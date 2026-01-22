Maharashtra Breaking News Today LIVE: माजी आमदारांच्या पत्नी जिल्हा परिषदेत जाणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 January 2026: राज्यातील 29 महापालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता गुरुवार 22 जानेवारी रोजी 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. तेव्हा राज्यातील महापालिकांमध्ये महापौर निवडीच्या दृष्टीने गुरुवारचा दिवस अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. तेव्हा यासह राज्य आणि देश विदेशात घडणाऱ्या प्रत्येक बातमीचा धावता आढावा तुम्ही इथे घेऊ शकता.
22 Jan 2026, 08:36 वाजता
माजी आमदारांच्या पत्नी जिल्हा परिषदेत जाणार
सोलापूर जिल्हा परिषद सदस्या साठी माळशिरस तालुक्याचे माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांनी भाजप कडून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे माळशिरस तालुक्यातील दहिगाव जिल्हा परिषद गटातून त्यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे माळशिरस तालुक्यातल्या या लढतीकडे आता सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
22 Jan 2026, 08:35 वाजता
सप्तशृंग गडावर ट्रस्टविरोधात बेमुदत उपोषण सुरू
सप्तशृंग गडावर ट्रस्टविरोधात बेमुदत उपोषण सुरू. कामगार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोपय. श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर मनमानी कारभाराचा आरोप. ट्रस्टमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा. अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप. कामगार कायद्याची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप. स्थानिक नागरिकांचा थेट प्रशासनाविरोधात आंदोलन. ट्रस्ट कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात. प्रशासनाने तत्काळ दखल घ्यावी अशी आंदोलकांची मागणी.
22 Jan 2026, 08:17 वाजता
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी 593 उमेदवारानी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी 593 उमेदवारानी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर पंचायत समित्यांसाठी 1007 जणांनी निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. अखेरच्या दिवशी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत अनेक उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आज उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी होणार असून यामध्ये कोणा कोणाचे उमेदवारी अर्ज छाननी मध्ये उडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
22 Jan 2026, 08:16 वाजता
लाडकी बहिण पुनर्पडताळणीच्या कामाला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा विरोध
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे काम त्यांच्या सदस्यांना देऊ नये, अशी विनंती अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने (महाराष्ट्र-ट्रा) बुधवारी केली. सुरक्षेच्या चिंता आणि योजनेअंतर्गत आधीच केलेल्या कामाचे प्रलंबित देयके यांचा हवाला देत, त्यांनी राज्याला हे आवाहन केले.
22 Jan 2026, 08:14 वाजता
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शिवसेना - भाजप आमने-सामने
सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी अनेक ठिकाणी शिवसेना - भाजप आमने-सामने. मोहोळ तालुक्यात भाजप शिवसेनेत विकास कामांवरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप. तालुक्यात भाजपा स्वतंत्र तर शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येत लढवतायत निवडणुका. शिवसेना आणि भाजपातला कलगीतुरा आणखी रंगण्याची दाट शक्यता
22 Jan 2026, 07:42 वाजता
दावोसमधून आणखी एक मोठी बातमी...
दावोस येथे सँडोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स अँड अँटी-इन्फेक्टिव्ह्ज ऑपरेशन्सचे ग्लोबल हेड श्री. कार्लो गार्गीउलो यांच्याशी एक सकारात्मक बैठक झाली. आमची चर्चा उच्च-गुणवत्तेच्या, परवडणाऱ्या जेनेरिक आणि बायोसिमिलर औषधांची उपलब्धता वाढविण्यावर केंद्रित होती असं फडणवीसांनी एक्स पोस्टमधून सांगितलं. हे सहकार्य महाराष्ट्राच्या औषधनिर्माण आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रातील ताकदीशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे जागतिक आरोग्यसेवा उत्पादन केंद्र म्हणून त्याची भूमिका बळकट होते अशीही माहिती त्यांनी दिली. हे सहकार्य राज्याच्या समावेशक आरोग्यसेवा आणि नवोपक्रम-नेतृत्वाखालील वाढीच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देतात.
22 Jan 2026, 06:45 वाजता
श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिराकडून भव्य रथयात्रा...
श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिरात दि. 19 जानेवारी, 2026 ते दि. 25 जानेवारी, 2026 या कालावधीत "माघ श्रीगणेश जयंती महोत्सव" साजरा करण्यात येत आहे. गुरूवार, दि. 22 जानेवारी, 2026 रोजी दु. 3.30 वाजता माघ गणेश जयंती निमित्त श्रीं च्या भव्य रथयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
22 Jan 2026, 06:44 वाजता
विशेष पोलीस महानिरीक्षक पथकाची विंचूर येथे धडक कारवाई
नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री दत्तात्रय कराळे व नाशिक जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक ही बाळासाहेब पाटील यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे विंचूर परिसरात काही व्यक्ती प्रतिबंधित असलेले एमडी ड्रग विक्रीसाठी येत असल्याची माहिती मिळाली होती दरम्यान या ठिकाणी पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने सापळा असून दोघा आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्या ताब्यातील 701 ग्राम ड्रग ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणी लासलगाव पोलिसात एन.डी.पी.एस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास लासलगाव पोलीस करत आहे. दरम्यान नाशिक जिल्ह्यात यापूर्वी येवला शहरात पोलिसांनी कुत्ता गोली सह एम डी ड्रगचा मोठा साठा जप्त केला होता. कालच्या घटनेमुळे जिल्ह्यात चोरीछुपे पद्धतीने एमडी ड्रग्स विकले जात असल्याचे अधोरेखित झाले असून पोलीस या ड्रग पेडलरचे पाळेमुळे खोदून काढण्याचे आवाहन उभे राहिले आहे.
22 Jan 2026, 06:44 वाजता
उल्हासनगरात शिवसेनेने मॅजिक फिगरचा आकडा गाठला
उल्हासनगरात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी कोकण आयुक्तांकडे उल्हासनगर शहर विकास युती आघाडी नावाने गट स्थापन केला असून , गटनेते पदी अरुण आशान यांची निवड करण्यात आली आहे . उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेना 37 1 अपक्ष, वंचित आघाडी 2 असे 40 संख्याबळ असून भाजपचे 37 नगरसेवक आहेत त्यामुळे बहुमतासाठी लागणारी 40 ही मॅजिक फिगर शिवसेने शिवसेनेने गाठली असून, उल्हासनगर महापालिका मध्ये शिंदे शिवसेनेचा महापौर होणार हे आता निश्चित झाल आहे.विकासाच्या कामासाठी जर गरज पडल्यास काँग्रेस चा एक नगरसेवक देखील बाहेरून पाठिंबा देणार असल्याचं म्हंटल जात आहे.
22 Jan 2026, 06:42 वाजता
आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या सुनबाई उतरल्या निवडणुकीच्या रिंगणात
सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आमदार सदाभाऊ खोत यांची सूनबाई देखील आता मैदानात उतरली आहे.वाळवा तालुक्यातल्या बागणी जिल्हा परिषद गटातून आमदार खोत यांची सुन मोहिनी सागर खोत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीमध्ये जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत मोहिनी खोत यांनी महायुतीकडून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.