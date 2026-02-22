Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 February 2026: मंत्री राम किंवा TDP चा अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेशी संबंधित कोणालाही वाचवण्याचा आरोप पूर्णपणे निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा टीडीपीने केलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीची 26 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. सायंकाळी 4.30 वाजता वरळी डोम इथ बैठक होणार आहे. दिल्लीसह भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य शासना कडून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने मजुरी दिली जाणार आहे.