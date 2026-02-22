English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 February 2026: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अर्थ संकल्प अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान परीषदेत उपस्थित रहाणार आहेत. मुंबई नंतर ठाण्यात बिश्नोई गॅंगने खंडणीसाठी धमकी दिली. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणानंतर शरद पवार राजकारणातून अलिप्त होणार होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

Pravin Dabholkar | Feb 22, 2026, 06:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 February 2026: मंत्री राम किंवा TDP चा अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेशी संबंधित कोणालाही वाचवण्याचा आरोप पूर्णपणे निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा टीडीपीने केलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीची 26 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. सायंकाळी 4.30 वाजता वरळी डोम इथ बैठक होणार आहे. दिल्लीसह  भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य शासना कडून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने मजुरी दिली जाणार आहे. 

NCP Merger: जयंत पाटलांना अजित पवारांचा फोन ते ZP निवडणूक एकत्र; राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची Inside Story सोप्या भाषेत!

Pune Crime: शाळेत सोडतो सांगून 13 वर्षाच्या मुलीला कारमध्ये नेऊन बलात्कार, प्रकार कोणाला न सांगण्याची धमकी!

Whirlpool Layoffs: व्हर्लपूल कंपनीत एकाच वेळी मोठी कर्मचारी कपात, कोणाची नोकरी आली धोक्यात?

&#039;आता तरी मनसेने उद्धव ठाकरेंकडून अपेक्षा करू नका&#039;, संदीप देशपांडेंच्या स्टेटसनंतर आता संतोष धुरींनी काय दिला सल्ला?

&#039;या&#039; मराठी दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी घेतल्या 4 आलिशान गाड्या; जाणून घ्या दिग्दर्शकाची ओळख

VSR विमान कंपनीत महिला पायलट, क्रूसोबत गैरवर्तन, रोहित पवारांचे खळबळजनक आरोप!

वंध्यत्वाच्या समस्येने हैराण जोडप्यांसाठी दिलासादायी बातमी, परळच्या केईएम रुग्णालयात स्वस्तात IVF उपचार!

Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! आज मध्य आणि हार्बर रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक

अकोला शहरात धक्कादायक प्रकार, रील बनवण्याचा बहाणा अन् तब्बल 20 लाखांचा ऐवज लंपास

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियात नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर भारतीय महिला संघ; अखेरचा टी20 सामना किती वाजता?

