत आपणच नंबर वन असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले. त्यापाठोपाठ शिंदेसेनेनेही दमदार कामगिरी करत विधानसभेतील दुसऱ्या क्रमांकाची पुनरावृत्ती केली आहे. अजित पवार गट तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाविकास आघाडीत काँग्रेस आघाडीवर आहे. मात्र शरद पवार गट आणि उद्धवसेनेची कामगिरी या निवडणुकीत अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. संपूर्ण निकालात त्यांचा कुठेही फारसा प्रभाव दिसला नाही.
22 Dec 2025, 06:41 वाजता
म्हात्रे, वाळेकर यांच्या घराणेशाहीला मतदारांनी नाकारले; दोन्ही कुटुंबातील पाच उमेदवारांचा झाला पराभव
बदलापूर : बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना शहरप्रमुख वामन म्हात्रे यांना जोरदार धक्का बसला. कुटुंबातल्या सहा सदस्यांना सोबत घेऊन लढणारे वामन म्हात्रे काठावर पास झाले असले तरी कुटुंबातल्या तीन सदस्यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. अंबरनाथमध्ये वाळेकर कुटुंबातील दोन सदस्यांना पराभवाचा झटका बसला. बदलापुरात वामन म्हात्रे स्वतः नगरसेवकपदासाठी उमेदवार होते, तर त्यांची पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या. त्यांच्याच कुटुंबातील वामन म्हात्रे यांचा मुलगा वरुण म्हात्रे, पुतण्या भावेश म्हात्रे या निवडणुकीत पराभूत झाले. वामन म्हात्रे यांचे भाऊ तुकाराम म्हात्रे आणि त्यांच्या भावजय उषा म्हात्रे विजयी झाल्या. एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांना उमेदवारी दिल्यामुळे बदलापुरात म्हात्रे यांच्या घराणेशाहीची चर्चा रंगली होती. बदलापूरकरांनी म्हात्रे यांच्या घराणेशाहीला नाकारले. अशीच काहीशी परिस्थिती अंबरनाथमध्ये दिसून आली.वाळेकर कुटुंबातील तीन सदस्य निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यातील नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मनीषा वाळेकर यांचा आणि त्यांचा मुलगा निखिल वाळेकर यांचा पराभव झाला.
22 Dec 2025, 06:41 वाजता
वाडा-जव्हारमध्ये उद्धवसेनेच्या सत्तेला भाजपने लावला सुरूंग
पालघर : महायुतीतील भाजप आणि शिंदेसेनेने पालघरमध्ये एकमेकांना आव्हान दिल्यावर पालघर, डहाणू, जव्हार नगरपरिषद आणि वाडा नगरपंचायतीच्या निवडणुका दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढवल्या. यात अतिशय चुरशीच्या झालेल्या पालघर नगर परिषदेत शिंदेसेनेने आपला बालेकिल्ला कायम राखला आहे. तर डहाणू नगर परिषदेत शिंदेसेनेसह महाविकास आघाडीतीलही अन्य सर्व पक्षांनी एकत्र येत भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांचा पराभव करीत शिंदेसेनेचा भगवा फडकावला. जव्हार नगर परिषदेसह आणि वाडा नगरपंचायत जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले. या दोन्ही ठिकाणी उद्धवसेनेच्या असलेल्या सत्तेला भाजपने दणका दिला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत यांनी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, पालघर, जव्हार नगरपरिषद आणि वाडा नगरपंचायतीवर भाजपचाच झेंडा फडकणार असे जाहीर वक्तव्य
22 Dec 2025, 06:40 वाजता
नगराध्यक्ष एकाचा, बहुमत दुसऱ्याचे; कारभारात येणार अडचणी; पाच वर्षे संघर्ष
राज्यात ज्या नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा पण बहुमत मात्र दुसऱ्या पक्षाचे आले आहे तिथे पाच वर्षे कारभार करताना अनेक अडचणी येतील व संघर्ष होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या नगर परिषदांमध्ये राजकीय अस्थिरता राहू शकेल. निवडणूक प्रचारात त्यांनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यातही त्यांना अडचणी येतील. नगर परिषदेला निर्णय घ्यायचा असेल तर सभागृहामध्ये त्यासाठी ठराव आणून तो मंजूर करवून घ्यावा लागतो. नगराध्यक्षांनी वा त्यांच्या पक्षाने एखादा ठराव आणला आणि बहुमत त्यांच्याकडे नसेल तर तो ठराव मंजूर होऊ शकणार नाही. अशावेळी नगराध्यक्षांना विरोधी पक्षाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
नगर परिषदेत 10 नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केला जातो. नगराध्यक्षांच्या पक्षाकडे बहुमत नसेल तर स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या विरोधी पक्षाकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे.
22 Dec 2025, 06:39 वाजता
शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांचे उद्या महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी दौरे
शिवसेना निवडणुकीच्या निकालानंतर ठाकरे गटाला धक्का देण्याच्या तयारीत,शिवसेनेचे ऑपरेशन टायगर पुन्हा होणार सक्रिय?शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांचे उद्या महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी दौरे.निवडून आलेले नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांची घेणार भेटमुख्य म्हणजे विरोधी पक्षातील निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांची देखील भेट घेण्याची शक्यता
22 Dec 2025, 06:38 वाजता
महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार?
अजित पवारांनी सूचक वक्तव्य; म्हणाले, महायुतीत काम करत असलो तरी.महानगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? याबद्दल अजित पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीबद्दल अजित पवार म्हणाले की, आम्ही महाविकास आघाडीत १५ वर्ष काँग्रेसच्या बरोबर एकत्र काम करत होतो, त्यावेळेस आम्ही हा सगळा अधिकार त्या-त्या जिल्ह्यांना द्यायचो. आत्ता पण आम्ही तो अधिकार त्या-त्या जिल्ह्यांना दिला आहे. या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत देखील कशा पद्धतीने युत्या झाल्या, हे जनतेने पाहिले आहे आणि त्यातून निकाल देखील आता लागले आहेत.
21 Dec 2025, 20:36 वाजता
वाशिम नगरपरिषद अध्यक्षपदी भाजपचा झेंडा
वाशिम नगरपरिषद अध्यक्ष पदाकरिता भारतीय जनता पार्टीचे अनिल केंदळे यांनी तब्बल 7969 मतांनी विजय मिळवला असून त्यांनी शिवसेनेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार रेखा मापारी यांचा पराभव केलाय.रेखा मापारी ह्या जिल्हाप्रमुख सुरेश मापारी यांच्या पत्नी त्यामुळे जिल्हाप्रमुख तसेच खासदार संजय देशमुख यांनाही मोठा धक्का बसलाय.तर आमदार शाम खोडे आणि भाजपचे निवडणूक प्रमुख राजू पाटील राजे यांची रणनीती मात्र यशस्वी झाल्याचं बघायला मिळालं.
21 Dec 2025, 20:33 वाजता
एकाच परिवारातील सहा जणांचा पराभव
नगराध्यक्ष पदासह सदस्य पदांसाठी एकाच परिवारातील उभे राहीलेल्या 6 जणांचा पराभव झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ह्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात मात्र प्रत्यक्षात पाहता अनेक जिल्ह्यात मंत्र्याच्या आणि नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला आणि नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याचे चित्र पहायला मिळाले.